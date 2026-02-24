होलिका दहन के लिए हफ्ताभर पहले गाय के गोबर से बना लें बल्ले, 1 ट्रिक से झटपट हो जाएंगे तैयार
होली से पहले होलिका दहन पर बल्ले और नया अनाज जलाकर त्योहार की शुरुआत की जाती है। अगर आपके घर में धूप आती है और जगह है, तो गाय के गोबर से बल्ले बनाकर रख लें। चलिए इन्हें बनाने का तरीका बताते हैं।
होली से पहले होलिका दहन किया जाता है, जिसमें नया अनाज और गोबर से बने उपले या बल्ले जलाए जाते हैं। होलिका दहन इस बार 2 मार्च से शुरू होकर 3 मार्च तक रहेगा और 4 मार्च को होली का त्योहार मनाया जाएगा। होलिका दहन में जलाने के लिए अब लोग बल्ले खरीदने लगे हैं लेकिन अगर आपके घर में धूप आती है और जगह है, तो बल्ले बनाकर रख सकते हैं। होली के समय बल्ले काफी महंगे मिलते हैं, ऐसे में आप सिर्फ गोबर लाकर इसे बनाकर रख सकते हैं। बल्ले या उपले बनाना काफी आसान है, चलिए आपको तरीका बताते हैं।
गोबर को सान लें
पहले तो आप कही से गोबर लेकर रख लें। ध्यान रखें कि गोबर ज्यादा पुराना न हो और इसमें कीड़े न लगे हो। गोबर ताजा होगा, तो बल्ले भी अच्छे बनेंगे। अब गोबर को आप किसी पेपर या बोरी पर फैलाकर रख लें। एक मग में पानी रख लें और हाथों में पानी लगाते हुए गोबर को अच्छे से सान लें। इससे गोबर चिकना हो जाएगा। अगर गोबर की महक आपको पसंद नहीं है या हाथों में लगाना नहीं चाहते, तो ग्लव्स या पन्नी पहन लें।
बल्ले कैसे बनाएं
जब गोबर अच्छे से सन जाए, तब उसे 5 मिनट के लिए रख दें। अब आपको थोड़ा-थोड़ा गोबर लेकर हाथों पर लोई जैसे बनाना है और फिर इसे गोल करते हुए बल्ले बनाएं। बल्ले आप गोल, चौकोर, त्रिकोण शेप में बना सकते हैं। आपके यहां बल्ले जिस भी शेप में चलते हो, उसमें बनाएं। चांद-सितारा भी बना सकते हैं और फिर उसमें उंगली से गड्ढा बनाएं।
उपले बनाने का तरीका
गोबर से उपले भी बना सकते हैं। उपले बनाने के लिए आपको गोबर लेना है और जमीन पर रखते हुए ज्वालामुखी स्टाइल में ऊपर की ओर तिकोना शेप बनाना है। अब इसमें भी उंगली से होल बनाकर उपले तैयार करें।
धूप में सुखाएं
इन उपले और बल्लों को 4-5 दिन कड़ी धूप में रखकर सुखाएं और रात होने से पहले हटा लें। वरना रात की ओस से उपले-बल्ले गीले हो जाएंगे। बस फिर इन्हे किसी डोरी से बांध लें या पन्नी में भरकर रख लें। होलिका दहन में इन्हें जलाकर त्योहार की शुरुआत करें।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
परिचय
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
करियर का सफर
दीपाली ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत साल 2018 में राजस्थान पत्रिका की डिजिटल टीम से की। करियर के शुरुआती दौर से ही वह डिजिटल मीडिया से जुड़ी रही हैं। इसके बाद उन्होंने इन्शॉर्ट्स, सत्य हिंदी, बॉलीवुडशादीज.कॉम और अमर उजाला जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में काम किया। इस दौरान उन्होंने एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल बीट पर लेखन के साथ-साथ सेलेब्रिटी इंटरव्यू, वीडियो स्टोरीज, फिल्म रिव्यू और रिसर्च-बेस्ड कंटेंट की कवरेज की।
एजुकेशन
दीपाली श्रीवास्तव के पास B.Sc (Mathematics) और मास कम्युनिकेशन की डिग्री है। यही शैक्षणिक पृष्ठभूमि उनके काम में तथ्यों की सटीकता, डेटा-आधारित रिसर्च और कंटेंट की विश्वसनीयता को मजबूत बनाती है।
पत्रकारिता का उद्देश्य
दीपाली का मानना है कि डिजिटल युग में एक पत्रकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी फैक्ट-चेकिंग और प्रमाणिक जानकारी देना है। उनका उद्देश्य किसी भी बीट पर काम करते हुए पाठकों तक सही, उपयोगी और भरोसेमंद जानकारी पहुंचाना है, ताकि वे बेहतर और जागरूक निर्णय ले सकें।
विशेषज्ञता
हेल्थ, फिटनेस और किचन हैक्स
ट्रैवल, फैशन, रिलेशनशिप और ब्यूटी
एंटरटेनमेंट बीट
सेलेब्रिटी न्यूज
वीडियो स्टोरीज
फिल्मों के रिव्यू
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।