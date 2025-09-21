Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़फैशन2 easy everyday hairstyle in just 2 minutes perfect for office going ladies make you instantly look younger
यंग लुक के लिए ये दो हेयरस्टाइल जरूर जान लें, ऑफिस-कॉलेज सब जगह दिखेगी बेस्ट
Hairstyle For younger look instantly: वहीं एक जैसी हेयरस्टाइल बनाते-बनाते अगर आप उम्र से ज्यादा दिखने लगी हैं। तो सबसे पहले इसे चेंज करने की जरूरत है। इन दो तरह की हेयरस्टाइल की मदद से इंस्टेंट यंग लुक पा सकती हैं।
Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSun, 21 Sep 2025 02:57 PM
30 के बाद अक्सर महिलाओं को अपनी स्टाइलिंग में बदलाव करना पड़ता है। खासतौर पर वो पुराने कॉलेज गोइंग गर्ल वाले लुक को छोड़ देती हैं और उसकी शुरुआत हेयरस्टाइल में दिखती है। जिसकी वजह से कुछ ही समय में चेहरे पर एजिंग का इफेक्ट दिखने लगता है। अगर आप इंस्टेंटली यंग लुक चाहती हैं तो इन दो हेयरस्टाइल को जरूर ट्राई करें। खासतौर पर ऑफिस गोइंग लेडीज इससे इंस्टेट यंग लुक पा सकती हैं। वहीं कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए भी ये अच्छा ऑप्शन है।
हाफ बन विद ट्विस्ट हेयरस्टाइल
- हाफ बन या हाफ चोटी वाली हेयरस्टाइल तो कई बार बनाई होगी। लेकिन इसे थोड़े से ट्विस्ट के साथ बनाएंगी तो यंगर लुक मिलेगा। स्टेप बाई स्टेप स्टाइल फॉलो करें
- सबसे पहले फ्रंट पार्टीशन बालों का करें।
- क्राउन एरिया पर हॉरिजॉन्टल पार्टीशन करके कुछ बालों को पकड़कर चोटी बना लें।
- फिर फ्रंट से बालों की पार्टीशन को साइड बाई साइड कंघी की मदद से नीट करें और पहले बनी चोटी के नीचे की तरफ एक दूसरी चोटी बनाएं।
- पहले लेफ्ट साइड के पार्टीशन वाले बालों को कंघी से करीने से पीछे की तरफ ले जाएं।
- फिर राइट साइड के बालों को करीने से ऊपर उठाते हुए पीछे की तरफ ले जाएं।
- अब ऊपर बनी चोटी के नीचे रबर की मदद से दोनों तरफ से पकड़े थोड़े से बालों को बांध दें।
- अब ऊपर वाली चोटी को अच्छी तरह कंघी से नीट कर लें।
- इस तरह की हेयरस्टाइल से पाएंगे कि कानों के पास यानी कनपटी के पास इंस्टेंट लिफ्टिंग इफेक्ट दिखने लगेगा। जिससे अपनी एज से ज्यादा यंग दिखेंगी।
हेयरस्टाइल नंबर 2
- पहली वाली हेयरस्टाइल की तरह ही दूसरी हेयरस्टाइल भी बहुत आसान है।
- बस फ्रंट से थोड़े से बालों को उठाकर उन्हें पिन से सेट कर लें।
- अब चेहरे पर इंस्टेंट लिफ्टिंग इफेक्ट पाने के लिए साइड से फोरहेड के पास वाले थोड़े से बालों को उठाकर पीछे की तरफ ले जाएं और उन्हें ट्विस्ट करते हुए अपोजिट तरफ पिनअप करें।
- इसी तरह से दूसरे साइड के बालों को भी उठाकर ट्विस्ट करके पिन से सेट कर लें।
- इस तरह की हेयरस्टाइल से ना केवल बाल अच्छी तरह से एक जगह फिक्स रहेंगे। साथ ही यंग लुक भी देंगे।
- तो अगली बार जब आप रेडी हो रही हों तो इन दो हेयरस्टाइल को बनाकर देखें।
- दो मिनट में ही चेहरा यंग दिखने लगेगा।
