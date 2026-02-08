Hindustan Hindi News
3 टाइप की जींस के साथ पहनें ये टॉप, इमेज कोच ने बताया कैसे दिखें हर दिन स्टाइलिश

Feb 08, 2026 09:44 pm IST
लड़कियों की एक कॉमन प्रॉब्लम है जब भी रेडी होने का टाइम आता है उन्हें कपड़े ही नहीं समझ आते। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है तो इमेज कोच साक्षी ने जींस के साथ तीन तरह के टॉप को पेयर करने के लिए बताया है। जिसे पहनकर आप बिना एफर्ट के ही स्टाइलिश दिखेंगी। जान लें ये 3 तरह के बेस्ट जींस टॉप ऑप्शन जिसे आप आसानी से किसी भी दिन पहनकर तारीफ बटोर सकती हैं। वैलेंटाइन वीक चल रहा है। ऐसे में सिंपल कपड़ों में अपने ब्वॉय का अटेंशन चुराना है तो इन जींस-टॉप कॉम्बिनेशन को ट्राई कर सकती हैं।

रेगुलर जींस के साथ शॉर्ट कुर्ती

स्टाइलिश दिखने के लिए हर दिन नये कपड़ों की शॉपिंग करने की जरूरत नही है। आलमारी में रखे कपड़ों को सही तरीके से मिक्स एंड मैच करके स्टाइलिश दिखा जा सकता है। जैसे अगर आपके पास रेगुलर जींस है तो इमेज कोच साक्षी ने बताया कि उसे शॉर्ट कुर्ती के साथ पेयर करें। शार्ट कुर्ती की कोई भी वैराइटी आप पहन सकती हैं। ये आपके लुक को सिंपली अट्रैक्टिव बनाने में मदद करेंगे। अगर आप थोड़ा इंडियन लुक कैरी करना चाहती हैं तो शार्ट कुर्ती के साथ ऑक्सीडाइज्ड झुमके या फंकी नेकलेस, ब्रेसलेट वियर कर सकती हैं।

टाइट फिटिंग जींस के साथ ओवरसाइज शर्ट और टैंक टॉप

अगर आपकी आलमारी में टाइट फिटिंग वाली एंकल लेंथ जींस रखी है और आप उसे वियर करना चाहती हैं तो ओवरसाइज शर्ट के साथ पेयर कर सकती हैं। साथ में एक स्लीक बना लें। ये आपके लुक को बिल्कुल सुपर स्टाइलिश नजर आएगा।

फ्लेयर जींस के साथ पेपलम टॉप

किसी भी स्लिम फ्लेयर जींस को पेपलम टॉप के साथ पेयर करें। ये लुक कर्वी बॉडी पर भी खूबसूरत दिखता है। जिसे आप किसी भी ओकेजन पर पहनकर स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लुक कैरी कर सकती हैं।

