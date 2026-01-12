ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन में धुले कपड़ों पर दिख रहा कालापन? तो घर की इन चीजों से मशीन कर लें साफ
गंदे से गंदे कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन सबसे अच्छा साधन बन चुका है। आजकल ज्यादातर हर घर में ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन मौजूद है और लोग उसी में कपड़े धोते हैं। लेकिन मशीन को भी सफाई की जरूरत होती है, ऐसे में चलिए जानते हैं इसे साफ करने के कुछ तरीके।
आजकल हर घर में फुल ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन मौजूद है, जिसमें कपड़े धोना काफी आसान हो चुका है। बस कपड़े डालिए, डिटर्जेंट डालिए और कपड़े धुलकर, निचुड़ जाते हैं, फिर इन्हें फैलाने का काम रह जाता है। ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन में कई खासियत हैं, इसमें साधारण कपड़ों से लेकर ऊनी कपड़ों तक सबकुछ आसानी से धुल जाता है लेकिन कई बार मशीन अंदर काफी गंदी हो जाती है। लगातार कपड़े धोते रहने के कारण मशीन के अंदर मौजूद छेदों में कालापन जमा हो जाता है। जब हम कपड़े धोते हैं, तो ये कालापन निकलकर कपड़ों में चिपक जाता है और ऐसे में कपड़ें बिल्कुल साफ नहीं होते हैं। अगर आप भी कपड़ों में लगने वाली गंदगी से परेशान है, तो कुछ आसान तरीकों से इसे साफ कर सकते हैं।
कैसे करें साफ-
1- फिल्टर क्लीनिंग- ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन के अंदर साइड में एक गोल आकार का फिल्टर लगा होता है, उसे निकालकर ब्रश में डिटर्जेंट या साबुन लगाकर साफ करें। इस फिल्टर में कपड़ों के रोए, गंदगी, मैल सब जमा होता है। कुछ समय बाद ये फिल्टर पानी को साफ करना बंद कर देता है और ऐसे में कपड़े गंदे रह जाते हैं।
2- टब वॉश- वॉशिंग मशीन के टब में कपड़े धुलते हैं, तब कुछ गंदगी इसमें बने छेदों में चली जाती है। फिर वही हर बार निकलती रहती है और कपड़ों पर चिपक जाती है। इसे साफ करने के लिए आपको टॉयलेट क्लीनिर हार्पिक की जरूरत पड़ेगी। आधा ढक्कन हार्पिक लें और इसे घुमाते हुए मशीन के टब में चारों तरफ से छेदों में डालें। अब डिटर्जेंट (4-5 चम्मच) या मशीन का अलग क्लीनिंग पाउडर लें और उसे पूरा 1 पैकेट मशीन में डाल दें। पाउडर डालने के बाद मशीन को टब वॉश पर सेट करते हुए चला दें। करीब आधे-पौन घंटे में टब क्लीन हो जाएगा और मशीन बंद हो जाएगी।
3- सिरका ट्रिक- गुनगुने पानी में 3-4 चम्मच सिरका मिक्स करें और इसे मशीन में डाल दें और साथ में डिटर्जेंट डालें। फिर टब वॉश पर सेट करते हुए चलाएं। मशीन अपने आप साफ हो जाएगी।
कितनी बार साफ करें
ऑटोमैटिक वॉशिंग मशीन को हर 15 दिन में एक बार साफ जरूर कर लेना चाहिए। इससे मशीन के अंदर कोई भी कूड़ा या गंदगी जमा नहीं होगी और ये साफ बनी रहेगी। फिर इसमें आपके कपड़े भी बिल्कुल साफ धुल जाएंगे।
