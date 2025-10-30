सोनाली बेंद्रे की तरह साड़ी को ड्रेप करेंगी तो मिलेगा बिना एफर्ट स्टाइलिश लुक, सीख लें तरीका

संक्षेप: Sonali Bendra Saree Draping Style: टीवी शो पति-पत्नी और पंगा के सेट पर सोनाली बेंद्रे का ग्रेसफुल लुक फैंस को इंप्रेस कर लेता है। इन दिनों साड़ी को हटके स्टाइल में ड्रेप कर वो एक बार फिर गॉर्जियस लुक में नजर आ रही है। इस तरह की ड्रेपिंग स्टाइल को आप भी एक बार जरूर ट्राई करें।

नाली बेंद्रे 50 की उम्र में भी गजब की गॉर्जियस दिखती हैं। टीवी शो पति-पत्नी और पंगा के सेट पर उनका लुक देख फैंस अक्सर इंप्रेस हो जाते हैं। अक्सर ब्यूटीफुल और स्टाइलिश साड़ी में नजर आने वाली सोनाली बेंद्रे का ड्रेपिंग स्टाइल भी काफी हटके दिखा। ब्लू कलर की साड़ी को ऑफ शोल्डर स्टाइल में ड्रेप करने के साथ ही उनका एक और साड़ी ड्रेपिंग स्टाइल ब्यूटीफुल दिख रहा था। जिसे फैंस काफी पसंद कर रहे हैं। तो चलिए जानें करें इन ड्रेपिंग स्टाइल को कॉपी।

ऑफ शोल्डर पल्लू स्टाइल सोनाली बेंद्रे ने सिल्वर और रॉयल ब्लू कलर की साड़ी को काफी स्टाइल के साथ ड्रेप किया है। ट्रेडिशनल प्लीट्स बनाने के साथ पल्लू को कंधे पर ले जाकर प्लीट्स को थोड़ा फैलाकर पिन से सेट किया गया है। फिर दूसरी तरफ से लाकर इसे बैक पर पिन किया गया है। ध्यान रहे कि पल्लू को कंधे पर पूरी तरह से ना टिकाकर हल्का सा खिसका कर रखा गया है। साथ ही नेकलाइन वाले ब्लाउज की बजाय ऑफ शोल्डर डिजाइन ब्लाउज को कैरी किया है। जिससे साड़ी का लुक गाउन की तरह क्रिएट हो रहा है।