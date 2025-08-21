हरतालिका तीज पर सुहागिनें पहनें ये 5 शुभ रंग, सुख-समृद्धि का मिलेगा आशीर्वाद! 5 Colors to Wear on Hartalika Teej for Love Prosperity and Long Married Life, फैशन - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशन5 Colors to Wear on Hartalika Teej for Love Prosperity and Long Married Life

हरतालिका तीज पर सुहागिनें पहनें ये 5 शुभ रंग, सुख-समृद्धि का मिलेगा आशीर्वाद!

Hartalika Teej 2025: हिंदू धर्म में रंगों का बड़ा महत्व है। कहते हैं अगर हरतालिका तीज जैसे धार्मिक मौके पर कुछ खास रंग पहने जाएं, तो ये बहुत भाग्यशाली साबित होते हैं। 

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानThu, 21 Aug 2025 08:02 AM
share Share
Follow Us on
हरतालिका तीज पर सुहागिनें पहनें ये 5 शुभ रंग, सुख-समृद्धि का मिलेगा आशीर्वाद!

हरतालिका तीज का त्यौहार सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद खास होता है। खासतौर से उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड जैसे कई राज्यों में इसे सेलिब्रेट किया जाता है। हरतालिका तीज पर भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा की जाती है। सुहागिनें अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं और सोलह शृंगार कर तैयार होती हैं। इस दिन ज्यादातर महिलाएं साड़ी या सूट जैसे पारंपरिक परिधान पहनती हैं। यहां ध्यान देने वाली बात है कि हिंदू धर्म में रंगों का बड़ा महत्व है। कहते हैं अगर हरतालिका तीज जैसे धार्मिक मौके पर कुछ खास रंग पहने जाएं, तो ये बहुत भाग्यशाली साबित होते हैं। इन रंगों को सुख, समृद्धि और खुशहाली अट्रैक्ट करने वाला माना गया है। आइए जानते हैं ये कौन से रंग हैं।

लाल रंग है सुहाग की निशानी

एक सुहागिन के लिए सबसे शुभ लाल रंग को माना गया है। खासतौर से पूजा-पाठ जैसे धार्मिक अवसर पर शादीशुदा महिलाओं के लिए लाल कपड़े पहनने का विधान है। आप लाल रंग की साड़ी या सूट पहन सकती हैं, ये बहुत सुंदर लगेगा। कहते हैं कि ये रंग वैवाहिक जीवन में प्रेम और खुशहाली भी ले कर आता है।

हरा रंग है समृद्धि का प्रतीक

हरे रंग को प्रकृति, खुशहाली और समृद्धि का प्रतीक माना गया है। हरतालिका तीज के दिन ये रंग पहनना बहुत ज्यादा शुभ माना जाता है। हरे रंग की साड़ी हो या सूट, ये देखने में भी बेहद सुंदर लगते हैं। इसके अलावा हरा रंग मानसिक शांति देने वाला होता है। कहते हैं कि हरे रंग के वस्त्र पहनकर पूजा करने से वैवाहिक समस्याएं दूर होती हैं और स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहता है।

पीले रंग के कपड़े पहनें

पीला रंग भी धार्मिक रूप से बहुत शुभ माना जाता है। इस रंग को पॉजिटिविटी का प्रतीक माना गया है। कहते हैं पीला रंग पहनकर भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करने से खुशहाली और संपन्नता आती है। फैशन के लिहाज से देखें तो पीला रंग आपके कॉम्प्लेक्शन को और ब्राइट दिखाता है। इसमें आपकी खूबसूरती और भी ज्यादा बढ़ जाती है।

ऑरेंज रंग के कपड़े भी होते हैं शुभ

हरतालिका तीज के दिन ऑरेंज यानी नारंगी रंग के कपड़े पहनना भी काफी शुभ होता है। ये रंग त्यौहार की खुशियों को और बढ़ा देता है और एक अलग ही पॉजिटिविटी ले कर आता है। संतरी रंग की साड़ी देखने में भी काफी सुंदर लगती है। संतरी के साथ गोल्डन का कॉम्बिनेशन आपको काफी रॉयल और फेस्टिव लुक देगा।

पेस्टल शेड्स वियर करें

पेस्टल शेड्स जैसे आसमानी, हल्का गुलाबी, बटर येलो भी त्यौहारों के लिए बेस्ट रहते हैं। खासतौर से अगर आप ज्यादा हेवी लुक पसंद नहीं करती हैं, तो ये रंग आपके लिए परफेक्ट रहेंगे। ये काफी सॉफ्ट और पॉजिटिव एनर्जी वाले रंग होते हैं और काफी रॉयल भी लगते हैं। हालांकि सुहागिन महिलाओं को तीज के दिन सफेद, ऑफ वाइट जैसे पेस्टल शेड्स पहनने से बचना चाहिए।

Fashion Tips Hartalika Teej Hartalika Teej Vrat

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।