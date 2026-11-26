एक नहीं, 5 तरह के होते हैं अनारकली! शादी-पार्टी के लिए कौन सा डिजाइन चुनेंगी आप?
आजकल अनारकली भी कई तरह के आने लगे हैं। ऐसे में शॉपिंग के दौरान आपको इन डिजाइन्स के बारे में जरूर पता होना चाहिए। शादी पार्टी के लिए हेवी अनारकली लेने की सोच रही हैं, तो इनमें से अपनी पसंद के मुताबिक कोई एक चुन सकती हैं।
एथनिक फैशन की बात हो और अनारकली सूट का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है भला। इन दिनों तो अनारकली फिर से काफी ट्रेंड में आ गए हैं। शादी-पार्टी जैसे खास मौकों पर गर्ल्स अनारकली पहनना ही प्रिफर कर रही हैं। इनका फ्लोई डिजाइन, खूबसूरत घेर और रॉयल लुक इन्हें सबसे खास बनाता है। लेकिन क्या आप जानती हैं कि अनारकली भी कई तरह के होते हैं? अमूमन गर्ल्स को अनारकली का एक ही स्टाइल पता होता है, इसलिए शॉपिंग के दौरान वो ठीक से बता ही नहीं पातीं कि उन्हें कैसा लुक चाहिए। इसलिए आज हम आपके साथ अलग-अलग स्टाइल के अनारकली शेयर कर रहे हैं, जो इन दिनों ट्रेंड में बने हुए हैं। किसी खास मौके के लिए महंगा सा अनारकली लेने की सोच रही हैं, तो पहले ही अपना स्टाइल देखकर सिलेक्ट कर लें।
1) फिटेड अनारकली चुनें
अगर आपको सूट का फिटेड लुक ज्यादा पसंद आता है, तो फिटेड अनारकली सूट सेट आपके लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। इसका अपर पार्ट काफी फिटिंग वाला होता है, वहीं नीचे की तरफ खूबसूरत घेरदार लुक आता है। इस तरह के अनारकली आप शादी-पार्टी जैसे खास मौकों पर पहन सकती हैं। इनके साथ आप प्लाजो, चूड़ीदार और फिटेड पैंट्स स्टाइल कर सकती हैं।
2) अंगरखा अनारकली
अगर आप अपने लुक को थोड़ा ट्रेडिशनल और रॉयल टच देना चाहती हैं, तो अंगरखा स्टाइल अनारकली भी चुन सकती हैं। इसमें कुर्ती के आगे का हिस्सा एक दूसरे पर क्रॉस होता है, जिसे डोरी की मदद से बांधा जाता है। हेवी अनारकली सूट में डोरी के साथ हैवी लटकन हुई रहती हैं, जिससे ओवरऑल लुक काफी क्लासी लगता है।
3) ओवरले अनारकली
ओवरले अनारकली आजकल गर्ल्स के बीच काफी पॉपुलर हो रहे हैं। इनमें कुर्ती के कपड़े पर शिफॉन या नेट जैसे फैब्रिक की एक एक्स्ट्रा लेयर होती है, जो देखने में काफी एलिगेंट लुक देती है। खासकर स्लीव्स और पेट के पास एक शीयर लुक आता है, जो काफी स्टाइलिश टच देता है।
4) कोटी स्टाइल अनारकली
किसी खास मौके पर रॉयल और क्लासी लुक चाहती हैं, तो इस बार कोटी स्टाइल अनारकली ट्राई कर सकती हैं। इसमें अनारकली कुर्ती के ऊपर एक जैकेट होती है, जो फिटेड लुक देती है। आमतौर पर इस जैकेट पर हेवी एंब्रॉयडरी का काम होता है, जिससे ओवरऑल सूट काफी एलिगेंट लगता है।
5) लूज फिटेड अनारकली
अगर आपको कंफर्टेबल और फ्लोई आउटफिट्स पसंद आते हैं, तो लूज फिटेड अनारकली आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हैं। ये कमर और बस्ट एरिया के आसपास भी बिल्कुल ढीले रहते हैं और नीचे से काफी घेरदार होते हैं। देखने में भी इनका लुक काफी ग्रेसफुल लगता है। इसलिए अगर आप कुछ ढीला ढाला पहनना चाहती हैं, तो इस ऑप्शन को ध्यान में रख सकती हैं।
(Images Credit- Pinterest)
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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