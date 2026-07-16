क्या गमले में उग सकता है भुट्टा? जवाब जानकर आप भी आजमाएंगे ये तरीका
बारिश के मौसम में भुट्टा खाना जितना मजेदार लगता है, उतना ही मजेदार इसे घर पर उगाना भी हो सकता है। सही तरीका अपनाकर आप गमले में भी आसानी से भुट्टा उगा सकते हैं।
बरसात के मौसम में सड़क किनारे सिकता हुआ भुट्टा देखकर शायद ही कोई खुद को रोक पाता हो। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस भुट्टे को आप बड़े खेतों में उगता हुआ देखते हैं, उसे घर की छत, बालकनी या आंगन में भी उगाया जा सकता है?
बहुत से लोगों को लगता है कि भुट्टा उगाने के लिए बड़ी जमीन की जरूरत होती है, जबकि सही आकार का गमला, अच्छी मिट्टी और थोड़ी देखभाल हो, तो यह पौधा घर में भी अच्छी तरह बढ़ सकता है। अगर आपको बागवानी का शौक है और इस बार कुछ नया उगाना चाहते हैं, तो भुट्टा एक बढ़िया विकल्प हो सकता है।
क्या गमले में भुट्टा उगाया जा सकता है?
जी हां। अगर गमला पर्याप्त गहरा और चौड़ा हो, तो उसमें भुट्टा आसानी से उगाया जा सकता है। हालांकि, एक-दो नहीं बल्कि कम से कम चार से छह पौधे साथ लगाने से अच्छी फसल मिलने के चांसेस रहते हैं।
- कैसा गमला चुनें?
भुट्टे की जड़ें गहराई तक जाती हैं। इसलिए कम से कम 16 से 18 इंच गहरा और चौड़ा गमला चुनें। अगर जगह हो, तो बड़ा ग्रो बैग भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
- मिट्टी कैसी होनी चाहिए?
ऐसी मिट्टी चुनें जिसमें पानी जमा ना हो। मिट्टी में गोबर की खाद या तैयार जैविक खाद मिलाएं। मिट्टी जितनी उपजाऊ होगी, पौधा उतना अच्छा बढ़ेगा।
- बीज कैसे लगाएं?
बीज को लगभग एक से दो इंच गहराई में लगाएं। दो बीजों के बीच पर्याप्त दूरी रखें। बीज लगाने के बाद हल्का पानी दें।
- धूप कितनी जरूरी है?
भुट्टे के पौधे को रोज कम से कम छह से आठ घंटे धूप मिलनी चाहिए। कम धूप मिलने पर पौधे की ग्रोथ धीमी हो सकती है।
- पानी कब दें?
मिट्टी पूरी तरह सूखने ना दें। हल्की नमी बनाए रखें। बहुत ज्यादा पानी देने से जड़ें खराब हो सकती हैं।
- खाद कब डालें?
पौधा थोड़ा बड़ा होने पर दो से तीन सप्ताह के अंतराल पर जैविक खाद डाल सकते हैं। इससे पौधे को जरूरी पोषण मिलता रहेगा।
- भुट्टा कब तैयार होगा?
बीज लगाने के लगभग दो से तीन महीने बाद भुट्टा तैयार होने लगता है। जब उसके ऊपर के रेशे भूरे होने लगें, तब उसे तोड़ा जा सकता है।
अच्छी फसल के लिए रखें ये बातें याद
- पौधों को पर्याप्त धूप दें।
- मिट्टी में पानी जमा ना होने दें।
- समय-समय पर जैविक खाद डालें।
- पौधों के आसपास उगी घास हटाते रहें।
- पौधे बहुत पास-पास ना लगाएं।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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