जिस तकिए पर रोज सोते हैं, क्या उसे कभी अंदर से साफ किया है? ये तरीके जान लें
How to Clean Dirty Pillows: तकिया भले ही साफ दिखे, लेकिन समय के साथ उसमें पसीना, धूल और दाग जमा हो सकते हैं। कुछ आसान घरेलू उपाय अपनाकर आप अपने तकिए को फिर से साफ और नए जैसा बना सकते हैं।
हम हर रात कई घंटों तक तकिए पर सिर रखकर सोते हैं, लेकिन उसकी सफाई पर अक्सर सबसे कम ध्यान देते हैं। शुरुआत में सफेद और मुलायम दिखने वाला तकिया धीरे-धीरे पीला पड़ने लगता है। इसकी वजह होती है पसीना, तेल, धूल और रोजाना का इस्तेमाल। कई बार तकिया साफ दिखता जरूर है, लेकिन उसके अंदर गंदगी जमा हो चुकी होती है। यही कारण है कि तकिए की नियमित सफाई जरूरी है।
अच्छी बात यह है कि तकिए को चमकाने के लिए हर बार महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती। घर में मौजूद कुछ आसान चीजों की मदद से तकिए की सफाई की जा सकती है और उसे फिर से ताजा बनाया जा सकता है।
तकिए जल्दी गंदे क्यों हो जाते हैं?
सोते समय हमारे बालों का तेल, चेहरे का पसीना और धूल धीरे-धीरे तकिए में जमा होने लगती है। अगर तकिए के खोल समय पर ना बदले जाएं, तो गंदगी और तेजी से बढ़ सकती है। इसी वजह से कुछ समय बाद तकिए पर पीले निशान दिखने लगते हैं।
उपाय 1: खाने वाला सोडा और नींबू का कमाल
एक कटोरी में खाने वाला सोडा और नींबू का रस मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे दाग वाली जगह पर लगाएं और 20 मिनट तक छोड़ दें। इसके बाद हल्के हाथों से साफ करके धो लें। (अगर तकिए पर हल्के पीले दाग हैं, तो यह तरीका बेस्ट रहेगा।)
उपाय 2: गर्म पानी और साबुन का इस्तेमाल
तकिए को समय-समय पर धोना भी जरूरी है। गुनगुने पानी में हल्का साबुन मिलाकर तकिए को साफ किया जा सकता है। धोने के बाद उसे अच्छी धूप में सुखाना ना भूलें।
उपाय 3: धूप दिखाना भी है जरूरी
धूप सिर्फ कपड़े ही नहीं, तकिए को भी फ्रेश रखने में मदद कर सकती है। महीने में एक या दो बार तकिए को धूप दिखाने से नमी और बदबू कम हो सकती है।
उपाय 4: तकिए का खोल नियमित बदलें
तकिए की गंदगी कम करने का सबसे आसान तरीका है उसका खोल समय पर बदलना। सप्ताह में कम से कम एक बार तकिए का खोल बदलने की आदत डालें।
तकिए की सफाई क्यों है जरूरी?
- बेहतर नींद: साफ और ताजा तकिए पर सोने से ज्यादा आराम महसूस होता है।
- धूल और गंदगी कम: नियमित सफाई से जमा गंदगी कम करने में मदद मिलती है।
- बदबू से राहत: धूप और सफाई तकिए को ताजा बनाए रखने में मदद कर सकती है।
तकिया कब बदल देना चाहिए?
अगर तकिया बहुत ज्यादा पुराना हो गया है, उसका आकार बदल गया है या सफाई के बाद भी बदबू नहीं जा रही, तो नया तकिया लेने पर विचार किया जा सकता है।
लेखक के बारे मेंShubhangi Gupta
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