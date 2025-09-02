नॉन टॉक्सिक और इको फ्रेंडली हैं Bamboo Fiber Plates, आज ही करें ऑर्डर Everyone should try these 6 eco friendly Bamboo fiber dinner plates, लाइफस्टाइल - Hindustan
नॉन टॉक्सिक और इको फ्रेंडली हैं Bamboo Fiber Plates, आज ही करें ऑर्डर

Amazon पर Bamboo fiber dinner plates के कई बेस्ट विकल्प उपलब्ध हैं, अगर आपने अभी तक इन प्लेट्स को ट्राई नहीं किया है, तो इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Anjali Kumari लाइव हिन्दुस्तानTue, 2 Sep 2025 08:38 PM
सेहत का ध्यान रखते हुए प्लास्टिक की प्लेट्स में खाना खाने से बचने की सलाह दी जाती है। इनकी जगह आप Bamboo Fiber Plates इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आमतौर पर बिल्कुल सुरक्षित होते हैं। बंबू फाइबर प्लेट को बनाने में इस्तेमाल हुए इनग्रेडिएंट नॉन टॉक्सिक होते हैं। साथ ही उनमें हार्मफुल केमिकल्स भी इस्तेमाल नहीं होता। इसलिए इनमें खाना पूरी तरह से सुरक्षित रहता है। ये प्लेट्स आसानी से नहीं टूटते हैं। हालांकि, बाजार में कई तरह के मिलावटी प्लेट्स भी मिल रहे हैं, इसलिए इन्हें खरीदते वक्त कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है। जैसे कि आपका प्रोडक्ट बीपीए फ्री, एफडीए अप्रूव्ड और नॉन टॉक्सिक लेबल्ड होना चाहिए। Amazon पर इसके कई बेस्ट विकल्प उपलब्ध हैं, अगर आपने अभी तक इन प्लेट्स को ट्राई नहीं किया है, तो इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

Red Butler के इको फ्रेंडली बैंबू फाइबर प्लेट्स लाइटवेट और ड्यूरेबल हैं। ये 6 के सेट में आएंगे जिन्हें आप स्नैक्स के लिए इस्तेमाल कर सकती हैं। ये इको फ्रेंडली प्लेट्स माइक्रोवेव और डिशवॉशर सेफ हैं, साथ ही इनमें खाने के दाग धब्बे भी नहीं लगते। तो अगर आपने अभी तक इन्हें ऑर्डर नहीं किया तो 25% के डिस्काउंट के साथ इन्हें आज ही ऑर्डर करें। ये गिफ्टिंग के लिए भी परफेक्ट रहेंगे।

Red Butler के इको फ्रेंडली बैंबू फाइबर डिनर प्लेट्स लाइटवेट और ड्यूरेबल हैं। 11 इंच की साइज में आपको 4 का सेट मिल जाएगा, जिसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इको फ्रेंडली प्लेट्स माइक्रोवेव और डिशवॉशर सेफ हैं, साथ ही इनमें खाने के दाग धब्बे भी नहीं लगते। इसपर पत्तों का प्रिंट दिया गया है, जो इन्हें फैंसी बना रहा। इस टॉक्सिन फ्री प्लेट्स पर 25% का डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध है, इन्हें आज ही ऑर्डर करें। ये गिफ्टिंग के लिए भी परफेक्ट रहेंगे।

Eha के इको फ्रेंडली लाइटवेट और ड्यूरेबल प्लेट्स को बैंबू फाइबर और राइस हस्क फाइबर से तैयार किया गया है। 8 इंच की साइज में आपको 5 का सेट मिल जाएगा, जिसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्नैकिंग के लिए परफेक्ट रहेंगे। इनमें गर्म और ठंडा कुछ भी सर्व कर सकते हैं, ये खाने को सुरक्षित रखते हैं। ये इको फ्रेंडली प्लेट्स माइक्रोवेव और डिशवॉशर सेफ हैं, साथ ही इनमें खाने के दाग धब्बे भी नहीं लगते। इस BPA फ्री प्रोडक्ट को 23% के डिस्काउंट के साथ आज ही ऑर्डर करें।

Earthism का इको फ्रेंडली बैंबू फाइबर प्लेट लाइटवेट और ड्यूरेबल है। 11 इंच की साइज में आपको 4 का सेट मिल जाएगा, जिसे बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिनर प्लेट्स डाइनिंग टेबल पर आकर्षक लगेंगे। इनमें गर्म और ठंडा कुछ भी सर्व कर सकते हैं, ये खाने को सुरक्षित रखते हैं। ये इको फ्रेंडली प्लेट्स माइक्रोवेव और डिशवॉशर सेफ हैं, साथ ही इनमें खाने के दाग धब्बे भी नहीं लगते। ये BPA फ्री प्रोडक्ट FDA अप्रूव्ड है साथ ही केमिकल और टॉक्सिन फ्री बताया जा रहा है। आज भी प्लास्टिक में खाते हैं, तो अब सचेत हो जाएं, और आज ही ऑर्डर करें ये सुरक्षित विकल्प।

Red Butler का इको फ्रेंडली बैंबू फाइबर डिनर प्लेट लाइटवेट और ड्यूरेबल है। 11 इंच की साइज में आपको 4 का सेट मिल जाएगा, जिसे बार-बार इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिनर प्लेट्स डाइनिंग टेबल पर आकर्षक लगेंगे। इनमें गर्म और ठंडा कुछ भी सर्व कर सकते हैं, ये खाने को सुरक्षित रखते हैं। ये इको फ्रेंडली प्लेट्स माइक्रोवेव और डिशवॉशर सेफ हैं, साथ ही इनमें खाने के दाग धब्बे भी नहीं लगते। ये BPA फ्री प्रोडक्ट खाने में टॉक्सिंस ट्रांसफर नहीं करता और आपका खाना पूरी तरह सुरक्षित रहता है।

WAABI-SAABI के ये 6 सेट वाले इको फ्रेंडली बैंबू फाइबर प्लेट्स लाइटवेट और ड्यूरेबल हैं। ये डिनर प्लेट्स डाइनिंग टेबल की शोभा बढ़ा देंगे। ये इको फ्रेंडली प्लेट्स माइक्रोवेव और डिशवॉशर सेफ हैं, साथ ही इनमें खाने के दाग धब्बे भी नहीं लगते। ये 8 इंच के 6 प्लेट सेट गिफ्टिंग के लिए भी परफेक्ट हैं। ये BPA फ्री प्रोडक्ट FDA अप्रूव्ड है, साथ ही केमिकल और टॉक्सिन फ्री बताया जा रहा है। इन्हें इस्तेमाल कर आप सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा दे सकते हैं।

