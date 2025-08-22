Hartalika Teej 2025: इन चीजों के बिना अधूरा है हरतालिका तीज का शृंगार, व्रत से पहले जरूर जान लें Essential Haritalika Teej Makeup and Adornments Married Woman Should Know, लाइफस्टाइल - Hindustan
Hartalika Teej 2025: इन चीजों के बिना अधूरा है हरतालिका तीज का शृंगार, व्रत से पहले जरूर जान लें

Hartalika Teej 2025: हरतालिका तीज के दिन अपने शृंगार में कुछ चीजें आपको जरूर शामिल कर लेनी चाहिए। इन सभी चीजों को सुहाग की निशानी माना जाता है और कहते हैं कि इनके बिना हरतालिका तीज का शृंगार अधूरा रहता है।

Anmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 07:38 AM
हरतालिका तीज का त्यौहार सुहागिनों के लिए बेहद खास होता है। करवाचौथ की तरह इस दिन भी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए निर्जला व्रत रखती हैं। इस दिन गौरी-शंकर की पूजा की जाती है और पूजा के दौरान सोलह शृंगार की भी विशेष मान्यता है। हालांकि पूरा सोलह शृंगार करना मुमकिन नहीं हो पाता है। ऐसे में अपने शृंगार में कुछ चीजें आपको जरूर से शामिल कर लेनी चाहिए। इन सभी चीजों को सुहाग की निशानी माना जाता है और कहते हैं कि इनके बिना हरतालिका तीज का शृंगार अधूरा रहता है। तो चलिए जानते हैं वो कौन से आइटम हैं, जिन्हें आपको बिल्कुल नहीं भूलना है।

माथे पर सजाएं बिंदी और सिंदूर

बिंदी और सिंदूर को सुहागिन महिलाओं का सबसे जरूरी शृंगार माना गया है। किसी भी पूजा-पाठ या व्रत के दौरान सुहागिन महिलाएं कुछ लगाएं या ना लगाएं लेकिन उन्हें माथे पर सिंदूर और एक बिंदी जरूर लगानी चाहिए। इन दोनों को ही सुहाग की निशानी माना जाता है। कहते हैं माथे पर बिंदी और सिंदूर लगाकर गौरीशंकर की पूजा करने से अखंड सौभाग्य का आशीर्वाद प्राप्त होता है।

ज्वैलरी में जरूर शामिल करें ये चीजें

ज्वैलरी में भी कुछ ऐसी खास चीजें हैं, जिन्हें अपने शृंगार में आपको जरूर शामिल करना चाहिए। जैसे गले में मंगलसूत्र, पायल, बिछिया और कांच की चूड़ियां। इन चीजों को विशेष रूप से पहनना चाहिए क्योंकि ये सुहाग की निशानी मानी जाती हैं। इसके अलावा आप मांगटीका, गले का हार, नथ, कमरबंद, बाजूबंद, भारी इयरिंग्स भी पहन सकती हैं। ये पूरी तरह आप पर है कि आप लुक को कितना हेवी या लाइट रखना चाहती हैं।

मेंहदी और आलता के बिना अधूरा है शृंगार

मेंहदी और आलता के बिना भी हरतालिका तीज का शृंगार अधूरा माना जाता है। कम से कम शगुन के तौर पर आपको हाथों-पैरों में थोड़ी सी मेंहदी और आलता जरूर लगा लेना चाहिए। इन दोनों को भी सुहाग की निशानी माना गया है। त्यौहारों की रौनक बिना मेंहदी के वैसे भी कुछ फीकी ही रह जाती है, इसलिए ये दोनों चीजें बिल्कुल ना भूलें।

बालों में लगाएं सुंदर गजरा

बालों में गजरा लगाना भी बहुत शुभ माना जाता है। ये महिलाओं की सुंदरता को और भी निखार देता है। हरतालिका तीज पर जब आप सुंदर सी साड़ी या लहंगा पहनकर तैयार होंगी, तो ये आपके ट्रेडिशनल लुक में चार चांद लगा देगा। आजकल आर्टिफिशियल गजरा भी मार्केट में आ गया है लेकिन पूजा-पाठ के दौरान फ्रेश फूलों का बना हुआ गजरा काफी शुभ माना जाता है।

