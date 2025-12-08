Hindustan Hindi News
Easy tips to put drawstring or nada in pajama pants and petticoat
पायजामा या पेटीकोट में झटपट पड़ जाएगा नाड़ा, आजमाकर देख लें ये ट्रिक्स

पायजामा या पेटीकोट में झटपट पड़ जाएगा नाड़ा, आजमाकर देख लें ये ट्रिक्स

संक्षेप:

पेटीकोट-पायजामा के बिना आप साड़ी या कुर्ता कैरी कर नहीं कर सकते और इन्हें बांधने के लिए नाड़ा डाला जाता है। चलिए आज आपको नाड़ा डालने के सबसे सरल तरीके बताते हैं। इन ट्रिक्स से आप कुछ ही सेकेंड्स में नाड़ा डाल लेंगे।

Dec 08, 2025 09:50 am IST
साड़ी आप बिना पेटीकोट के नहीं पहन सकती हैं और कुर्ता बिना पायजामा के अधूरा लगता है। पायजामा हो या पेटीकोट सभी को बांधने के लिए नाड़े की जरूरत पड़ती है। इनका नाड़ा निकल जाए, तो दोबारा डालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। बिना नाड़ा के पेटीकोट या पायजामा पहना ही नहीं जाता। अगर आप भी पेटीकोट-पायजामा में नाड़ा नहीं डाल पाते हो, तो हम कुछ सरल ट्रिक्स बताते हैं। इन ट्रिक्स की मदद से बच्चे भी पायजामा में नाड़ा डालना सीख लेंगे। आपका काम मिनटों में हो जाएगा।

1- सेफ्टी पिन- सबसे पहला तरीका है सेफ्टी पिन वाला। बड़ी वाली सेफ्टी पिन लें और उसमें नाड़ा फंसाकर बंद करें। अब पेटीकोट या पायजामा में इसे डालकर पकड़े हुए एक छोर से दूसरी ओर निकाल लें।

2- सिलाई- स्वेटर बिनने वाली सिलाई आपके घर में जरूर होगी। जल्दी कही जाना है और नाड़ा डालना है, तो सिलाई के नुकीले हिस्से को नाड़ा में डालें और फिर पायजामा या पेटीकोट में मिनटों में नाड़ा डाल दें। सिलाई वाला तरीका सबसे आसान और झटपट वाला है।

3- हेयर पिन- महिलाएं बालों में ब्लैक कलर की पिन लगाती हैं, इसमें भी आप नाड़ा फंसा सकते हैं। पिन को एक छोर से डालें और इसे खिसकाते हुए दूसरी छोर पर निकाल लें। पेटीकोट में जल्दी से नाड़ा पड़ जाएगा।

4- पेन- चौथा तरीका है पेन वाला। बंद पेन लीजिए और इसकी कैप में नाड़ा का छोर फंसा दें। अब इस पेन को पेटीकोट या पायजामा में डालकर दूसरी तरफ से निकाल लें। बस कपड़े में आसानी से नाड़ा पड़ जाएगा और समय भी कम लगेगा।

5- नाड़ा- अगर पेटीकोट-पायजामा में पहले से कोई नाड़ा पड़ा हुआ है, जो टूट गया है। तो इसके एक सिरे पर नया वाला नाड़ा बांध दें। अब दूसरी छोर से पुराने वाले नाड़े को खींचना शुरू करें। ऐसे पुराना नाड़ा बाहर आ जाएगा और नया वाला अंदर चला जाएगा। इस तरीके से भी आप नाड़ा डाल सकते हैं।

Deepali Srivastava

Deepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव लाइव हिंदुस्तान में बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं। इन्होंने गणित विषय से BSc की डिग्री ली है। जागरण इंस्टीट्यूट से मास कम्यूनिकेशन में तीन साल की डिग्री ली है। लाइव हिंदुस्तान से पहले ये अमर उजाला, इनशॉर्ट्स, सत्य हिंदी, राजस्थान पत्रिका जैसे संस्थानों में काम कर चुकी हैं। इन्हें साढ़े छह साल का मीडिया इंडस्ट्री में अनुभव है। शुरू से ही मनोरंजन बीट पर काम करती रही हैं। इस सेक्शन से जुड़ी स्टोरी लिखना और पढ़ना दोनों ही इन्हें काफी पसंद है। पुराने संस्थानों में फिल्मों के रिव्यू, सुनिए सिनेमा जैसे न्यूज वीडियो और सेलेब्स इंटरव्यू किए हैं। इन्हें घूमना, कहानी या कविता लिखना और फिल्में देखना काफी पसंद है। और पढ़ें
Healthy Lifestyle

