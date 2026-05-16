रसोई के गंदे-चिपचिपे कैबिनेट साफ करने के आसान तरीका, इस हैक से दाग-धब्बे होंगे गायब

किचन में खाना बनने की वजह से अक्सर दीवारे और कैबिनेट्स गंदे होने लगते हैं। इनकी सफाई ना होने पर ये गंदगी जमा हो जाती है और फिर दाग भी बढ़ने लगते हैं। यहां देखिए इन गंदे-चिपचिपे कैबिनेट को साफ करने के हैक्स।

चिपचिपी और ऑयली किचन कैबिनेट्स दिखने में गंदी लगती हैं। किचन के गंदे और तेल-मसाले वाले कैबिनेट्स को सिर्फ बाहरी दिखावे के लिए ही नहीं, बल्कि परिवार की सेहत और घर की हाइजीन के लिए भी साफ करना बेहद जरूरी है। समय-समय पर इन कैबिनट्स की सफाई ना हो तो चिकनाहट की लेयर जमने लगती है। इसकी सफाई के लिए महंगे केमिकल वाले क्लीनर को खरीदने से पहले कुछ घरेलू नुस्खों को अपनाएं। ये घरेलू नुस्खे रसोई की अलमारियों को साफ करने के लिए बेहद असरदार और किफायती होते हैं। यहां देखिए रसोई के गंदे-चिपचिपे कैबिनेट साफ करने के सिंपल हैक्स।

चुटकियों में साफ हो जाएगी ग्रीस रसोई में किसी खास जगह पर जमा ग्रीस और गंदगी को ठीक तरह से साफ करने के लिए बेकिंग सोडा वाले नुस्खे को अपनाएं। इस नुस्खे में बेकिंग सोडा और पानी को मिलाकर एक गाढ़ा पेस्ट बना लें पेस्ट बनाने के लिए एक चम्मच बेकिंग सोडा में आधा चम्मच पानी मिलाएं। अब इस इस पेस्ट को चिपचिपी जगहों पर लगाएं और 5 मिनट के लिए छोड़ दें। टाइम पूरा होने के बाद एक सॉफ्ट स्पंज या पुराने टूथब्रश की मदद से इसे धीरे-धीरे रगड़ें। बेकिंग सोडा ग्रीस को साफ करने क लिए एक बेहद असरदार इंग्रेडिएंट है। ये बिना स्क्रैच के सफाई करने में मदद करता है। इसे इस्तेमाल करने के बाद कैबिनेट को गीले कपड़े से पोंछकर साफ कर लें।

चिकनाई साफ करने का बेस्ट तरीका सख्त जमी हुई चिकनाई को साफ करने के लिए एक बेहतरीन तरीका आपके काम आ सकता है। इसके लिए एक हिस्सा वेजिटेबल ऑयल का लें और इसमें दो हिस्से बेकिंग सोडा के मिलाएं। एक गाढ़ा, दानेदार पेस्ट बनने के बाद अपनी उंगलियों या किसी कपड़े का इस्तेमाल करके, चिकनाई वाली जगहों पर इस पेस्ट को रगड़ें। तेल पुरानी चिकनाई को फिर से नरम कर देता है, जबकि बेकिंग सोडा उसे हटा देता है।

दाग-धब्बे साफ करने के लिए हैक कैबिनेट की रोजाना की सफाई करने के लिए सिरका एक बेहतरीन तरीका है जो ग्रीस और बदबू को दूर कर सकती है। इसका इस्तेमाल करने के लिए एक स्प्रे बोतल में एक कप सिरका, एक कप गर्म पानी और थोड़ा सा डिश सोप मिलाएं। अब अलमारियों पर स्प्रे करें और एक मिनट के लिए छोड़ दें ताकि जमी हुई परत हट जाए और फिर एक साफ कपड़े से पोंछ दें।

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