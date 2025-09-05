सिंदूर लगाने के 5 फैंसी तरीके, जो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देंगे! 5 Chic Ways to Wear Sindoor That Make You Shine, फैशन - Hindustan
सिंदूर लगाने के 5 फैंसी तरीके, जो आपकी खूबसूरती में चार चांद लगा देंगे!

सिंदूर लगाने के भी कई अलग-अलग तरीके होते हैं, जो आपका पूरा लुक ही बदल सकते हैं। अगर आप अभी तक वही सिंपल सिंदूर लगाती आई हैं, तो एक बार आपको ये नए स्टाइल जरूर ट्राई करने चाहिए।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानFri, 5 Sep 2025 03:30 PM
हिंदू धर्म में सुहागिन महिलाओं का सिंदूर लगाना अनिवार्य माना जाता है।इसे सुहाग की निशानी कहा जाता है और ज्यादातर महिलाएं डेली बेसिस पर सिंदूर लगाती ही हैं। आजकल डेली नहीं, तो किसी त्यौहार या खास मौके पर महिलाएं अपनी मांग जरूर भर लेती हैं। वैसे क्या आप जानती हैं कि ये दो चुटकी सिंदूर आपके लिए स्टाइल स्टेटमेंट भी बन सकता है? जी हां, सिंदूर लगाने के भी कई अलग-अलग तरीके होते हैं, जो आपका पूरा लुक ही बदल सकते हैं। अगर आप अभी तक वही सिंपल सिंदूर लगाती आई हैं, तो एक बार आपको ये नए स्टाइल जरूर ट्राई करने चाहिए।

नई दुल्हन वाला लुक

नई-नई शादी हुई है या फिर किसी खास मौके पर पूरा ट्रेडिशनल लुक कैरी कर रही हैं, तो इस तरह का फुल मांग वाला सिंदूर लगा सकती हैं। इसमें बीच की मांग निकलाकर क्राउन सेक्शन से ले कर पूरी पीछे की तरफ तक सिंदूर भरा जाता है। गजरा लगाकर जूड़ा बना रही हैं या पोनीटेल, तो ये लुक एकदम परफेक्ट रहेगा।

बंगाली सिंदूर लुक

बंगाली सिंदूर लुक में सिंदूर थोड़ा स्मजिंग लुक देता है। इसमें सिंदूर आगे की तरफ से थोड़ा स्मज रहता है, वहीं पीछे एंड तक मांग भरी होती है। ट्रेडिशनल गोल्ड ज्वैलरी और भारी साड़ी के साथ ये सिंदूर लुक बहुत सुंदर लगता है। खासतौर से अगर मौका पूजा पाठ का है, तो ऐसा सिंदूर परफेक्ट लगेगा।

मिनिमल सिंदूर लुक

थोड़े स्टाइलिश लुक के लिए आप मिनिमल सिंदूर लुक भी ट्राई कर सकती हैं। अगर आप वेस्टर्न ड्रेसेज के साथ सिंदूर लगा रही हैं, तो ये सबसे सही डिजाइन रहता है। इसमें क्राउन सेक्शन में सिंदूर की पतली सी लाइन लगाई जाती है, जो आपकी नेचुरल ब्यूटी को एन्हांस करती है।

स्टाइलिश सिंदूर लुक

पूरी मांग भरने के बजाए आप हल्की सी मांग को सिंदूर से भर सकती हैं। ये लुक भी बेहद प्यारा लगता है। ये काफी फ्रेश और ब्राइडल लुक देता है। आजकल की ब्राइड्स के लिए ये परफेक्ट बैलेंसिंग लुक है। आप वेस्टर्न वियर जैसे जींस या ड्रेसेज के साथ भी इसे फ्लॉन्ट कर सकती हैं।

ट्राएंगल शेप सिंदूर

रेखा जी की तरह प्रॉपर ट्रेशनल लुक कैरी कर रही हैं, तो ट्राएंगल शेप सिंदूर लगा सकती हैं। ये भी बेहद प्यारा लगता है और फेस को हेवी लुक देता है। घर में कोई फंक्शन है या पूजा-पाठ का मौका है, तो ऐसा सिंदूर आप अपनी मांग में भर सकती हैं।

