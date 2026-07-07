मानसून की नमी में भी आएगी अच्छी नींद, खरीदें कॉटन बेडशीट्स के ये 6 प्रीमियम विकल्प

मानसून की चिपचिपी गर्मी से परेशान हैं, तो खरीदें कॉटन बेडशीट के ये 6 विकल्प वो भी आधे से कम दाम में। आराम और मनपसंदीदा डिजाइन दोनों मिलेगा।

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बरसात की नमी से होने वाली चिपचिपी गर्मी ने हाल बेहाल कर दिया है, तो कॉटन बेडशीट्स ट्राई करें! कॉटन की हल्की हवादार बेडशीट मानसून की चिपचिपी गर्मी झेलने में आपकी मदद करेंगी। ये शरीर पर हल्की आरामदायक महसूस होती है। अगर आप भी गर्मी से बेहाल हैं और रात को नींद नहीं आती तो ये लेख आपके लिए है! यहां प्रीमियम कॉटन बेडशीट के कुछ बेहतरीन विकल्प उपलब्ध हैं, जिन्हें आप बेहद सस्ते में ऑर्डर कर सकते हैं। तो ज्यादा इंतजार न करें, मोबाइल उठाएं और अपना पसंदीदा विकल्प आज ही ऑर्डर करें।

Divine Casa क्वीन साइज बेड शीट की हल्की हवादार फैब्रिक शरीर पर मक्खन जैसी महसूस होगी। इसका रंग और इसपर बने प्रिंट एवं पैटर्न बेहद आकर्षक हैं। इस बेडशीट में कंट्रास्ट रंग में दो तकिया कवर आएंगे, जो इसका आकर्षण और ज्यादा निखार रहे हैं। इस बेडशीट की लंबाई और चौड़ाई पर्याप्त है, ये बड़े बेड पर आराम से फिट बैठेंगे। इसे काफी लोगों ने खरीदा है और इस पर उपभोक्ताओं ने सकारात्मक फीडबैक दिए हैं। वहीं इस समय इन्हें 83% के ऑफ पर ऑर्डर कर सकते हैं।

Homefab India का कॉटन फैब्रिक से तैयार ये डबल बेड बेडशीट आजकल काफी ट्रेंड है। बेडशीट का ये डिजाइन सोशल मीडिया पर यह छाया हुआ है। इस बेडशीट को सिंपल एस्थेटिक लुक के लिए पसंद किया जा रहा है। वहीं इसकी अल्ट्रा सॉफ्ट फैब्रिक इसे सेंसेटिव स्किन वालों के लिए परफेक्ट विकल्प बनाती है। खासकर जिन लोगों को गर्मी में घमौरियां निकल आती हैं, उनके लिए ये बेहतरीन विकल्प है। इसकी फैब्रिक ड्यूरेबल है और इसे मशीन में भी वॉश कर सकते हैं। इसके साथ दो मैचिंग पिलो कवर भी आएंगे।

Story@Home के बेज और ब्राउन रंग के कॉम्बिनेशन वाला ये बेडशीट देखने में जितना आकर्षक है, इसकी फैब्रिक उतनी ही हल्की और मुलायम है इस पर बने आकर्षण प्रिंट और पैटर्न रिफ्रेशिंग वाइब दे रहे। खासकर मानसून की चिपचिपी गर्मी में ऐसे रंग बेहद पसंद किए जाते हैं। अगर आपको एस्थेटिक और पिंटरेस्ट वाइब पसंद है, तो इसे ऑर्डर कर सकते हैं। ये स्किन फ्रेंडली है, अगर घर में बच्चे हैं तो उन्हें ये बेडशीट गिफ्ट कर सकते हैं।

RajasthaniKart का 100% प्योर कॉटन फैब्रिक से तैयार ब्लू रंग के इस बेडशीट का लुक बेहद रिफ्रेशिंग है। ट्रेडिशनल बेडशीट की हल्की मुलायम फैब्रिक इसे आप सभी का पसंदीदा बना देगी। खासकर बरसात की चिपचिपी गर्मी में ये आपको बेहतर गुणवत्ता वाली नींद प्राप्त करने में मदद करेगी। वहीं इसे मेंटेन करना बेहद आसान है, आप चाहे तो इसे मशीन वॉश कर सकते हैं। इसका कलर जैसे का तैसा रहेगा।

कॉटन के कपड़े से तैयार इस बेडशीट पर बने फ्लोरल प्रिंट और पैटर्न देखने में बेहद आकर्षक हैं। वहीं इसका कपड़ा भी बहुत मुलायम है, साथ ही साथ स्किन फ्रेंडली भी है। अगर आप भी बरसात की चिपचिपी गर्मी में पसीने, खुजली और घमौरियों से परेशान रहते हैं, तो ये स्किन फ्रेंडली बेडशीट आपके लिए परफेक्ट रहेगी। इस बेडशीट का प्रीमियम क्वालिटी मटेरियल सामान्य से हटकर एक रॉयल एहसास देता है। हल्के रंग की ये यूनिक बेडशीट मेरी पर्सनल फेवरेट है। इंतजार कैसा 68% के ऑफ पर इसे आज ही ऑर्डर करें।

फ्लोरल प्रिंटेड बेड शीट्स पसंद करते हैं, तो इस विकल्प से बेहतर और क्या हो सकता है। इसके कलर कॉन्बिनेशन की बात करें या फिर इस पर बने फ्लोरल प्रिंट की दोनों ही बेहद आकर्षक हैं। साथ ही साथ ये मुलायम और स्किन फ्रेंडली भी है, जो त्वचा पर बिल्कुल मक्खन जैसी महसूस होगी। इसमें दो बड़े साइज के तकिया कवर आएंगे। अगर आप भी लंबे समय से बेडशीट की तलाश में हैं, तो इस विकल्प को आकर्षक डिस्काउंटेड प्राइस पर घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं।

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