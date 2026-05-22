हर घर में होना चाहिए ये 8 किचन ऑर्गेनाइजर, आज ही खरीदें

ऐसे 8 किचन ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो हर इंडियन हाउसहोल्ड में होने चाहिए। उनकी मदद से किचन को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखना आसान हो जाता है।

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कभी किचन बिखरा रहता है, तो कभी काउंटर पर बर्तन पड़े रहते हैं, किचन मैनेज करना कोई आसान काम नहीं है! एक किचन को ऑर्गेनाइज रखने में घंटों की मेहनत लगती है और फिर 2 मिनट में किचन वापस बिखर जाता है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है, तो इसमें हम आपकी मदद करेंगे। कई ऐसे किचन ऑर्गेनाइजर्स हैं, जो हर इंडियन हाउसहोल्ड में होने चाहिए। उनकी मदद से किचन को क्लीन और ऑर्गेनाइज्ड रखना आसान हो जाता है। चाहे आप वर्किंग हैं या होममेकर अब चुटकी में आपका किचन क्लीन हो जाएगा और आपको पता भी नहीं लगेगा!

Craft Mshopr मल्टीफंक्शनल किचन ऑर्गेनाइजर आपकी किचन की शोभा बढ़ा देगा। अक्सर चॉपिंग बोर्ड, प्लेट्स या ट्रे वगैरा इधर-उधर बिखरे रहते हैं, मगर ये ऑर्गेनाइज उन्हें अपनी जगह पर रहने में मदद करेगा। इसका मेटल ड्यूरेबल है, जल्दी खराब नहीं होगा। इसे काउंटर की किसी भी कॉर्नर स्पेस में रखकर अपनी चीजें ऑर्गेनाइज रख सकते हैं।

Aristo Elite प्लास्टिक किचन ऑर्गेनाइजर बड़े काम की चीज है। मॉड्यूलर किचन में लोग आज भी बर्तन धुलकर किचन काउंटर पर रख देते हैं और पानी टपक टपक के आपके कैबिनेट्स खराब कर सकता है। ऐसे में ये ऑर्गेनाइजर आपकी बहुत मदद करेगा। इसमें वॉटर स्टोरेज के लिए अलग से ट्रे दिया गया है, जिसमें धुले हुए बर्तन का सारा पानी स्टोर हो जाता है। इस्तेमाल के बाद आप पानी निकाल कर हटा दें। ये एक बजट फ्रेंडली स्पेस सेवर ऑप्शन है, इसे जरूर ऑर्डर करें।

अगर आपके किचन में भी मसाले, ड्राई फ्रूट आदि के छोटे-छोटे डब्बे इधर-उधर बिखरे रहते हैं, तो ये काउंटर टॉप ऑर्गेनाइजर आपके बहुत काम आएगा। इन पर अपने सभी छोटे डब्बे ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकती हैं। ये देखने में भी किचन को मॉडर्न लुक देता है। इस समय इस पर 64% का ऑफ मिल जाएगा।

Gaolwyn का किचन एसेसरीज ऑर्गेनाइजर आपके बहुत काम आएगा। छोटे-छोटे हैंग करने वाली चीजें आप अक्सर इधर-उधर रखकर भूल जाती हैं, और फिर पूरे किचन में उन्हें ढूंढते रहती हैं। इसलिए एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन सिंक के बगल में लगाएं। इसमें स्ट्रांग हैंगिंग बुक्स आएंगे, इन्हें स्टेनलेस स्टील मेटेरियल से तैयार किया गया है, जो ड्यूरेबल और रस्ट फ्री रहता है।

INOVERA का दो लेयर वाला प्लास्टिक अंडर सिंक ऑर्गेनाइजर हर किसी के घर में होना चाहिए। आमतौर पर सिंक के नीचे का एरिया खाली रहता है, जो अक्सर गंदा हो जाता है। मगर आप इस सिंक ऑर्गेनाइजर का इस्तेमाल करके वहां नियमित इस्तेमाल की कई चीजें ऑर्गेनाइज्ड रूप से रख सकती हैं। इस तरह जगह का इस्तेमाल हो जाता है और आपका किचन भी क्लीन और फ्रेश रहता है।

Krevia प्लास्टिक 6 इन 1 डिस्पेंसर 360 डिग्री रोटेटिंग है। आप इनमें अलग-अलग तरह के दाल, राजमा, चने, छोले आदि स्टोर कर सकती हैं। इस तरह जगह की बचत होती है और एक ही कंटेनर में आपका काफी सामान आ जाता है। कई बार डब्बे से निकालते हुए दाल गिर जाती है, मगर इनमें अनाज का एक भी दाना बर्बाद नहीं होगा।

Amazon basics का मल्टीपरपज स्टोरेज रैक आपके किचन को मॉडर्न एस्थेटिक लुक देगा। साथ में आपके काउंटर पर 3 लेकर का स्पेस क्रिएट होगा। ये बहुत काम की चीज है, इसके निचले हिस्से को आप माइक्रोवेव स्टैंड की तरह इस्तेमाल करें। ऊपर के हिस्से में कप्स रख सकती हैं और बीच के हिस्से में अन्य छोटे डब्बे सजा सकती हैं।

Privesh का ये किचन ऑर्गेनाइजर हर किसी के घर में जरूर होना चाहिए। इनमें फल, सब्जी आदि स्टोर करने के साथ ही आप ग्रोसरी आइटम या अपनी आवश्यकता अनुसार कोई भी अन्य चीज इसमें आराम से स्टोर कर सकती हैं। ये पोर्टेबल नहीं है, इसे आराम से इधर-उधर मूव किया जा सकता है। इसमें 5 लेयर के स्टोरेज बॉक्स हैं, जिनमें छोटा छोटा छेद हैं, जिससे हवा का बहाव बना रहता है और आपकी फल सब्जियां भी जल्दी खराब नहीं होती।

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