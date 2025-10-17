फूलों से सजे आपके घर की दिवाली, आसान और आकर्षक रंगोली आइडियाज

दिवाली का त्योहार खुशियों, रोशनी और रंगों से भरा होता है। घर के लगभग हर कोने को चमकाया और सजाया जाता है। इस दिन रंगोली बनाना भी शुभ माना जाता है क्योंकि यह ना सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ाता है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का भी प्रतीक है। अगर आपको भी रंगों से रंगोली बनाने में कठिनाई होती है तो फूलों की रंगोली (Flower Rangoli) एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें रंग-बिरंगे फूल जैसे गेंदे, गुलाब, चमेली और तरह-तरह की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्राकृतिक तरीका आपके घर के हर कोने को खूबसूरत बना देता है। सबसे खास बात यह है कि फ्लावर रंगोली बनाना आसान होता है और यह सुगंधित और पर्यावरण-हितैषी भी है।