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इंटरनेट पर छाई करवाचौथ के लिए लटकन वाली थाली, आसान DIY से घर पर बनाएं

By Avantika Jain
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करवाचौथ पर इस्तेमाल होने वाली थाली, लौटा और छलनी आजकल खूब सुंदर तरीके से सजी हुई मिल रही हैं। हालांकि इस साल लटकन वाली थाली काफी ट्रेंड में है। वैसे तो ये काफी महंगी है, लेकिन आप इसे कम दाम में घर पर बना सकते हैं। सीखिए- 

How to make a trendy tassel-adorned thali for Karwa Chauth
करवाचौथ के लिए ट्रेंडी लटकन वाली थाली कैसे बनाएं

करवाचौथ व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बहुत खास होता है। इस व्रत के लिए महिलाएं काफी एक्साइटेड रहती हैं और पहले से ढेरों तैयारियां भी करती हैं। नए कपड़ों से लेकर सोलह शृंगार के सामान तक, वह एक आइटम खरीदती हैं। व्रत के लिए सजने-संवरने के साथ ही कथा सुनने के दौरान इस्तेमाल होने वाली थाली, लोटा और छलनी भी आजकल सजी हुई मिलती है। वैसे तो ये गोटे और लेस से सजी हुई मिलती हैं लेकिन इस साल लटकन वाली थाली काफी ट्रेंड में। ये दिखने में काफी सुंदर है और इसकी लटकन में घुंघरू का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह की थाली ढाई से तीन हजार में मिल रही हैं लेकिन अगर आप चाहें तो कम दाम में इस थाली को घर पर तैयार कर सकती हैं। सीखिए कैसे-

DIY लटकन वाली थाली कैसे तैयार करें

1) लटकन वाली थाली का सेट बनाने के लिए आपको चाहिए थाली, लोटा, छलनी, गोल्डन लेस, कपड़े वाली लेस, लटकन, घुंघरू, सुई-धागा, ग्लू चाहिए।

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2) थाली की सजावट करने के लिए आप सबसे पहले कपड़े वाली लेस लें। ये लेस रस्सी की तरह दिखने वाली होनी चाहिए। अब प्लेट के सेंटर से इसे लगाना शुरू करें। जहां-जहां लेस लगाएं वहीं ग्लू लगाती रहें। लेस को अच्छे से प्रेस करते हुए लगाएं। लोटे पर भी लेस को ऊपर से नीचे की तरफ लगाएं और छलनी पर भी इसी तरह से लगाएं। दोनों के किनारे पर गोल्डन वाली लेस लगाएं।

3) अब प्लेट के किनारे पर गोल्डन रंग की लेस लगाएं। ये लेस झालर वाली होनी चाहिए या फिर पर्ल और मोती वाली।

4) अच्छी तरह से चिपकाने के बाद अब लटकन वाली लेस लगाएं। एक उंगली का गैप छोड़ते हुए लटकन के लगाते रहें।

5) अब घुंघरू लें और सुई-धागे में तीन-तीन घुंघरू के सेट बनाते हुए प्लेट, छलनी और लोटे पर लगाएं। तीनों चीजों को अच्छी तरह से ड्राई करें और फिर आपका लटकन वाला थाली सेट तैयार है।

फोटो क्रेडिट-homedecorbyriiya

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टिप

1) गोटा-पट्टी, मोती और लेस से थाली के बॉर्डर को खूबसूरत बनाएं।

2) रंगीन मोतियों, घुंघरू और छोटे-छोटे झुमकों से बनी लटकन थाली के किनारों पर लगाएं। ये थाली को हैवी बनान में मदद करते हैं।

3) लटकन को मजबूत धागे या हॉट ग्लू से लगाएं, ताकि थाली उठाने पर वे आसानी से न निकलें।

4) थाली पर छोटे-छोटे शीशे लगाएं। ये काफी आकर्षक लगते हैं। इससे थाली की सजावट और भी ज्यादा सुंदर दिखती है।

5) किनारों पर मोती की लड़ियों की डबल लेयर लगाएं, इससे थाली रिच दिखेगी।

6) सिल्क के धागों, जरी और मोतियों से रंग-बिरंगे टैसल बनाकर लगाएं।

7) थाली पर अपने या पार्टनर के नाम का पहला अक्षर मोती से सजाएं।

8) सभी सजावटी चीजें लगाने के बाद अच्छी तरह सूखने दें, ताकि लटकन मजबूत बनी रहे।

9) पुराने दुपट्टे या सूट की गोल्डन लेस से थाली का बॉर्डर सजाएं। इससे बिना ज्यादा खर्च किए प्रीमियम लुक मिलेगा।

10) थाली के बीच में छोटे कपड़े वाले या फिर गोटे वाले फूलों को लगाएं। ये थाली को खूबसूरत बनाने का काम करते हैं।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
Karwa Chauth
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