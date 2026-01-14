Republic Day Sale के Pre Deals में लंच बॉक्स पर मिलेगा 60% से अधिक ऑफ
Amazon Great Republic Day Sale के Pre Deals अनलॉक हो चुके हैं, यहां लंच बॉक्सेस पर मिलेगा 60% से अधिक ऑफ।
प्रोडक्ट्स के सुझाव
हम सभी सुबह जल्दी ऑफिस निकल जाते हैं और लंच लगभग दोपहर 1 से 2 बजे तक करते हैं। खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखने के लिए एक अच्छी क्वालिटी का लंच बॉक्स तो होना चाहिए। वहीं कॉलेज और स्कूल जाने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी प्लास्टिक लंच बॉक्स सुरक्षित नहीं है, उन्हें पूरी तरह अवॉइड करें। Amazon Great Republic Day Sale 2026 के प्री डील्स में Milton और Cello जैसे ब्रांड्स के लंच बॉक्सेस पर कई आकर्षक डिस्काउंट ऑफर मिल रहा है। आकर्षक डिस्काउंट के साथ यहां आपको अन्य एडीशनल बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। तो ज्यादा न सोचें मोबाइल उठाएं और इन डील्स का फायदा उठाते हुए बेहद सस्ते में ऑर्डर करें अपना पसंदीदा लंच बॉक्स।
Borosil का ये लंच बॉक्स सेट 4 पीस में आयेंगे। इसमें 300ml का 3 राउंड कंटेनर और एक 500ml का टंबलर मिल जाएगा। ये स्टेनलेस स्टील के लंच बॉक्स हैं, जिनमें खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है। इसके साथ ही आपको एक इंसुलेटेड बैग भी मिल जाता है। इस तरह लंच बॉक्स को कैरी करना भी बेहद आसान हो जाएगा। साथ ही इन पर 1 साल की वारंटी भी उपलब्ध है।
MILTON के इस लंच बॉस में डब्बों के साथ इंसुलेटेड फैब्रिक बैग आयेगा। इसमें 3 माइक्रोवेव सुरक्षित डब्बे मिल जाएंगे, जो अंदर से स्टेनलेस स्टील मटेरियल से बने हैं। इसमें एक 210ml, एक 340ML और एक 500ml के राउंड कंटेनर आयेंगे। इस तरह आपका खाना पूरी तरह सुरक्षित रहता है। वहीं आपको एयर टाइट ढक्कन मिल जाता है, जिससे इनमें लिक्विड फूड भी आराम से कैरी कर सकते हैं।
Milton के इस मिनी लंच बॉक्स में 2 एयरटाइट डब्बे मिल जाएंगे, साथ ही साथ एक बैग भी आएगा। ये माइक्रोवेव और डिशवॉशर सेफ है, साथ ही लीक प्रूफ है। इन डब्बों की कैपेसिटी 280ml है, रोजाना साधारण खाना कैरी करने के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। वहीं बच्चों के लिए भी ये एक बेस्ट ऑप्शन है। इसका सुरक्षित मटेरियल किसी तरह का टॉक्सिन रिलीज नहीं करता और खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखता है।
GANESH ब्रांड का ये प्रीमियम लंच बॉक्स आप सभी को ट्राई करना चाहिए। अगर आप ऑफिस ले जाने के लिए स्टेनलेस स्टील लंच बॉक्स की तलाश में हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। 750 ML के इस कंटेनर में एक चटनी बॉक्स में मिल जाएगा। इनका स्टेनलेस स्टील स्टील मेटेरियल खाने को लंबे समय तक फ्रेश रखता है, और उनका असर स्वाद भी बरकरार रखता है।
MILTON के इस स्टेनलेस स्टील के लंच बॉक्स में 2 राउंड कंटेनर आएंगे, इनकी कैपेसिटी 280ML है। वहीं एक अन्य 500ML का चपाती कंटेनर मिल जाएगा। ये एयर टाइट कंटेनर्स पूरी तरह सुरक्षित हैं, जिनमें आपका खाना लंबे समय तक फ्रेश रहता है। साथ ही चम्मच और इंसुलेटेड बैग भी मिल रहा है। ये एक कंपलीट लंच बॉक्स पैकेज है, जिसमें आपके सभी खाने पीने की चीज आराम से आ जाएंगी।
रोजाना ऑफिस कैरी करने के लिए अगर एक सुरक्षित और स्वस्थ लंच बॉक्स की तलाश है, तो MILTON के ये विकल्प ट्राई करें। इसमें खाना लंबे समय तक फ्रेश और सुरक्षित रहता है। इनमें आपको 3 माइक्रोवेव सुरक्षित स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स मिल जाएंगे, जिनमें BPA फ्री ढक्कन आयेगा। साथ ही साथ एक स्टील बोतल और प्लास्टिक का आचार डब्बा भी मिलेगा। वहीं एक बैग भी आएगा जिसमें आप रोजाना अपना लंच करी कर सकते हैं। तो इंतजार कैसा 55% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।
बच्चों के लिए खरीदें स्वस्थ और सुरक्षित स्कूल लंच बॉक्स
अगर आप भी अभी तक बच्चों को प्लास्टिक के लंच बॉक्स में खाना देती हैं, तो इसे आज ही रोक दें। क्योंकि इनमें खाना जल्दी खराब हो जाता है और ये टॉक्सिंस रिलीज करते हैं, जो बच्चों के लिए बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। इसलिए स्टेनलेस स्टील या ग्लास के लंच बॉक्स इस्तेमाल करें। इस समय चल रहे Republic Day Sale के प्री डील्स में आपको इन सभी लंच बॉक्स पर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर उपलब्ध मिल जाएगा, इन्हें बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं।
ऑफिस के लिए सुरक्षित है ये लंच बॉक्सेस
अगर लंबे समय से लंच बॉक्स लेने का सोच रहे हैं, तो ये एक अच्छा मौका है। Republic Day Sale के प्री डील्स में आपको इनपर आकर्षक डिस्काउंट ऑफर सहित अन्य एडीशनल बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे। यानी इन्हें मार्केट प्राइस से बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं। यहां आपको टॉप ब्रांड्स के लंच बॉक्सेस मिलेंगे। तो इंतजार कैसा मोबाइल उठाएं और इन्हें आज ही ऑर्डर करें।
