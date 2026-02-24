Hindustan Hindi News
होलिका दहन के लिए हफ्ताभर पहले गाय के गोबर से बना लें बल्ले, 1 ट्रिक से झटपट हो जाएंगे तैयार

Feb 24, 2026 11:30 am ISTDeepali Srivastava लाइव हिन्दुस्तान
होली से पहले होलिका दहन पर बल्ले और नया अनाज जलाकर त्योहार की शुरुआत की जाती है। अगर आपके घर में धूप आती है और जगह है, तो गाय के गोबर से बल्ले बनाकर रख लें। चलिए इन्हें बनाने का तरीका बताते हैं।

होली से पहले होलिका दहन किया जाता है, जिसमें नया अनाज और गोबर से बने उपले या बल्ले जलाए जाते हैं। होलिका दहन इस बार 2 मार्च से शुरू होकर 3 मार्च तक रहेगा और 4 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा। होलिका दहन में जलाने के लिए अब लोग बल्ले खरीदने लगे हैं लेकिन अगर आपके घर में धूप आती है और जगह है, तो बल्ले बनाकर रख सकते हैं। होली के समय बल्ले काफी महंगे मिलते हैं, ऐसे में आप सिर्फ गोबर लाकर इसे बनाकर रख सकते हैं। बल्ले या उपले बनाना काफी आसान है, चलिए आपको तरीका बताते हैं।

गोबर को सान लें

पहले तो आप कही से गोबर लेकर रख लें। ध्यान रखें कि गोबर ज्यादा पुराना न हो और इसमें कीड़े न लगे हो। गोबर ताजा होगा, तो बल्ले भी अच्छे बनेंगे। अब गोबर को आप किसी पेपर या बोरी पर फैलाकर रख लें। एक मग में पानी रख लें और हाथों में पानी लगाते हुए गोबर को अच्छे से सान लें। इससे गोबर चिकना हो जाएगा। अगर गोबर की महक आपको पसंद नहीं है या हाथों में लगाना नहीं चाहते, तो ग्लव्स या पन्नी पहन लें।

बल्ले कैसे बनाएं

जब गोबर अच्छे से सन जाए, तब उसे 5 मिनट के लिए रख दें। अब आपको थोड़ा-थोड़ा गोबर लेकर हाथों पर लोई जैसे बनाना है और फिर इसे गोल करते हुए बल्ले बनाएं। बल्ले आप गोल, चौकोर, त्रिकोण शेप में बना सकते हैं। आपके यहां बल्ले जिस भी शेप में चलते हो, उसमें बनाएं। चांद-सितारा भी बना सकते हैं और फिर उसमें उंगली से गड्ढा बनाएं।

उपले बनाने का तरीका

गोबर से उपले भी बना सकते हैं। उपले बनाने के लिए आपको गोबर लेना है और जमीन पर रखते हुए ज्वालामुखी स्टाइल में ऊपर की ओर तिकोना शेप बनाना है। अब इसमें भी उंगली से होल बनाकर उपले तैयार करें।

धूप में सुखाएं

इन उपले और बल्लों को 4-5 दिन कड़ी धूप में रखकर सुखाएं और रात होने से पहले हटा लें। वरना रात की ओस से उपले-बल्ले गीले हो जाएंगे। बस फिर इन्हे किसी डोरी से बांध लें या पन्नी में भरकर रख लें। होलिका दहन में इन्हें जलाकर त्योहार की शुरुआत करें।

Deepali Srivastava

