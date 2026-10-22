मेहंदी नहीं, इस करवा चौथ हाथों में लगाएं आलता, चांद से कमल तक देखें 5 खूबसूरत डिजाइन
करवा चौथ पर अगर मेहंदी नहीं लगवाना चाहती हैं, तो हाथों में आलता लगाकर खूबसूरत और पारंपरिक लुक पा सकती हैं। चांद, कमल के फूल और अल्पना कला से प्रेरित ये 5 आलता डिजाइन हाथों की सुंदरता बढ़ा देंगे।
करवा चौथ के खास दिन के लिए महिलाएं हाथों पर पिया के नाम की मेहंदी रचवाती हैं लेकिन अगर आपके पास मेहंदी लगाने का समय नहीं रहता या फिर पसंद नहीं है, तो आप इस बार आलता के डिजाइन ट्राई करें। आलता से कई तरह के सुंदर पैटर्न बनाए जा सकते हैं, जो हाथों पर सुंदर लगते हैं और लगाने में भी आसानी रहती है। अगर मेहंदी लगाने का मूड या टाइम नहीं है, तो महावर के इन 5 डिजाइंस पर एक नजर जरूर डालिए।
1. गोल आलता और सफेद कमल डिजाइन
हथेली पर गोला बनाकर आप उसमें निचले हिस्से में सफेद रंग से बारीक और खूबसूरत कमल का फूल बना सकते हैं। उस गोले को सफेद रंग से ही डॉट बनाते हुए बंद कर दें। यह डिजाइन बहुत ही सादा, सोबर और रॉयल लुक देता है। अगर आपको पारंपरिक और कम समय में बनने वाला डिजाइन पसंद है, तो यह करवा चौथ के लिए सबसे सही रहेगा।
2. रेड एंड व्हाइट लोटस आलता
आलता का यह डिजाइन उन महिलाओं के लिए है जिन्हें हल्का और ट्रेंडी लुक पसंद है। इसमें हथेली के बीच में लाल आलते से सुंदर कमल का फूल बनाया गया है। फूल के ऊपर और नीचे सफेद रंग की छोटी कलियां बनाई गई हैं। उंगलियों के पोरों को भी लाल आलते से रंगा गया है। यह डिजाइन साड़ी और लहंगे दोनों के साथ बहुत सुंदर लगता है।
3. रेड कमल और उंगली वर्क डिजाइन
इस डिजाइन में दोनों हाथों के ऊपर लाल आलते से कमल का फूल बनाया गया है। उंगलियों पर बारीक धारियों से रिंग जैसा डिजाइन बनाया गया है और उनके पोरों को लाल आलते से रंगा गया है। यह पारंपरिक डिजाइन हाथों को भरा-भरा और सुंदर लुक देता है।
4. मंडला चांद पैटर्न
करवा चौथ में चांद सबसे खास होता है और ऐसे में आप आलता से चांद को हथेली पर उतार सकती हैं। यह डिजाइन हाथों पर बहुत सुंदर लगेगा। इसमें पूरी हथेली पर लाल आलते से गोल डिजाइन बनाया गया है और बीच में चांद की आकृति बनाई गई है। उंगलियों पर भी आलते से छोटे-छोटे चांद बनाए गए हैं। करवा चौथ पर चांद का खास महत्व होता है, इसलिए यह डिजाइन इस त्योहार के लिए बहुत अच्छा है।
5. ट्रेडिशनल आलता डिजाइन
यह डिजाइन बंगाल और ओडिशा की पारंपरिक अल्पना कला से प्रेरित है। इसमें हथेली के बीच में लाल आलते से बड़ा गोल डिजाइन बनाया जाता है। इसके चारों ओर और कलाई पर सफेद रंग से बेल-बूटे, बूंदें और छोटे-छोटे डिजाइन बनाए जाते हैं। उंगलियों पर भी लाल और सफेद रंग का सुंदर मेल देखने को मिलता है। भारी गहनों और पारंपरिक साड़ी के साथ यह डिजाइन हाथों को सुंदर और शाही लुक देता है। करवा चौथ पर इस तरह का पैटर्न बनवाएं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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