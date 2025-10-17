Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़Easy and Attractive Flower Rangoli Ideas for Diwali 2025
फूलों से सजे आपके घर की दिवाली, आसान और आकर्षक रंगोली आइडियाज

फूलों से सजे आपके घर की दिवाली, आसान और आकर्षक रंगोली आइडियाज

संक्षेप: इस दिवाली घर में फूलों से बनाएं आकर्षक रंगोली, यह ना केवल आपके घर को खूबसूरत बनाएगी बल्कि उसमें खुशबू और शांति का माहौल भी भर देगी।

Fri, 17 Oct 2025 05:50 PMShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

दिवाली का त्योहार खुशियों, रोशनी और रंगों से भरा होता है। घर के लगभग हर कोने को चमकाया और सजाया जाता है। इस दिन रंगोली बनाना भी शुभ माना जाता है क्योंकि यह ना सिर्फ घर की सुंदरता बढ़ाता है बल्कि सकारात्मक ऊर्जा और समृद्धि का भी प्रतीक है। अगर आपको भी रंगों से रंगोली बनाने में कठिनाई होती है तो फूलों की रंगोली (Flower Rangoli) एक बेहतरीन विकल्प है। इसमें रंग-बिरंगे फूल जैसे गेंदे, गुलाब, चमेली और तरह-तरह की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये प्राकृतिक तरीका आपके घर के हर कोने को खूबसूरत बना देता है। सबसे खास बात यह है कि फ्लावर रंगोली बनाना आसान होता है और यह सुगंधित और पर्यावरण-हितैषी भी है।

दिवाली 2025 के लिए आसान और सुंदर फ्लावर रंगोली आइडियाज:

  • गेंदे और गुलाब की पारंपरिक रंगोली: गोलाकार पैटर्न में गेंदे और लाल गुलाब की पंखुड़ियों को सजाएं। बीच में दीया रखकर डिजाइन को पूरा करें।
  • स्वस्तिक या ओम डिजाइन: गेंदे और सफेद चमेली से ‘ॐ’ या ‘स्वस्तिक’ का चिन्ह बनाएं – यह धार्मिकता और सकारात्मकता का प्रतीक है।
  • कमल आकार की रंगोली: गुलाबी और सफेद फूलों की पंखुड़ियों से कमल का आकार बनाएं। इसे मंदिर या घर के मुख्य द्वार पर बना सकते हैं।
  • पत्तियों के साथ नेचुरल टच: फूलों के साथ हरी पत्तियों का प्रयोग करें। यह डिजाइन को और ज्यादा आकर्षक बनाता है और रंग भी उभरकर आते हैं।

ये भी पढ़ें:रंगोली में हैं नौसिखिया तो काम आएंगी ये ट्रिक्स, एक्सपर्ट को भी देंगी मात
  • दीयों के साथ रंगोली: हर गोल पैटर्न के किनारे पर छोटे-छोटे दीये लगाएं। इससे रात में रंगोली और भी खूबसूरत चमकती है।
  • मिक्स कलर सर्कुलर डिजाइन: लाल, पीले और सफेद फूलों की पंखुड़ियों को मिलाकर सर्कल पैटर्न बनाएं और चारों तरफ आम की पत्तियों से सजाएं।
  • फ्लोटिंग फ्लावर रंगोली: पानी से भरे बाउल में गुलाब और गेंदे की पंखुड़ियां डालें। इसके बीच में दीया भी रख सकते हैं। यह डाइनिंग टेबल या सेंटरपीस के लिए परफेक्ट है।
  • डायमंड शेप पैटर्न: चौकोर आकार की रंगोली बनाकर उसमें फूलों की लेयरिंग करें। यह मॉडर्न और क्लीन लुक देता है।
  • रंगोली बॉर्डर डिजाइन: अगर जगह कम है तो दरवाजे या मंदिर के आस-पास फूलों की बॉर्डर रंगोली बना सकते हैं। एक रंग के फूल किनारों पर फैलाएं और फिर उसके चारों ओर दूसरे रंग के फूलों से बॉर्डर बना दें।
  • गोल्डन टच के साथ मॉडर्न डिजाइन: फूलों के साथ-साथ सुनहरी ग्लिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।

Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Decoration Tips Rangoli Design Diwali Rangoli

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।