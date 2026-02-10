चिकनकारी कुर्ते के लिए लखनऊ नहीं Amazon पर जाएं, एक्सप्लोर करें ये 8 वर्क वियर ऑप्शंस

संक्षेप: चिकनकारी एक बेहद पुरानी एंब्रॉयडरी है, जिसका ट्रेंड आज भी कायम है। महिलाएं इसे बेहद पसंद करती हैं। अगर आपको भी चिकनकारी कुर्ते पसंद हैं, तो यहां कुछ सिंपल और एलिगेंट वर्क वियर ऑप्शंस बजट फ्रेंडली दाम पर मिल जाएंगे।

चिकनकारी एक तरह की एंब्रॉयडरी है, जो सालों से लोगों की पसंदीदा रही है। चिकनकारी वर्क वाला कुर्ता नवाबों के शहर नखनऊ का एक यूनिक आउटफिट है, जिसे खरीदने लोग दूर-दूर से आते हैं। मगर आपको लखनऊ आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि Amazon पर एक से एक लखनवी स्टाइल के चिकनकारी कुर्ते की वैरायटी उपलब्ध है। यहां सभी कुर्ते आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर बेहद सस्ते में उपलब्ध मिल जाएंगे। मैं लंबे समय से वर्क वियर चिकनकारी कुर्ते की तलाश में थी, जिसकी खोज मुझे Amazon पर ले आई, जहां मैने एक्सप्लोर किए कुछ बेहतरीन कुर्ते।

Ada ब्रांड का हैंड एंब्रायडरी स्ट्रेट ब्लैक कुर्ते पर की गई चिकनकारी एंब्रायडरी की डिटेलिंग कमाल की है। इसपर रंग-बिरंगे धागों से काम किया गया है, जो इसका आकर्षण बढ़ा रहे हैं। इसे सभी बॉडी टाइप की महिलाएं अपने अनुसार स्टाइल कर सकती हैं। खासकर जिन्हें कंफर्टेबल कपड़े पसंद हैं, उनके लिए ये एक परफेक्ट विकल्प है। रोजाना ऑफिस हो या कॉलेज इसे आराम से कैरी कर सकती हैं।

स्टाइलिंग टिप: इसे बैगी जींस या प्लाजो के साथ कैरी करें, साथ में कानों की बाली और हाथों में बैंगल्स डाल सकती हैं।

RATAN ब्रांड के जॉर्जेट फैब्रिक से तैयार इस चिकनकारी कुर्ते पर की गई एंब्रॉयडरी बेहद आकर्षक है। इसकी फैब्रिक हल्की और मुलायम है, जो आपको पूरे दिन कंफर्टेबल रखती है। हल्के पीले रंग पर किया गया सफेद धागे की एंब्रॉयडरी की डिटेलिंग कमाल की है, जो महिलाओं को बेहद पसंद आएगी। ऑफिस जाना हो या कॉलेज या फिर दोस्तों के साथ आउटिंग का प्लान हों, इन्हें आराम से कैरी कर सकती हैं।

स्टाइलिंग टिप: इसे बैगी जींस या सफेद प्लाजो के साथ पेयर करें। पैरों में जूती और माथे पर बिंदी लगाकर स्टाइल करें।

GoSriKi ब्रांड का कॉटन फैब्रिक से तैयार ये चिकनकारी स्ट्रेट कुर्ता आप सभी को बेहद पसंद आएगा। इस पर की गई चिकनकारी वर्क की डिटेलिंग कमाल की है। ये ऑप्शन स्टाइलिश और कंफर्टेबल है, किसी भी ओकेजन पर इसे आराम से कैरी कर सकती हैं। खासकर इसका रंग काफी प्यारा है, जिसे महिलाओं ने बेहद पसंद किया है। अगर आपको भी ये विकल्प पसंद है, तो 81% के ऑफ पर इसे घर बैठे ऑर्डर कर सकती हैं। ये ऑफिस से लेकर आउटिंग के दौरान आपको स्टाइलिश दिखने में मदद करेगा।

स्टाइलिंग टिप: सफेद प्लाजो या बैगी जींस के साथ पेयर करें। साथ में बड़े इयररिंग्स पहनें।

RATAN ब्रांड का ये चिकनकारी कुर्ता देखने में जितना आकर्षक है, पहनने पर उतना ही आरामदायक महसूस होगा। इसका वाइब्रेट टील ब्लू रंग बेहद यूनीक है, जिसे महिलाओं ने बेहद पसंद किया है। इसकी फैब्रिक भी बेहद हल्की और आरामदायक है। ऑफिस वियर से लेकर कॉलेज वियर तक ये एक परफेक्ट आउटफिट ऑप्शन है। इसमें छह अलग-अलग कलर ऑप्शंस हैं आप किसी भी विकल्प को 68% के ऑफ पर आर्डर कर सकती हैं। वहीं कस्टमर्स ने भी इसे काफी पसंद किया है।

स्टाइलिंग टिप: इसे बैगी जींस या प्लाजो के साथ पेयर करें। साथ में गले में चेन हाथों में बैंगल्स के साथ स्टाइल करें।

Ratna ब्रांड का जॉर्जेट फैब्रिक से तैयार ये लाइट पिंक रंग का चिकनकारी कुर्ता आप सभी को पसंद आएगा। इस पर की गई एंब्रॉयडरी बेहद आकर्षक है, जो आपके लुक में चार चांद लगा देगी। एक सॉफ्ट और आरामदायक लुक चाहिए तो ये कुर्ता परफेक्ट रहेगा। इसे ऑफिस वियर के अलावा आप किसी भी ट्रेडिशनल इवेंट पर आराम से स्टाइल कर सकती हैं। साथ ही ये एक बजट फ्रेंडली विकल्प है, इसपर 70% का ऑफ मिल जाएगा।

स्टाइलिंग टिप: इसे बैगी जींस या प्लाजो के साथ पेयर करें। सॉफ्ट लुक के लिए छोटे झुमके और हाथों में घड़ी या बैंगल्स पहनें।

GoSriKi ब्रांड के रेयान फैब्रिक से तैयार चिकनकारी लखनवी कुर्ते की फैब्रिक आरामदायक और हल्की है। ऑफिस से लेकर फेस्टिवल्स के मौके पर इन्हें स्टाइल करें, ये आकर्षक लुक देगी। इसकी फैब्रिक पर फ्लोरल प्रिंट बने हैं और ऊपर चिकनकारी एंब्रायडरी की गई है, जो इसका आकर्षण अधिक बढ़ा रहे हैं। अगर आप स्टाइल और कंफर्ट दोनों को प्राथमिकता देती हैं, तो इसे ट्राई कर सकती हैं। इसमें आपको अन्य कलर ऑप्शन उपलब्ध मिल जाएंगे।

स्टाइलिंग टिप: सफेद प्लाजो या जींस के साथ पेयर करें, साथ में झुमके और इयररिंग्स कैरी करना न भूलें।

Ratan की muga कॉटन फैब्रिक से तैयार फ्लेयर्ड चिकनकारी अनारकली कुर्ते का स्टाइल आजकल काफी ट्रेंड में है। इसे महिलाओं ने बेहद पसंद किया है। अगर आप भी कुछ यूनिक ट्राई करना चाहती हैं, तो ये ऑप्शन हाथ से न जाने दें। इसकी फैब्रिक से लेकर इसका चिकनकारी वर्क दोनों ही कमाल के हैं। वहीं इस समय यह 60% के ऑफ पर उपलब्ध मिल रहा है, यानी बड़ी बचत के साथ आप एक बेहतरीन प्रोडक्ट की शॉपिंग कर सकती हैं। यह मौका हाथ से न जाने दे।

स्टाइलिंग टिप: इसे सफेद प्लाजो या पैंट के साथ पेयर करें। इसके साथ कानों में झुमके और हाथों में बैंगल्स डालें।

EthnicJunction का सिल्क ब्लेंड फैब्रिक से तैयार ये चिकनकारी एंब्रॉयड्री कुर्ता एक परफेक्ट आउटफिट ऑप्शन है। ऑफिस वियर ये लेकर आउटिंग तक, आपको स्टाइलिश दिखने में मदद करेगी। इसे खासकर उन महिलाओं के लिए बनाया गया है, जिन्हें अपनी आउटफिट में कंफर्ट और फैशन दोनों चाहिए होता है। इस पर की गई एंब्रॉयडरी और इसकी फैब्रिक एक दूसरे को कंप्लीमेंट दे रही हैं। तो इंतजार किसका है, 81% के ऑफ के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।

स्टाइलिंग टिप: सफेद प्लाजो या बैगी जींस के साथ इसे स्टाइल करें। इस लुक के साथ बिंदी और झुमके पहनना न भूलें।

Disclaimer: लाइव हिंदुस्तान में हम आपको नए ट्रेंड्स और प्रॉडक्ट्स के साथ अप-टू-डेट रहने में मदद करते हैं। आप हमारे जरिए खरीदारी करते हैं तो अफिलीएट पार्टनरशिप की वजह से हमें राजस्व का एक हिस्सा मिल सकता है। हम प्रोडक्ट्स के संबंध में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 सहित लागू कानूनों के तहत किसी भी दावे के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। इस आर्टीकल में लिस्टेड प्रोडक्ट प्राथमिकता की किसी विशेष सीरीज में नहीं हैं।