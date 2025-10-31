हल्दी पर पीला आउटफिट हुआ ओल्ड फैशन! 2025 की ब्राइड्स चुनें ये हटके कलर कॉम्बिनेशन

संक्षेप: 2025 में ब्राइड बनने वाली हैं, तो अपनी हल्दी में वही बोरिंग पीला आउटफिट छोड़ें और कुछ अलग हटके कलर कॉम्बिनेशन ट्राई करें। ब्राइडल स्टाइलिस्ट बता रहीं हैं ट्रेंडी कलर ऑप्शंस।

शादियों का सीजन शुरू होने वाला है और आप में से कई नई ब्राइड्स भी बनने वाली होंगी। अब क्योंकि आप 2025 की ब्राइड हैं, तो उस हिसाब से खुद को स्टाइल भी करना होगा। इसलिए वही पुराने रंग, डिजाइन और बेसिक स्टाइल छोड़िए और जानिए नया ब्राइडल ट्रेंड क्या है। आज हम आपके हल्दी आउटफिट की बात करेंगे। इसके लिए वही घिसपिटा येलो आउटफिट छोड़िए और कुछ नए और हटके कलर कॉम्बिनेशन ट्राई कीजिए। 2025 में कौन से कलर कॉम्बिनेशन ट्रेंड में हैं, ब्राइडल स्टाइलिस्ट इशना ने इस बारे में एक पोस्ट शेयर करते हुए जानकारी दी है। तो चलिए जानते हैं आपके लिए किस कलर का हल्दी आउटफिट बेस्ट रहेगा।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

येलो और पाउडर ब्लू का कॉम्बिनेशन ट्राई करें अगर आप हल्दी वाले दिन येलो आउटफिट पहनना चाहती हैं, तो इसके साथ पाउडर ब्लू का कॉम्बिनेशन ट्राई करें। ये काफी ट्रेंडी और हटके कलर कॉम्बिनेशन है, जो आपको सॉफ्ट और एलिगेंट लुक देता है। आमतौर पर आजकल की ब्राइड्स पेस्टल शेड्स काफी पसंद कर रही हैं, ऐसे में आप बटर येलो और पाउडर ब्लू का कॉम्बिनेशन भी ट्राई कर सकती हैं।

फ्यूशिया पिंक देगा परफेक्ट ब्राइडल लुक ब्राइड्स पर बोल्ड शेड्स काफी सुंदर लगते है। ऐसे में अगर आप भी थोड़ा ब्राइडल, बोल्ड और भीड़ से अलग दिखना चाहती हैं, तो फ्यूशिया पिंक रंग का आउटफिट परफेक्ट चॉइस रहेगा। वैसे भी हल्दी पर ज्यादातर लोग पीला आउटफिट पहनकर आने वाले हैं, ऐसे में फ्यूशिया पिंक अलग ही दिखेगा।

डीप पर्पल शेड है ट्रेंड में डीप पर्पल शेड काफी ट्रेंडी कलर है। ये बहुत रॉयल और एलिगेंट लुक देता है। कुछ हटके ट्राई करना चाहती हैं, तो हल्दी पर डीप पर्पल शेड का आउटफिट वियर कर सकती हैं। इसके साथ येलो और फ्यूशिया पिंक का कॉम्बिनेशन बहुत ही सुंदर लगता है। ये आपको परफेक्ट वाइब्रेंट ब्राइडल लुक देता है।

ऑरेंज कलर हैं लेटेस्ट ट्रेंड ब्राइडल स्टाइलिस्ट कहती हैं कि ऑरेंज कलर नया येलो है, क्योंकि आजकल की ब्राइड्स ज्यादातर अपनी हल्दी पर इसी रंग को सिलेक्ट कर रही हैं। ये काफी रॉयल और एलिगेंट लगता है। रेड और फ्यूशिया पिंक के साथ इसका कॉम्बिनेशन और भी खूबसूरत लगता है। आप मैरीगोल्ड से इंस्पायर्ड शेड भी ट्राई कर सकती हैं, ये लेटेस्ट ट्रेंड है।