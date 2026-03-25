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बजट कम है तो भी टेंशन नहीं! 10 ग्राम सोने में बनवाएं ये 5 स्टाइलिश ज्वेलरी, मिलेगा रिच लुक

Mar 25, 2026 08:53 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
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सोने के दाम कम-ज्यादा होते रहते हैं और इन दिनों इसके दाम थोड़ा सा सस्ते हुए हैं। भारतीय महिलाओं के लिए सोना सिर्फ गहना नहीं बल्कि निवेश का जरिया भी है। अगर आप 10 ग्राम सोने से कुछ ज्वेलरी बनवाने का सोच रही हैं, तो हम कुछ आइडिया दे रहे हैं।

बजट कम है तो भी टेंशन नहीं! 10 ग्राम सोने में बनवाएं ये 5 स्टाइलिश ज्वेलरी, मिलेगा रिच लुक

भारतीय औरतों के लिए सोना सिर्फ गहना नहीं बल्कि निवेश का एक जरिया भी है। लेकिन बढ़ते हुए सोने के भाव के बीच किसी के लिए गोल्ड ज्वेलरी बनवाना आसान नहीं है। ऐसे में महिलाएं कुछ छोटे आइटम्स खरीद लेती हैं, जो डेली वियर में पहन सकें और सस्ते भी हो। आजकल सोना थोड़ा सा सस्ता हुआ है और ऐसे में आप भी कुछ खरीद सकती हैं। अगर आप गोल्ड ज्वेलरी आइटम डेली पहनने के लिए लेना चाहती हैं या फिर निवेश के तौर पर कुछ लेना चाह रही हैं, तो सिर्फ 10 ग्राम सोने में 5 तरह के ज्वेलरी आइटम बनवा सकती हैं। जी हां, 10 ग्राम सोना ज्यादा महंगा नहीं पड़ेगा और इसमें आप 5 अलग आइटम्स जैसे रिंग, ईयरिंग्स वगैरह बनवा भी लेंगी। कौन सी चीजें आसानी से बन जाएंगी वो हम आपको इस लेख में समझाते हैं।

डेली वियर के लिए पतली गोल्ड चेन

गोल्ड चेन

10 ग्राम सोने में आप पतली डेली वियर वाली गोल्ड चेन बनवा सकती हैं। चेन अक्सर महिलाएं डेली पहनना पसंद करती हैं और ये निवेश के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। ज्यादा ठोस या डिजाइन वाली चेन न चुनें वरना बजट हिल सकता है।

स्टाइलिश गोल्ड ईयररिंग्स

गोल्ड ईयरिंग्स

आजकल मार्केट में गोल्ड ईयरिंग्स के क्लासी डिजाइन मौजूद हैं। वर्किंग महिलाएं रोजाना पहनने के लिए हल्के गोल्ड ईयरिंग्स पहनना पसंद करती हैं। अगर आपको स्टड स्टाइल वाले ईयरिंग्स पसंद हैं, तो 10 ग्राम सोने में बन जाएंगे।

सिंपल रिंग

गोल्ड रिंग

हल्की और डेली वियर के लिए अंगूठी भी 10 ग्राम सोने में बनवाने का विकल्प बेहतरीन हो सकता है। पतली लेकिन डिजाइन वाली अंगूठी आजकल ट्रेंड में है और ये पहनने पर सुंदर लुक भी देती हैं। तो आप भी 10 ग्राम सोने में ये बनवा सकती हैं।

ट्रेंडी पेंडेंट

पेंडेंट

अगर आपके पास सोने की चेन पहले से हैं, तो 10 ग्राम सोने में क्लासी-ट्रेंडी दिखे वाला पेंडेंट बनवा लें। पेंडेंट आप चेन में डालकर पहन सकती हैं। ऐसे आपका एक पंत दो काज हो जाएगा, गोल्ड भी ले सकती हैं और चेन पहनने के लिए पेंडेंट भी।

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नोज पिन

नोज पिन

आजकल गोल-बंद वाली नोज पिन का ट्रेंड चल रहा है। खूबसूरती में चार चांद लगाने वाली ये नोज पिन भी आप 10 ग्राम सोने से बनवा सकती हैं। ये ज्यादा महंगी नहीं पड़ेगी और पहनने पर आकर्षक लुक देगी। नोज पिन के अलावा नाक की कील भी ले सकती हैं।

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कैसे करें 10 ग्राम सोने में स्मार्ट प्लानिंग?

कम सोने में ज्यादा ज्वेलरी बनवाने के लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले, हैवी और ज्यादा डिटेल वाले डिजाइन से बचें, क्योंकि इनमें ज्यादा गोल्ड लगता है और मेकिंग चार्ज भी बढ़ जाता है। कोशिश करें कि आप मिनिमल और लाइटवेट डिजाइन चुनें, जिससे कम वजन में भी ज्यादा आइटम तैयार हो सकें। साथ ही डेली वियर ज्वेलरी को प्राथमिकता दें ताकि आपका हर पीस बार-बार इस्तेमाल में आ सके।

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Deepali Srivastava

लेखक के बारे में

Deepali Srivastava

परिचय


दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।


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दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।


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