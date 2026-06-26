एक बार पहनेंगी तो बार-बार पहनना चाहेंगी, V नेक कुर्ता सेट के ये 10 शानदार विकल्प
V नेक कुर्ता सेट को किसी भी मौके पर स्टाइल कर सकती हैं। गर्मी में ये स्टाइल और कंफर्ट दोनों का ध्यान रखेंगे!
प्रोडक्ट्स के सुझाव
अगर मेरी तरह आपको भी V नेक कुर्ता सेट पसंद है, तो आप सही जगह आए हो! यहां इनके कुछ बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, वो भी किफायती दाम पर। Amazon पर एवरीडे स्टाइलिंग से लेकर पार्टी वियर V नेक कुर्ता सेट्स की वैरायटी उपलब्ध है। ये सभी कुर्ता सेट न केवल स्टाइलिश हैं, बल्कि बेहतरीन लुक के साथ कंफर्ट में भी इनका कोई जोड़ नहीं! अगर अबी तक V नेक कुर्ता सेट ट्राई नहीं किए तो इन्हें आज ही खरीदें!
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1. Nermosa Women Printed A-Line Kurta Pant With Dupatta
Nermosa का प्रिंटेड V नेक कुर्ता सेट डेली वियर के लिए बेहतरीन विकल्प है। ऑफिस जाना हो या आउटिंग पर या शॉपिंग पर जाने का प्लान है, ये कुर्ता सेट बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। इसपर बने फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न इसे रिफ्रेशिंग वाइब दे रहे, जो गर्मियों में पूरे दिन तरोताजगी का एहसास बनाए रखेगा। इन्हें ऑफिस वियर से लेकर पार्टी वियर तक किसी भी मौके पर आराम से स्टाइल कर सकती हैं। तो ज्यादा न सोचें, मोबाइल उठाएं और इसे आज ही ऑर्डर करें।
2. KLOSIA Women Embroidery Solid Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta|Silk|Regular Fit
अगर सामान्य से हटकर कुछ अलग ट्राई करना चाहती हैं, तो ये फ्लोरल एंब्रायडर्ड अनारकली कुर्ता सेट जरूर ट्राई करें। ऑफिस जाना हो या कॉलेज या फिर आउटिंग और शॉपिंग पर जाना हो, इस V नेक कुर्ता सेट को आप मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। इसके अलावा ये ट्रेडिशनल इवेंट्स पर पहनने के लिए भी एक अच्छा विकल्प है। इसपर की गई फ्लोरल एंब्रॉयडरी इस कुर्ता सेट के आकर्षण में चार चांद लगा रही। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो इसे डिस्काउंटेड प्राइस पर आज ही ऑर्डर करें!
साधारण लेकिन सुंदर आउटफिट ढूंढ रही हैं, तो ये कुर्ता सेट आपको जरूर पसंद आएगा। इसका V नेक गला इसके आकर्षण का केंद्र है। प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार हल्का और आरामदायक कुर्ता सेट शरीर पर मक्खन जैसा महसूस होगा। इसका लाइट कलर समर रिफ्रेशिंग है, जो हिट अट्रैक्ट नहीं करता और आपकी बॉडी में ठंडक का एहसास बनाए रखता है। इसमें अन्य कलर ऑप्शंस भी उपलब्ध हैं, और सभी पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, ये मौका हाथ से न जीने दें।
4. Alvami Women Kurta Set
Alvami ब्रांड का ये V गले वाला ये कुर्ता सेट एक कंप्लीट समर वियर आउटफिट है। इसका रिफ्रेशिंग रंग और इस पर की गई फ्लोरल एंब्रॉयडरी दोनों ही समर वाइब दे रहे हैं। आप गर्मी में इसे बेफिक्र होकर पहन सकती हैं। ऑफिस जाना हो या कॉलेज या फिर आउटिंग और शॉपिंग पर, इस कॉटन कुर्ता सेट को आप मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। ये एक यूनिक ऑप्शन है, जिसे महिलाओं ने काफी पसंद किया है। ये आपकी खूबसूरती और कंफर्ट दोनों का ध्यान रखेगी। इसे आज ही ऑर्डर करें।
Amayra ब्रांड के प्योर कॉटन कुर्ता सेट की जितनी तारीफ की जाये इतना कम है। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न और इसके गले का V नेक डिजाइन इसे आप सभी का पसंदीदा विकल्प बना देगा। इसकी फैब्रिक हल्की और हवादार है, जो आपको पूरे दिन तरोताजगी का एहसास देगी। ऑफिस जाना हो या कॉलेज या फिर शॉपिंग और आउटिंग पर, इस आउटफिट को मिनटों में स्टाइल कर सकती हैं। ये आउटफिट ट्रेडिशनल इवेंट्स पर भी आकर्षक लुक देगी।
6. Nermosa Women Cotton Block Printed Kurta Pant With Dupatta
Nermosa ब्रांड का प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार इस प्रिंटेड कुर्ता सेट पर बने आकर्षक फ्लोरल डिजाइन इसके आकर्षण का केंद है। इसका हल्का रंग गर्मी में हिट अब्जॉर्ब नहीं करता और शरीर में ठंडक का एहसास बनाए रखना है। ये एक रिफ्रेशिंग आउटफिट है, जो कंफर्ट के साथ-साथ स्टाइल भी देगी। अगर आपको भी समर रिफ्रेशिंग आउटफिट की तलाश है, तो इसे आज ही ऑर्डर करें।
7. rytras Women Straight Kurta Set with Palazzo Pants
Rytras के इस V नेक कुर्ते की फैब्रिक बेहद हल्की और मुलायम है। साथ ही इस पर बने खूबसूरत प्रिंट और पैटर्न इस कुर्ते के आकर्षण में चार चांद लगा रहे। इसकी फैब्रिक जितनी मुलायम है, उतना ही खूबसूरत इसका डिजाइन है। खासकर गर्मी में ये कॉटन कुर्ता सेट बॉडी पर बेहद आरामदायक महसूस होंगे। अगर आपको भी समर रिफ्रेशिंग आउटफिट की तलाश है, तो ये विकल्प हाथ से न जानें दें।
8. MEERA FAB Women Floral Printed Pure Cotton Straignt V-Neck Kurta with Trousers & Dupatta
Meera Fab के कॉटन कुर्ता सेट में भी गले का डिजाइन आएगा, जो इसके आकर्षण का केंद्र है। V नेक स्टाइल ज्यादातर महिलाओं को पसंद होता है, परंतु अक्सर मार्केट में इस तरह के डिजाइन महंगे आते हैं। तो महिलाएं इन्हें अवॉइड करती हैं। मगर Amazon पर इस समय ये बेहद सस्ते में उपलब्ध है, 72% के ऑफ पर इस खूबसूरत कुर्ता सेट को घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। कंफर्ट जोन में स्टाइलिश दिखना है, तो ये कुर्ता सेट जरूर ट्राई करें।
Nermosa ब्रांड के इस खूबसूरत कुर्ता सेट को आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर करें। इसकी हल्की हवादार फैब्रिक सहित इसपर बने प्रिंट और पैटर्न सभी इस कुर्ते के आकर्षण का केंद हैं। ये कुर्ता सेट हमेशा से डिमांड में रहा है और इसपर लोगों के पॉजिटिव रिव्यू भी आए हैं। कंफर्ट जोन में स्टाइलिश दिखना है, तो ये कुर्ता सेट जरूर ट्राई करें। इस समय 73% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगा।
10. KLOSIA Women Embroidery Solid Anarkali Kurta and Pant Set with Dupatta
Klosia ब्रांड का कॉटन फैब्रिक से तैयार ये कुर्ता सेट देखने में जितना आकर्षक है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और हवादार है। इस कुर्ते पर की गई एंब्रॉयडरी की डिटेलिंग कमाल की है, जो इसे एक आकर्षक विकल्प बनाती है। आप इसे किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट में आराम से स्टाइल कर सकते हैं। इस समय इसपर 73% का ऑफ उपलब्ध है, ये मौका हाथ से न जानें दें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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