छोटी डिजाइन की रंगोली से घर का कोना सुंदर बनाएं, सेव कर लें ये फोटोज
छोटे घरों में अक्सर रंगोली बनाने की जगह ही नहीं होती लेकिन आप छोटी-छोटी डिजाइन से घर को सुंदर बना सकते हैं। मेन डोर, लॉबी, आंगन, किचन के सामने और पूजा घर के पास छोटी डिजाइन भी अट्रैक्टिव दिखेगी। सेव कर लें ये फोटोज।
छोटे घरों में रंगोली बनाने की जगह नहीं होती लेकिन घर की सजावट तो इसके बगैर अधूरी लगती है। ऐसे में छोटे साइज की डिजाइन को आप घर के कोनों में बना सकती हैं। मेन डोर, सीढ़ियों के पास, पूजा घर के सामने या फिर किचन के कोने में छोटी डिजाइन बनाएं। कम समय में बन जाएगी और आपका घर भी दिवाली के लिए रेडी दिखेगा। तो बस सेव कर लें ये ब्यूटीफुल सी रंगोली डिजाइन।
मोरपंख रंगोली
छोटी सी जगह में आप नीले रंग के दो शेड की मदद से मोरपंख की डिजाइन बनाएं। साथ में पत्तियों के लिए हरा रंग और सेंटर में पीला रंग यूज करें। इस तरह कम जगह में रंगोली बनकर तैयार हो जाएगी। कम से कम रंग यूज हो इसलिए छन्नी में लेकर रंग को डालें। जिससे ज्यादा रंग इस्तेमाल ना हो।
मां लक्ष्मी के पदचिह्न वाली रंगोली
छोटी सी रंगोली घर के कोने में बनानी है तो इस तरह से उंगलियों की मदद से गुलाब का फूल बनाएं और साथ ही मोरपंख। बीच में मां लक्ष्मी के पदचिह्न बनाकर तैयार करें। ये सुंदर दिखेगी।
दिवाली का दीपक बनाएं
दीपावली का दीया बनाना आसान है और ये बहुत सारी जगह भी नहीं लेगा। फटाफट से इस रंगोली की डिजाइन को बना लें।
छोटे फूल और स्क्वेअर शेप
छोटा सा स्क्वेअर बनाएं और हर लाइन पर एक छोटा फूल बनाएं जिसे माचिस की तीली से आकार दें। फटाफट से छोटी सी रंगोली बनकर तैयार हो जाएगी।
मल्टीकलर रंगोली
दिखने में भले ही ये रंगोली कठिन लगे लेकिन आप सिंपल छोटे गोले की मदद से इसे बना सकती हैं। बस अलग-अलग रंगों का इस्तेमाल करें और हर गोले पर फूल का शेप दें। फटाफट से रंगोली बन जाएगी।
चूड़ियां रखकर बनाएं रंगोली
चूड़ियां रखकर गोले बनाएं और आसपास सफेद रंगों के साथ कलाकारी करें। सुंदर की रंगोली बनकर तैयार हो जाएगी। घर के मेन डोर पर छोटी सी रंगोली जरूर बनाएं। दीवाली की सजावट में चार चांद लग जाएगा।
पांच पंखुड़ियों वाली रंगोली
सिंपल सी पांच पंखुड़ियों के साथ रंगोली बनाएं और इसे सजाने के लिए आप एक साथ दो कलर का इस्तेमाल पेटल्स में करें। मिनटों में आपका घर का कोना सज जाएगा और सुंदर भी दिखेगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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