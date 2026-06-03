छोटे से छोटे किचन में जगह बना देंगे ये 8 ऑर्गेनाइजर्स, यहां खरीदें बेहतरीन विकल्प

अगर आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं, तो Amazon के इन किचन ऑर्गेनाइजर्स पर एक नजर जरूर डालें।

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अगर आपका किचन छोटा है, जिसकी वजह से सामान रखने में परेशानी होती है, तो किचन छोटा हो या बड़ा ये ऑर्गेनाइजर्स किचन में जगह बनाने में मदद करेंगे। ये किचन ऑर्गेनाइजर्स चीजों को उनकी जगह पर रहने में मदद करते हैं। इस तरह किचन के कामों में कम समय लगता है। समय की बचत के साथ ही इन ऑर्गेनाइजर्स की मदद से किचन क्लीन और फ्रेश रहता है। अगर आप अपने किचन को ऑर्गेनाइज रखना चाहते हैं, तो इन ऑर्गेनाइजर्स पर एक बार नजर जरूर डालें।

लोहे का ये रैक होल्डर ऑर्गेनाइजर किचन में बहुत काम आएगा। अगर काउंटर स्पेस नहीं बचता है, तो इसे दीवार पर लगा सकते हैं। जिसमें ऊपर रैक पर रोजाना इस्तेमाल में आने वाले छोटे-मोटे मसाले के डब्बे रखने के साथ ही नीचे हुक्स में पैन और अन्य चीजें टांग सकते हैं। ये बहुत काम की चीज है, इस समय 25% के ऑफ पर उपलब्ध मिल जाएगी।

Amazon Brand का ये प्लास्टिक डिश ड्रेनर आप सभी के किचन में होना चाहिए। ये आपके किचन की शोभा बढ़ा देगा। इसे सिंह के बगल में रखे और बर्तन धोकर इस पर रखने से सारा पानी निकल जाएगा, उसके बाद आप अपने सूखे बर्तन आराम से स्टोर कर सकते हैं। गीले बर्तनों को सीधा कैबिनेट में रखने से वो खराब हो सकते हैं। इसलिए ये डिश ड्रेनर बहुत जरूरी है।

स्टेनलेस स्टील मटेरियल से तैयार ये 3 टायर किचन ऑर्गेनाइजर रैक कम जगह में ज्यादा स्पेस क्रिएट करेगा। किचन का कॉर्नर स्पेस हमेशा खाली रह जाता है, इस ऑर्गेनाइजर को खासकर कॉर्नर के लिए तैयार किया गया है। इस तरह आप चीजों को ऑर्गेनाइज्ड रख सकती हैं, जिससे किचन क्लीन और फ्रेश नजर आएगा। अगर आपका किचन छोटा है, तो इसे जरूर मंगवाएं।

Yookeer Rustic का वुडन स्पाइस रैक ऑर्गेनाइजर आजकल काफी ट्रेन में है। इस छोटे से ऑर्गेनाइजर पर मसालों से सभी डब्बे आराम से आ जाएंगे। ज्यादातर लोग इसे किचन में मॉडर्न और एस्थेटिक लुक ऐड करने के लिए ऑर्डर करते हैं। इसका मटेरियल ड्यूरेबल है, लंबे इस्तेमाल के बाद भी ये जल्दी खराब नहीं होगा। तो ज्यादा न सोचें इसे आज ही ऑर्डर करें!

Shiok dcor 2 रैक वाले इस ऑर्गेनाइजर स्टैंड की मदद से आप अपने किचन को एक मॉडर्न टच दे सकती हैं। ये ड्यूरेबल स्टोरेज ऑर्गेनाइजर आपके किचन की शोभा बढ़ा देगा। इसमें छोटे-छोटे डब्बे और फल आदि को ऑर्गेनाइज्ड रूप से रखा जा सकता है। किचन के अलावा ये डाइनिंग टेबल पर रखने के लिए भी एक अच्छा ऑप्शन है।

अगर आपके किचन का कॉर्नर स्पेस खाली है, तो ये ऑर्गेनाइजर ट्राई करें! स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार ये काउंटर टॉप स्टोरेज रैक ऑर्गेनाइजर किचन में रोजाना इस्तेमाल में आने वाली चीजों को स्टोर करने में मदद करेगा। चकला बेलन, मसलदानी से लेकर रोटी बॉक्स तक इसपर आराम से रख सकते हैं।

मैग्नेटिक ऑर्गेनाइजिंग रैक शेल्फ उन लोगों के लिए है, जो अक्सर छोटे किचन की शिकायत करते हैं। अगर आपके किचन में फ्रिज है, तो ये मैग्नेटिक ऑर्गेनाइजर उस पर आराम से चिपका सकते हैं। इनपर छोटे-मोटे नियमित इस्तेमाल के डब्बे आ जाएंगे। इसे काफी लोगों ने खरीदा है और इसकी क्वालिटी को भी अप्रिशिएट किया है। ये न सोचे कि ये मैग्नेटिक है, तो सामान रखते ही नीचे गिर जाएगा, ये असल में बहुत काम की चीज है।

छोटा किचन होने पर अक्सर काउंटर स्पेस नहीं बच पाता है, मगर सिंक के नीचे की जगह पर ध्यान दिया है। आप चाहें तो अंडरसिंक ऑर्गेनाइजर की मदद से उस जगह को ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं। INOVERA का प्लास्टिक अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर एक्सपेंडेबल कैबिनेट को अपने अनुसार चीजें रखने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

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