Diwali Mehndi Design 2026: दिवाली पर लगाएं ये 5 सिंपल मेहंदी डिजाइन, पूजा में हाथ दिखेंगे खूबसूरत
दिवाली के खास दिन पर मेहंदी लगवाने या लगाने का सोच रही हैं, तो हम आपके लिए 5 सिंपल पैटर्न लेकर आए हैं। ये डिजाइन आसानी से लग जाएंगे और हाथों को सुंदर लुक देंगे।
दिवाली पर मेहंदी लगवाने का चलन काफी बढ़ गया है। लड़कियां इन दिनों एक से बढ़कर एक खूबसूरत डिजाइन और पैटर्न वाली मेहंदी लगवाना पसंद कर रही हैं। खास बात यह है कि ये डिजाइन दिवाली से लेकर भाई दूज तक के लिए परफेक्ट हैं। अगर आप भी दिवाली की पूजा के लिए मेहंदी लगाने या लगवाने का प्लान कर रही हैं, तो हम आपके लिए 5 खूबसूरत मेहंदी डिजाइन लेकर आए हैं। ये सभी डिजाइन बनाने में आसान हैं और आपके हाथों की खूबसूरती को भी बढ़ाएंगे।
दिवाली के लिए मेहंदी के 5 खूबसूरत पैटर्न
1. मोर पंख और जालीदार मेहंदी डिजाइन
इस डिजाइन में हथेली के बीच में खूबसूरत मोर पंख बनाया गया है। कलाई के पास गोल फूलों का डिजाइन है और हथेली के एक तरफ बारीक जाली बनाई गई है। उंगलियों पर पत्तियों की बेल है। यह डिजाइन कम समय में बन जाएगी और हाथों को पारंपरिक व खूबसूरत लुक देगी।
2. शाही मोर मेहंदी डिजाइन
यह डिजाइन मोर की सुंदर आकृति पर बनी है। इसमें हथेली के बीच में एक खूबसूरत मोर बनाया गया है, जिसके चारों ओर गोल फूलों और पंखों जैसे डिजाइन बनाए गए हैं। यह मेहंदी देखने में बेहद खूबसूरत लगती है। अगर आप दिवाली पर कुछ खास और पारंपरिक डिजाइन लगाना चाहती हैं, तो इसे चुन सकती हैं।
3. अरबी बेल और गोल फूलों वाली मेहंदी
इस डिजाइन में दोनों हाथों पर अलग-अलग तरह की फूल-पत्तियों वाली बेल बनाई गई है। कलाई पर कंगन जैसा डिजाइन और हथेली पर घुमावदार फूल-पत्तियों के साथ जाली का काम किया गया है। कम समय में बनने वाली यह मेहंदी हाथों को भरा-भरा और सुंदर लुक देगी।
4. कमल के फूल वाली गोल मेहंदी डिजाइन
इस डिजाइन में हथेली के बीच में गोल घेरे के अंदर सुंदर कमल का फूल बनाया गया है। हथेली का बाकी हिस्सा खाली रखा गया है और उंगलियों पर बारीक फूल-पत्तियों की नक्काशी की गई है। यह डिजाइन देखने में सादगी भरी और सुंदर लगती है। कम समय में मेहंदी लगाने की चाह रखने वाली महिलाएं ये लगाएं।
5. पारंपरिक गोल फूल और जालीदार मेहंदी डिजाइन
दिवाली पर लगाने के लिए यह एक पारंपरिक मेहंदी डिजाइन है, जिसमें हथेली के बीच में बड़ा गोल फूल बनाया जाता है। कलाई से ऊपर तक जालीदार डिजाइन और सुंदर किनारे बनाए जाते हैं। उंगलियों पर भी बारीक नक्काशी की जाती है। अगर आप दिवाली की पूजा के लिए हाथों पर भरी हुई और पारंपरिक मेहंदी लगाना चाहती हैं, तो यह डिजाइन अच्छा रहेगा।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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