पायजामा या पेटीकोट में झटपट पड़ जाएगा नाड़ा, आजमाकर देख लें ये ट्रिक्स
पेटीकोट-पायजामा के बिना आप साड़ी या कुर्ता कैरी कर नहीं कर सकते और इन्हें बांधने के लिए नाड़ा डाला जाता है। चलिए आज आपको नाड़ा डालने के सबसे सरल तरीके बताते हैं। इन ट्रिक्स से आप कुछ ही सेकेंड्स में नाड़ा डाल लेंगे।
साड़ी आप बिना पेटीकोट के नहीं पहन सकती हैं और कुर्ता बिना पायजामा के अधूरा लगता है। पायजामा हो या पेटीकोट सभी को बांधने के लिए नाड़े की जरूरत पड़ती है। इनका नाड़ा निकल जाए, तो दोबारा डालने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ती है। बिना नाड़ा के पेटीकोट या पायजामा पहना ही नहीं जाता। अगर आप भी पेटीकोट-पायजामा में नाड़ा नहीं डाल पाते हो, तो हम कुछ सरल ट्रिक्स बताते हैं। इन ट्रिक्स की मदद से बच्चे भी पायजामा में नाड़ा डालना सीख लेंगे। आपका काम मिनटों में हो जाएगा।
1- सेफ्टी पिन- सबसे पहला तरीका है सेफ्टी पिन वाला। बड़ी वाली सेफ्टी पिन लें और उसमें नाड़ा फंसाकर बंद करें। अब पेटीकोट या पायजामा में इसे डालकर पकड़े हुए एक छोर से दूसरी ओर निकाल लें।
2- सिलाई- स्वेटर बिनने वाली सिलाई आपके घर में जरूर होगी। जल्दी कही जाना है और नाड़ा डालना है, तो सिलाई के नुकीले हिस्से को नाड़ा में डालें और फिर पायजामा या पेटीकोट में मिनटों में नाड़ा डाल दें। सिलाई वाला तरीका सबसे आसान और झटपट वाला है।
3- हेयर पिन- महिलाएं बालों में ब्लैक कलर की पिन लगाती हैं, इसमें भी आप नाड़ा फंसा सकते हैं। पिन को एक छोर से डालें और इसे खिसकाते हुए दूसरी छोर पर निकाल लें। पेटीकोट में जल्दी से नाड़ा पड़ जाएगा।
4- पेन- चौथा तरीका है पेन वाला। बंद पेन लीजिए और इसकी कैप में नाड़ा का छोर फंसा दें। अब इस पेन को पेटीकोट या पायजामा में डालकर दूसरी तरफ से निकाल लें। बस कपड़े में आसानी से नाड़ा पड़ जाएगा और समय भी कम लगेगा।
5- नाड़ा- अगर पेटीकोट-पायजामा में पहले से कोई नाड़ा पड़ा हुआ है, जो टूट गया है। तो इसके एक सिरे पर नया वाला नाड़ा बांध दें। अब दूसरी छोर से पुराने वाले नाड़े को खींचना शुरू करें। ऐसे पुराना नाड़ा बाहर आ जाएगा और नया वाला अंदर चला जाएगा। इस तरीके से भी आप नाड़ा डाल सकते हैं।
