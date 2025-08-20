साड़ी के साथ पहनें ये 5 क्रॉप टॉप, मॉडर्न लुक पर थम जाएंगी सबकी नजरें!

आज साड़ी को मॉडर्न ट्विस्ट देने के लिए ट्रेडिशनल ब्लाउज की जगह क्रॉप टॉप का फैशन आ गया है। अगर आप भी अपनी ट्रेडिशनल साड़ी को ग्लैम लुक देना चाहती हैं, तो कुछ बेसिक क्रॉप टॉप्स के साथ पेयर कर सकती हैं।

साड़ी उन चुनिंदा आउटफिट्स में से एक है, जो कभी भी आउट ऑफ फैशन नहीं हुए। हालांकि समय के साथ इसके स्टाइल और लुक में कुछ बदलाव जरूर आए हैं। कभी ड्रेपिंग स्टाइल के साथ एक्सपेरिमेंट हुआ तो कभी ब्लाउज के साथ। आज साड़ी को मॉडर्न ट्विस्ट देने के लिए ट्रेडिशनल ब्लाउज की जगह क्रॉप टॉप का फैशन आ गया है। गर्ल्स तो साड़ी के साथ क्रॉप टॉप ही वियर कर रही हैं। ये लुक सिर्फ स्टाइलिश नहीं लगता बल्कि कंफर्ट भी देता है। अगर आप भी अपनी ट्रेडिशनल साड़ी को ग्लैम लुक देना चाहती हैं, तो कुछ बेसिक क्रॉप टॉप्स के साथ पेयर कर सकती हैं।

स्लीवलेस क्रॉप टॉप साड़ी के साथ स्लीवलेस क्रॉप टॉप पेयर करना, सबसे ज्यादा पॉपुलर चॉइस है। ये बेहद स्टाइलिश और डिफाइंड लुक देता है। आप सिंपल बेसिक क्रॉप टॉप ले सकती हैं। ब्लैक, व्हाइट और बेज कलर के टॉप हर साड़ी के साथ अच्छे लगेंगे, वहीं आप साड़ी के साथ मैचिंग या कॉन्ट्रास्ट शेड का क्रॉप टॉप भी पेयर कर सकती हैं। ये काफी मॉडर्न और स्टाइलिश लुक देता है, साथ ही हर बॉडी टाइप पर सूट होता है।

ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप साड़ी में थोड़ा बोल्ड और ग्लैमरस लुक चाहती हैं, तो इसे ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप के साथ पेयर करें। ये आपकी साड़ी को तुरंत एक पार्टी वियर लुक देता है। अगर आपकी फेयरवेल या फ्रेशर पार्टी है, कॉकटेल पार्टी है या कोई भी फंक्शन; ऑफ शोल्डर क्रॉप टॉप आपको परफेक्ट लुक देगा। और हां, इसके साथ स्टेटमेंट इयरिंग्स पहनेंगी तो लुक ज्यादा स्टनिंग लगेगा।

हॉल्टर नेक क्रॉप टॉप हॉल्टर नेक क्रॉप टॉप यंग गर्ल्स के बीच काफी पॉपुलर है। कई एक्ट्रेसेज भी साड़ी के साथ इसे फ्लॉन्ट करती हुई नजर आई हैं। ये साड़ी को काफी मॉडर्न और ग्लैम लुक देता है। आप चाहें तो कुछ बेसिक हॉल्टर नेक टॉप ले सकती हैं, जैसे ब्लैक, वाइट और बेज। इन्हें आप अपनी किसी भी साड़ी के साथ पेयर कर पाएंगी। ऐसे टॉप आमतौर पर जॉर्जेट और शिफॉन की लाइट वेट साड़ियों के साथ अच्छे लगते हैं।

फुल स्लीव्स फिटेड क्रॉप टॉप अगर आपको एलिगेंट और ग्रेसफुल लुक चाहिए तो फुल स्लीव्स वाले क्रॉप टॉप के साथ साड़ी वियर करें। ये लुक काफी मॉडर्न भी लगता है और साथ में साड़ी को एक रॉयल टच भी देता है। अगर आपकी आर्म्स थोड़ी हेवी हैं, तो आपके लिए फुल स्लीव्स बेस्ट रहेगी। फिटेड क्रॉप टॉप से बॉडी को डिफाइंड और स्लिम लुक भी मिलेगा। बेस्ट बात है कि इन्हें आप हर तरह की साड़ियों के साथ पेयर कर सकती हैं।

सिक्विन वर्क या हेवी एंब्रॉयडरी वाले क्रॉप टॉप फेस्टिव या वेडिंग सीजन के लिए आपके पास सिक्विन वर्क या हेवी एंब्रॉयडरी वाले क्रॉप टॉप होने ही चाहिए। साड़ी को हेवी और ट्रेंडी लुक देने का ये तरीका बेस्ट है। ग्लैम लुक के लिए आप शिमरी क्रॉप टॉप भी ट्राई कर सकती हैं। ये एकदम पार्टी लुक देते हैं। किसी शादी, संगीत या कॉकटेल पार्टी में ग्लैम का तड़का लगाना है, तो ऐसे क्रॉप टॉप के साथ अपनी साड़ी पेयर करें।