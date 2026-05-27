हर भारतीय किचन के लिए जरूरी हैं ये 8 ऑर्गेनाइजर और एक्सेसरीज, आज ही खरीदें

Amazon पर कुछ शानदार किचन ऑर्गेनाइजर्स और एक्सेसरीज उपलब्ध हैं, जो हर घर की जरूरत है, तो आइए इन्हें एक्सप्लोर करते हैं।

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किचन का चाहे कितना भी ध्यान रखें, उसे कितनी बार भी साफ कर लें, ये ज्यादा देर नहीं चलता! पूरे दिन में किचन को 4 से 5 बार सफाई की जरूरत होती है, मगर आप चाहे तो अपना काम आसान बना सकते हैं। किचन ऑर्गेनाइजर्स और कई छोटी-मोटी किचन एक्सेसरीज ऐसी हैं, जिनकी मदद से आपको बार-बार किचन साफ करने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपका किचन पहले से ऑर्गेनाइज्ड रहेगा। साथ ही ये ऑर्गेनाइजर्स और एक्सेसरीज देखने में भी काफी माडर्न और एस्थेटिक हैं। तो इंटीरियर पर लाखों रुपए खर्च किए बैगर भी आपका किचन सिस्टेमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड रह सकता है। Amazon पर ऐसे ही कुछ शानदार ऑर्गेनाइजर्स और एक्सेसरीज उपलब्ध हैं, जो हर घर की जरूरत है, तो आइए इन्हें एक्सप्लोर करते हैं।

Golwyn premium self adhesive किचन ऑर्गेनाइजर आपके बहुत काम आएगा। इस हैंगिंग ऑर्गेनाइजर में 9 हुक्स मिल जाएंगे, जिनपर रोजाना इस्तेमाल में आने वाले किचन एक्सेसरीज आराम से हैंग कर सकते हैं। इसे सिंक के साइड में दीवार पर लगा दें, इसके लिए आपको ड्रिल करने की जरूरत नहीं है, ये आराम से दीवार पर चिपक जाएंगे। इनका मेटेरियल ड्यूरेबल है, पानी से खराब नहीं होगा। तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

House of Quirk का यह प्लास्टिक मटेरियल से तैयार छोटा सा हैंगिंग डस्टबिन आपके डेली लाइफ को आसान बना देगा। सिंक में पूरे दिन कुछ न कुछ कचरा पड़ा रहता है, इस तरह आप इसे सिंक के आसपास कहीं भी हैंग कर सकते हैं और उसमें आराम से अपना कचरा डालकर वापस से इसका ढक्कन बंद कर दें। ये बहुत काम की चीज है, आपके किचन के नियमित कामकाज को आसान बनाने में काम आएगा। इसकी कैपेसिटी 7 लीटर है, जो पूरी तरह पर्याप्त है।

समझ नहीं आता गार्बेज बैग कहा रखें, तो ये विकल्प ट्राई करें। प्लास्टिक मटेरियल से तैयार ये डिस्पेंसर बेहद काम की चीज है। इसे लगाने में आपको किसी तरह का ड्रिल नहीं करना है। आप इसे सिंक के नीचे वाले कवर्ड के डोर पर अंदर की ओर आसानी से चिपका सकती हैं, या चाहे तो अपने किचन के किसी भी खाली एरिया में इसे चिपक कर छोड़ दें। अब इसमें अपना गार्बेज बैग डालें और आवश्यकता अनुसार उसका इस्तेमाल करें।

छोटी-छोटी चीज जब किचन में इधर-उधर बिखरी रहती हैं, तो काम करने का मन नहीं करता। अगर आप भी अपने किचन को सिस्टमैटिक और ऑर्गेनाइजर रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले छोटी-छोटी चीजों को उनकी सही जगह पर रखें, जैसे टिशू रोल। यहां टिशू रोल के लिए हैंगिंग स्टैंड हैं, जिसे आप किचन के किसी भी दीवार पर आसानी से चिपका सकते हैं और उस पर अपना टिशू रोल आराम से हैंग कर सकते हैं। केवल टिशू नहीं बल्कि नैपकिंस, फॉयल पेपर या फिर अन्य चीजें आप अपने अनुसार इस ऑर्गेनाइजर को किसी भी तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं।

किचन में अगर जगह की कमी है, तो इस तरह के कैबिनेट्स आपके बहुत काम आएंगे। इस प्लास्टिक कैबिनेट को आसानी से बिना ड्रिल किए दीवार में लगा सकते हैं। इसके साथ मैजिक स्टिकर आते हैं, जिनकी मदद से ये आसानी से चिपक जाते हैं। साथ ही साथ इनमें डोर्स भी मिल जाएगा, जिससे अंदर रखे सामान पर धूल गंदगी जमा नहीं होगी। रोजाना इस्तेमाल में आने वाले छोटे-मोटे डब्बे या अन्य किचन आइटम इनमें रख सकते हैं।

Amazon Basics slim rolling storage rack प्लास्टिक ऑर्गेनाइजर में 3 शेल्फ आएगा। इस तरह किचन में एक्स्ट्रा जगह बन जाएगा। ये छोटे मोटे मसालों के डब्बे आदि रखने के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। इन्हें एसेंबल करना भी आसान है, तो ज्यादा न सोचें इन्हें आज ही ऑर्डर करें।

अगर किचन को मॉडर्न लुक देना है, तो ये 2 टायर वुडन ऑर्गेनाइजर ट्राई करें। ये छोटे मोटे मसालों के डब्बे आदि रखने के लिए परफेक्ट ऑप्शन है। इन्हें किचन के किसी भी खाली कॉर्नर में ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखकर इनपर रोजाना इस्तेमाल में आने वाली चीजें रखें। इस समय ये 61% के ऑफ पर उपलब्ध है, इसे आज ही ऑर्डर करें।

4 लेयर का किचन ट्रॉली ऑर्गेनाइजर हर किचन में होना चाहिए। इसमें रोज़ाना इस्तेमाल में आने वाले मसाले के डब्बे आदि आराम से ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकती हैं। इनमें चक्के लगे हैं, इस तरह इन्हें इधर से उधर मूव करना आसान हो जाएगा। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद आया है, तो 48% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

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