Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़ecofriendly diwali 2025 tips to stop wastage water during cleaning

दिवाली की सफाई में इन बातों का रखें ध्यान, पानी की बर्बादी होगी कम

Eco friendly Diwali 2025: इकोफ्रेंडली दिवाली मनाने के नाम पर केवल पटाखे ना फोड़ना ही शामिल नही हैं बल्कि गैर जरूरी तरीके से सफाई के नाम पर बह रहे पानी को रोकना भी शामिल है। घर-बाहर क्लीनिंग करते वक्त कुछ टिप्स का ध्यान रख पानी की बर्बादी को रोका जा सकता है। 

Aparajita लाइव हिन्दुस्तानSun, 12 Oct 2025 12:03 PM
share Share
Follow Us on
दिवाली की सफाई में इन बातों का रखें ध्यान, पानी की बर्बादी होगी कम

दिवाली की सफाई का काम बेहद झंझट भरा लगता है। लेकिन मां लक्ष्मी को खुश करना है तो घर के कोने-कोने की सफाई जरूरी होती है। जैसे ही सफाई का काम शुरू होता है तो साथ में पानी का इस्तेमाल भी होता है। लेकिन कुछ लोग जरूरत से ज्यादा पानी का इस्तेमाल करते हैं और गैर जरूरी तरीके से बहाते हैं। भले ही पानी से काम आसान हो जाता है। लेकिन टंकी का सारा पानी खत्म हो जाता है और बाकी दिनभर के काम रुक जाते हैं। वहीं सबसे जरूरी चीज एनवायरमेंट के लिए पानी की बर्बादी बिल्कुल भी ठीक नही है। अब जब इको फ्रेंडली दिवाली की बात होती है तो सफाई के नाम पर बेवजह बर्बाद होने वाली पानी को भी रोकना चाहिए। तो घर की साफ-सफाई के लिए अगर इन टिप्स को फॉलो करेंगी तो पानी की बर्बादी को रोका जा सकता है।

पानी से धोने की बजाय पोछने का करें काम

काफी सारी महिलाएं ज्यादा अच्छे से सफाई के नाम पर पानी से धोने का काम करने लगती है। छत, बालकनी जैसे बड़े एरिया को पानी से धोने पर पानी ज्यादा बर्बाद होता है। इसकी बजाय गीले कपड़े से पोछना ज्यादा अच्छा है। इसी तरह से घर में कार की धुलाई पानी से करने की बजाय पोछकर की जा सकती है। जिससे कि पानी कम बर्बाद हो।

घरेलू नुस्खे बड़े काम के

विनेगर, बेकिंग सोडा, नमक और ब्लीच जैसी चीजों से घर की सफाई करने से कई काम आसान हो जाता है। इससे ज्यादा सफाई होती है और साथ ही गैर जरूरी साबुन वाला झाग नहीं बनता। जिसे हटाने के लिए ज्यादा पानी खर्च करना पड़ता है।

सोप फ्री क्लीनिंग

साबुन का इस्तेमाल कम से कम करें। साबुन की सफाई में ज्यादा पानी खर्च होता है। इसलिए कोशिश करें कि साबुन के अल्टरनेटिव का यूज कर क्लीनिंग करें और पानी को गैरजरूरी तरीके से खर्च होने से बचाएं।

सफाई के काम की करें प्लानिंग

सफाई शुरू करने से पहले प्लानिंग कर लें और उन जगहों पर रखें सामान को हटाकर खाली कर लें। जो सामान पोंछने लायक हैं, उन्हें गीले कपड़े से साफकर हटा दें। जिससे कि एक्स्ट्रा पानी खर्च कर सफाई ना करनी पड़े।

सफाई के वक्त नल ना चलाएं

जब भी क्लीनिंग का काम कर रही हो तो ध्यान रखें कि डायरेक्ट नल चलाकर काम करने की बजाय बाल्टी में पानी लेकर काम करें। बिना वजह बह रहे नल से पानी को बंद रखें। इससे ना केवल पानी की बर्बादी कम होगी बल्कि मां लक्ष्मी भी नहीं रूठेगीं। मान्यता है कि घर में गैर जरूरी तरीके से बह रहे नल के पानी को देखकर मां लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। तो सफाई के वक्त इन कुछ बातों का ध्यान रख पानी की बर्बादी को रोका जा सकता है

Cleaning Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।