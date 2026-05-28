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घर के गार्डन में आसानी से उगा सकते हैं लीची का पौधा, बस अपनाएं ये तरीके

Shubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
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Gardening Tips: मीठी और रसीली लीची सिर्फ बाजार से ही क्यों खरीदनी, सही तरीका अपनाकर इसे घर के गार्डन या गमले में भी उगाया जा सकता है। थोड़ी देखभाल और धैर्य के साथ लीची का पौधा अच्छी तरह बढ़ता है।

घर के गार्डन में आसानी से उगा सकते हैं लीची का पौधा, बस अपनाएं ये तरीके

गर्मी के मौसम में लीची खाना बहुत लगभग हर किसी को पसंद होता है। इसका मीठा स्वाद और रस भरा गूदा बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी को पसंद आता है। कई लोग सोचते हैं कि लीची का पौधा सिर्फ बड़े बागानों में ही उगाया जा सकता है, लेकिन सही तरीका अपनाया जाए तो इसे घर के गार्डन में भी लगाया जा सकता है।

थोड़ी मेहनत और सही देखभाल के साथ लीची का पौधा धीरे-धीरे बढ़ने लगता है। हालांकि, यह पौधा जल्दी फल नहीं देता, लेकिन एक बार अच्छी तरह बढ़ने पर लंबे समय तक फल दे सकता है। सही मिट्टी, धूप और पानी का ध्यान रखना इसमें काफी जरूरी है। घर में लगा लीची का पौधा हरियाली बढ़ाने के साथ ताजे फल भी दे सकता है।

घर में लीची का पौधा कैसे लगाएं?

  1. अच्छी लीची का बीज चुनें: सबसे पहले ताजी और पकी हुई लीची लें। उसका बीज निकालकर साफ पानी से धो लें। ध्यान रखें कि बीज सूखने ना पाए, क्योंकि सूखा बीज जल्दी अंकुरित नहीं होता।
  2. सही मिट्टी तैयार करें: लीची के पौधे के लिए हल्की और उपजाऊ मिट्टी अच्छी मानी जाती है। मिट्टी में गोबर की खाद या जैविक खाद मिलाना पौधों के लिए अच्छा रहता है।
  3. गमले या जमीन में बीज लगाएं: बीज को लगभग एक से दो इंच गहराई में मिट्टी में दबाएं। इसके बाद हल्का पानी डाल दें।
  4. धूप वाली जगह रखें: लीची के पौधे को अच्छी धूप की जरूरत होती है। इसलिए इसे ऐसी जगह रखें जहां रोज कुछ घंटे धूप आती हो।

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पौधे की देखभाल कैसे करें?

  • जरूरत के हिसाब से पानी दें: मिट्टी को हल्का नम रखना अच्छा होता है लेकिन बहुत ज्यादा पानी देने से जड़ें खराब हो सकती हैं।
  • समय-समय पर खाद डालें: पौधे की अच्छी बढ़त के लिए कुछ महीनों के अंतर पर जैविक खाद डालना फायदेमंद होता है।
  • पौधे को कीड़ों से बचाएं: अगर पत्तियों पर कीड़े दिखाई दें, तो नीम के पानी का छिड़काव कर सकते हैं।

लीची का पौधा बढ़ने में कितना समय ले सकता है?

लीची का पौधा धीरे-धीरे बढ़ता है। बीज से तैयार पौधे को फल देने में कई साल लग सकते हैं। इसलिए धैर्य रखना जरूरी है।

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गमले में लीची उगाते समय किन बातों का ध्यान रखें?

  • बड़ा गमला चुनें: लीची का पौधा धीरे-धीरे बड़ा होता है, इसलिए बड़ा गमला इस्तेमाल करना बेहतर है।
  • पानी जमा ना होने दें: गमले में पानी जमा रहने से जड़ें खराब हो सकती हैं। इसलिए नीचे पानी निकलने की जगह जरूर होनी चाहिए।

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घर में लीची का पौधा लगाने के फायदे

  1. घर में हरियाली: लीची का पौधा गार्डन को ज्यादा सुंदर बनाता है।
  2. ताजे फल: अच्छी देखभाल के बाद पौधे से ताजी लीची मिलेंगी।
  3. गर्मी में छांव देने में मदद: बड़ा होने पर यह पौधा अच्छी हरियाली और हल्की छांव भी दे सकता है।

Shubhangi Gupta

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