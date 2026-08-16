Nag Panchami 2026: नागपंचमी पर बनाएं ये 5 खूबसूरत रंगोली डिजाइन, घर का द्वार लगेगा सबसे सुंदर
नागपंचमी के त्योहार पर लोग नाग देवता की पूजा अर्चना करते हैं और दूध चढ़ाते हैं। साथ ही घर के द्वार पर रंगोली भी बनाते हैं। अगर आप भी रंगोली बनाते हैं, तो हम आपके लिए बेहद सुंदर और सिंपल पैटर्न लेकर आए हैं।
17 अगस्त को नागपंचमी का त्योहार मनाया जा रहा है, जिसके लिए लोग काफी तैयारी करते हैं। सावन माह में शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को नाग पंचमी का त्योहार मनाया जाता है। इस दिन नाग देवता की पूजा अर्चना की जाती है। इस दिन लोग नाग देवता को दूध चढ़ाते हैं और कई व्यंजन भी बनाते हैं। साथ ही घर के द्वार पर रंगोली बनाने की परंपरा भी है। अगर आप भी रंगोली मनाते हैं, तो हम आपके लिए कुछ सिंपल और अट्रैक्टिव डिजाइन दिखाते हैं। इन पैटर्न को आप आसानी से बना सकते हैं और ये घर के द्वार पर देखने में सुंदर भी लगेगी।
- शुभ नागपंचमी
शुभ नागपंचमी की रंगोली आप बना सकते हैं। बैकग्राउंड में रेड कलर करते हुए किनारों पर तिकोने वाले फूल में डिजाइन बनाएं। सफेद, पीले, लाल रंगों का इस्तेमाल करते हुए आप ये डिजाइन बना सकते हैं। बीच में शुभ नागपंचमी लिख सकते हैं।
2. कमल शिवलिंग डिजाइन
इस रंगोली को बनाने के लिए पहले बीच में गोला बनाएं। उसमें पीला रंग भरें और किनारों पर सफेद रखते हुए पैटर्न कंप्लीट करें। नीचे कमल का फूल उसके ऊपर शिवलिंग और उसके ऊपर त्रिशूल-डमरू बनाकर इस डिजाइन को बना लें।
3. शिवलिंग-नाग रंगोली डिजाइन
नीचे पीला रंग बनाते हुए गोलाकार बनाएं और ऊपर शिवलिंग और उसके साथ नाग देवता को बनाएं। ऊपर आप हांडी और साइड में त्रिशूल बनाकर रंगोली को पूरा करें। ये डिजाइन आसानी से बन जाएगी और अच्छी भी लगेगी।
4. हरी नागपंचमी रंगोली
गोला बनाकर उसमें हरा रंग भर दें, उसके किनारों पर सफेद रंग से गोला पूरा करें। बीच में नागपंचमी लिख दें और ऊपर की ओर सांप बना दें। ये रंगोली सबसे आसान है और सुंदर भी लगेगी।
5. नाग देवता रंगोली
नागपंचमी पर नाग देवता की रंगोली बनाना सबसे शुभ होता है। अगर आपकी ड्राइंग थोड़ी भी अच्छी है, तो आप इस तरह का पैटर्न भी बना सकते हैं। साइड में शिवलिंग और ऊपर की ओर मंदिर बनाते हुए आप अंदर नाग देवता की आकृति बनाएं।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
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