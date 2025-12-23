रजाई में कवर चढ़ाना लगता है मुश्किल, ये 1 ट्रिक और मिनटों में चढ़ जाएगी खोल
सर्दी के मौसम में रजाई से ठंडक दूर हो जाती है और आराम की नींद भी आती है। ज्यादातर घरों में रजाई ओढ़ी जाती है और इस पर कवर भी चढ़ाया जाता है। लेकिन क्या आपको रजाई का कवर चढ़ाना मुश्किल लगता है, तो चलिए हम आसान ट्रिक बताते हैं।
सर्दियों के मौसम में रजाई ओढ़कर सोने से रात में नींद अच्छी आ जाती है और कंफर्ट के साथ ठंड भी नहीं लगती। आजकल भले ही मोटे और मुलायम कंबल चल गए हैं, लेकिन रजाई का मजा ही अलग है। ज्यादातर घरों में रजाई ही सर्दी में ओढ़ी जाती है। रजाई के अंदर सफेद रुई भरी होती है, जो गर्माहट देती है। रुई अंदर भरकर ऊपर खोल लगाकर इसे सिल दिया जाता है। रुई वाली ये कवर गंदी न हो, इसके लिए लोग रजाई पर अलग से एक कवर चढ़ा देते हैं। कवर चढ़ी रजाई देखने में अच्छी लगती है लेकिन इसे चढ़ाना काफी मुश्किल भरा काम लगता है। घर पर मम्मी हमेशा इसे पापा की मदद से चढ़ाती है लेकिन हम आपको एक ऐसा तरीका बताएंगे, जिससे आप अकेले ही रजाई की खोल चढ़ा लेंगे और वो भी बिल्कुल परफेक्ट तरीके से।
क्या है ट्रिक
रजाई को पहले तो सीधा करते हुए बेड पर बिछा लें। अब रजाई की सीधी कवर को उल्टा कर लें। जी हां, रजाई की कवर को उल्टा करें। उल्टी कवर के किनारे वाले दोनों कोनों को हाथ से पकड़ें और रजाई के किनारे वाले छोर पकड़कर अंदर की ओर घुमाते हुए कवर रजाई पर चढ़ा दें। बस फिर धीरे-धीरे कवर को पूरी रजाई पर चढ़ा दें। अगर कवर में सिलवट पड़ जाए तो उसे बेड पर बिछा कर सीधा करें। रजाई भी कई बार अंदर से मुड़ जाती है, उसे भी हाथ डालकर सही कर लें। बस फिर कवर में चेन लगाकर बंद करें या फिर डोरी से बांध लें।
कंबल के लिए
रजाई पर कवर चढ़ाने वाली ये ट्रिक कंबल पर भी अजमा सकते हैं। कुछ लोग कंबल पर भी कवर चढ़ाते हैं। अगर आप भी ऐसा करते हैं, तो इस ट्रिक की हेल्प से आसानी से खोल चढ़ा दें। कंबल भी कवर हो जाएगा। महीने में 1 बार कवर निकालकर धोएं और फिर इसी तरह चढ़ाएं। ज्यादा दिनों तक गंदी कवर न ओढ़ें, इसमें पसीने की बदबू आने लगती है।
