समर डील्स में 1000 रुपए के अंदर खरीदें बेस्ट क्वालिटी के डबल बेड AC Comforter
इस समय Amazon पर समर डील्स में AC कंफर्टर बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएंगे। 1000 रुपए के अंदर खरीदें बेस्ट ऑप्शंस।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
गर्मियां शुरू होते ही सभी के घरों में AC चलने लगता है। पर AC में बॉडी टेंपरेचर मेंटेन रखने के लिए एक सही ब्लैंकेट की जरूरत होती है। सर्दियों वाले ब्लैंकेट बहुत गर्म होते हैं और गर्मी में बॉडी को इरिटेट कर सकते हैं, इसीलिए AC कंफर्टर ट्राई करें। AMAZON के समर डील्स में इन पर 50 से 80% का ऑफ मिल जाएगा, यानी आप इन्हें बेहद सस्ते में घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं। 1000 रुपए के अंदर बेस्ट क्वालिटी के AC कंफर्टर आएंगे, इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
रिवर्सिबल लाइटवेट ब्लैंकेट किंग साइज डबल बेड के लिए परफेक्ट रहेगा। इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, तो आप बेफिक्र होकर इसे गर्मी में इस्तेमाल कर सकते हैं। इस ब्लैंकेट की फैब्रिक हल्की और मुलायम है। इसकी लाइटवेट फैब्रिक इसे बच्चों के लिए एक परफेक्ट विकल्प बनाती है। ये स्किन फ्रेंडली है, तो गर्मी की चिंता न करें।
अगर गर्मी में कंफर्टर ढूंढ रही हैं, तो ये विकल्प जरूर ट्राई करें। रिवर्सिबल लाइटवेट कंफर्टर बॉडी पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगा। ग्रे रंग के इस कंफर्टर पर बने प्रिंट समर वाइब दे रहे। अगर आपके घर में बच्चे हैं, तो ये स्क्रीन फ्रेंडली हवादार कंफर्टर जरूर ट्राई करें। 50% के ऑफ पर आधे दाम में उपलब्ध मिल जाएगा।
Livpure smart microfiber ब्लैंकेट की फैब्रिक मुलायम और हल्की है। इस रिवर्सिबल AC कंफर्टर को आप दोनों ओर से इस्तेमाल कर सकती हैं। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट समर वाइब दे रहे हैं, साथ ही आपके कमरे को पिंटरेस्ट लुक भी देंगे। अगर आपको भी ये विकल्प अच्छा लगा है, तो 63% के ऑफ पर इसे अभी ऑर्डर करें।
Vas Collections समर AC ब्लैंकेट/कंफर्टर जरूर ट्राई करें। इसे काफी लोगों ने खरीदा है और इस पर पॉजिटिव रिव्यू भी दिए हैं। इसकी कॉटन फैब्रिक जो गर्मियों में भी शरीर को पूरी तरह रिलैक्स्ड रखती है। साथ ही बॉडी टेंपरेचर को मेंटेन रखने हैं, इस प्रकार एक बेहतर गुणवत्ता वाली नींद प्राप्त करने में मदद मिलती है। समर डील्स में इस प्रोडक्ट पर 73% का ऑफ मिल जाएगा।
अगर आप हल्के और आरामदायक AC कंफर्टर की तलाश में हैं, तो ये विकल्प जरूर ऑर्डर करें। इसकी हल्की आरामदायक फैब्रिक शरीर पर पूरी तरह आरामदायक महसूस होगी। इस पर बने फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न भी अट्रैक्टिव हैं, जो समर्स में रिफ्रेशिंग वाइब देंगे। अगर घर में बच्चे हैं, तो ये स्किन फ्रेंडली ब्लैंकेट उनके लिए बिल्कुल परफेक्ट रहेगा।
इस ब्लैंकेट की हवलदार फैब्रिक कूलिंग इफेक्ट देती है। ये रिवर्सिबल है, आप इसे दोनों और से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें दोनों और अलग-अलग पैटर्न और प्रिंट बने हैं, जिससे ये अधिक आकर्षक लग रहे। यह देखने में गद्दार है, परंतु यह बेहद लाइटवेट है। काफी लोगों ने इस प्रोडक्ट को पसंद किया है। अगर आपको भी ये पसंद है, तो 70% के ऑफ पर बेहद सस्ते में इसे घर बैठे ऑर्डर करें।
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लेखक के बारे मेंAnjali Kumari
अंजली कुमारी:4 साल के डिजिटल पत्रकारिता के अनुभव के साथ अंजली कुमारी लाइव हिंदुस्तान में एफिलिएट लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए बतौर लेखक काम कर रही हैं। अपने लेख के माध्यम से फैशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ स्किन केयर, ब्यूटी, ट्रैवल, फिटनेस प्रोडक्ट से जुड़ी जानकारी इक्कठा कर, विश्वसनीय और प्रामाणिक प्रोडक्ट्स लेकर आती हैं। इससे पहले 3 वर्षों तक हेल्थ शॉट्स पर खानपान, सौंदर्य, मानसिक स्वास्थ्य और यौन शिक्षा से जुड़े विषय पर रिसर्च लेखन करती थीं।
करियर का सफर: अंजली ने 2022 में हेल्थशॉट्स के साथ डिजिटल मीडिया में अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत की। करियर की शुरुआत हेल्थ शॉट्स में लाइफस्टाइल लेखक के तौर पर हुई, जहां अपने लेख, रिसर्च और साक्षात्कार के माध्यम से महिलाओं में सेहत संबंधी जागरूकता बढ़ाने के लिए काम कर रही थीं।
एजुकेशन: गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन और जर्नलिज्म में BA की डिग्री हासिल करने के बाद 4 साल से पत्रकारिता में सक्रिय रही हैं। पत्रकारिता केवल एक पेशा नहीं है, बल्कि समाज से जुड़े रहने, अपने आसपास और देश के लोगों को बेहतर ढंग से समझने का माध्यम भी है।
विशेषज्ञता: अंजली कुमारी अपने लेख के माध्यम से ऑनलाइन शॉपिंग के बढ़ते ट्रेंड के बीच रिव्यू, रेटिंग और उपभोक्ताओं के अनुभव के आधार पर आप तक विश्वसनीय प्रोडक्ट्स पहुंचाने की कोशिश करती हैं। फैशन, ब्यूटी, स्किन केयर, हेल्थ, फिटनेस और वेलनेस से जुड़े प्रोडक्ट्स पर अच्छी पकड़ रखती हैं। अंजली अपने लेख में जटिल विषयों पर बात करते हुए सरल भाषा का इस्तेमाल कर उन्हें सभी के समझने योग्य बनाने की कोशिश करती हैं। लेखन में शोध और एक्सपर्ट एडवाइस लेख को विश्वसनीय बनाते हैं।और पढ़ें
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