गर्मियों में पानी की बोतल तुरंत गर्म हो जाती है? ये 3 हैक नोट कर लें, घंटों रहेगा चिल्ड!
Summer Hack: गर्मियों के मौसम में पानी की बोतल फ्रिज से निकलते ही गर्म हो जाती है। स्कूल या ऑफिस में बोतल ले जाने वालों के साथ ये बड़ी दिक्कत रहती है। ऐसे में ये 3 हैक आपके बड़े काम आने वाले हैं।
गर्मियों में मौसम में ठंडा-ठंडा पानी राहत देने वाला होता है। इसके लिए लोग फ्रिज में बोतल भर कर रखते हैं या मटके में पानी स्टोर करते हैं। अब घर में तो डायरेक्ट फ्रिज या मटके से ठंडा पानी निकालकर पीया जा सकता है, लेकिन बाहर अगर बोतल ले कर जा रहे हैं तो कुछ ही देर में ये गर्म हो जाता है। ऑफिस जाना हो, बच्चों को स्कूल भेजना हो या कहीं ट्रैवल कर रहे हों; गर्मियों के मौसम में ये प्रॉब्लम सभी को होती है। वैसे मार्केट में इंसुलेटेड बोतल मौजूद हैं, लेकिन ये काफी महंगी भी होती हैं। ऐसे में नॉर्मल बोतल में पानी को ठंडा रखने के लिए आप कुछ हैक ट्राई कर सकते हैं। ये हैक सस्ते भी हैं और काफी इफेक्टिव भी। आइए जानते हैं-
पानी को देर तक ठंडा रखेगा एल्यूमिनियम फॉइल वाला हैक
गर्मियों के मौसम में फ्रिज से ठंडी-ठंडी पानी की बोतल निकालो, तो कुछ देर में ही वो गर्म हो जाती है। ऐसे में आप ये सस्ता सा हैक ट्राई कर सकते हैं। इसके लिए आपको बस एल्यूमिनियम फॉइल की जरूरत होगी। फॉइल एक लंबा सा टुकड़ा लें और उसे बोतल के चारों तरफ लपेट दें। दरअसल फॉइल सूरज की गर्मी और ऊष्मा को रिफ्लेक्ट करने में मदद करती है, जिससे बोतल जल्दी गर्म नहीं होती। अगर आप बोतल में एकदम चिल्ड पानी भर लें तो ये काफी देर तक ठंडा बना रहेगा।
एल्यूमिनियम फॉइल की जगह गीला कपड़ा यूज करें
एल्यूमिनियम फॉइल की तरह ही आप बोतल पर गीला सूती कपड़ा लपेट सकते हैं। पुराने समय में पानी को ठंडा रखने के लिए इसी हैक को इस्तेमाल किया जाता था। दरअसल ऐसा करने से कपड़े में मौजूद पानी धीरे-धीरे हवा में उड़ने लगता है, जिससे बोतल का तापमान ठंडा बना रहता है। कपड़े की जगह आप जूट यानी बोरी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। मटके का पानी देर तक ठंडा रखने के लिए लोग आज भी ये हैक इस्तेमाल करते हैं।
बोतल में आधा पानी भर के फ्रीज करें
बोतल लंबे समय तक चिल्ड बनी रहे, इसके लिए उसे पूरी तरह फ्रीज ना करें बल्कि उसमें आधा पानी भरें और तिरछा कर के फ्रिज में रख दें। इससे बोतल के आधे हिस्से में बर्फ जम जाएगी। आधे हिस्से में आप नॉर्मल या ठंडा पानी भर सकते हैं। ये बर्फ धीरे-धीरे पिघलती है, इससे पानी देर तक ठंडा बना रहता है। इस हैक का फायदा ये भी है कि आप इसमें बार-बार पानी भर सकते हैं और ठंडा पानी एंजॉय कर सकते हैं।
नोट: यह रिपोर्ट सोशल मीडिया पर मौजूद यूजर-जनरेटेड कंटेंट पर आधारित है। लाइव हिन्दुस्तान ने इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं की है और न ही इनका समर्थन करता है।
लेखक के बारे मेंAnmol Chauhan
अनमोल चौहान लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में टकंटेंट प्रोड्यूसर हैं। वह लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए हेल्थ, रिलेशनशिप, फैशन, ट्रैवल और कुकिंग टिप्स से जुड़े विषयों पर लिखती हैं। डिजिटल प्लेटफॉर्म के लिए रीडर-सेंट्रिक और सरल भाषा में उपयोगी जानकारी प्रस्तुत करना उनके लेखन की खास पहचान है।
करियर की शुरुआत
अनमोल ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से की। बतौर फ्रेशर, वह डिजिटल मीडिया के कंटेंट फॉर्मेट, रीडर बिहेवियर और सर्च ट्रेंड्स को समझते हुए लाइफस्टाइल और फूड से जुड़े प्रैक्टिकल विषयों पर काम कर रही हैं, जिनमें डेली कुकिंग टिप्स, आसान रेसिपी आइडियाज़ और किचन हैक्स शामिल हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
अनमोल चौहान ने दिल्ली विश्वविद्यालय से इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक (BA) की पढ़ाई की है। इसके बाद उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा किया। इस अकादमिक पृष्ठभूमि ने उन्हें सामाजिक समझ, फैक्ट-बेस्ड रिपोर्टिंग और जिम्मेदार पत्रकारिता की मजबूत नींव दी।
लेखन शैली और दृष्टिकोण
अनमोल का मानना है कि लाइफस्टाइल जर्नलिज्म का उद्देश्य सिर्फ ट्रेंड बताना नहीं, बल्कि रोजमर्रा में काम आने वाली, भरोसेमंद और आसानी से अपनाई जा सकने वाली जानकारी देना होना चाहिए। उनकी स्टोरीज में हेल्थ, फूड और लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों को सरल भाषा में प्रस्तुत किया जाता है।
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