बारिश में नाली हो गई जाम! प्लंबर बुलाने से पहले ये 5 घरेलू तरीके अपनाएं, खुल जाएगी ब्लॉकेज

How to clean drainage block at home: बारिश के सीजन में घर, बाहर नालियों का जाम होना आम समस्या है। जरूरी है कि इनसे निपटने के कुछ तरीके आपको पता हों, जिससे फौरन प्लंबर बुलाने के लिए ना दौड़ना पड़े। बाथरूम या सिंक की नाली जाम हो जाए तो ये घरेलू तरीके अपनाएं, ब्लॉक नाली खुल जाएगी।

बारिश में नाली चोक होने से पानी भरने की समस्या होती है। गली, मोहल्ला, घर, सड़के सही ड्रेनेज ना होने की वजह से ही भरती हैं। यही नहीं अगर पानी निकलने की ठीक से व्यवस्था ना हो और नाली जाम रहे तो वहां गंदगी, बदबू और साथ में मच्छर पनपना स्टार्ट कर देते हैं। बरसात के दिनों में इस तरह की समस्या से दो-चार ना होना पड़े इसलिए नाली और नाली की पाइप की सफाई से जुड़ी ये 5 बातों को जरूर याद रखें। ये छोटे टिप्स आपको बारिश में जलभराव और नाली जाम होने की समस्या से बचाने में मदद करेंगे।

जाम हो रही नाली को साफ करने के 5 घरेलू टिप्स बारिश का मौसम शुरू होते ही घर में जलभराव की समस्या से बचने के लिए किचन के सिंक, बाथरूम की नाली, आंगन, छत, बालकनी और बाहर बरामदे में लगी नालियों की सफाई जरूर करें। जिन जगहों पर नालियां बनी हैं उनकी सफाई करना जरूरी है। जिससे बारिश आने पर यहां ज्यादा पानी के प्रेशर से पानी इकट्ठा होने की समस्या ना हो जाए। इसलिए नाली की सफाई के ये 10 टिप्स हमेशा याद रखें-

गर्म पानी डालें सिंक, वॉश बेसिन और बाथरूम जैसी नालियों में गर्म पानी सप्ताह में एक दिन जरूर डालें। गर्म पानी नाली की पाइप में जमा हो रही तेल की चिकनाई, काई और साबुन की परतों को हटाने में मदद करता है। ये चिकनाई और साबुन ही कई बार नालियों को जाम कर देती हैं और बदबू भी पैदा करती हैं।

बेकिंग सोडा डालें बारिश का मौसम शुरू हो तो नालियों में बेकिंग सोडा छिड़के, फिर ऊपर से विनेगर डालकर दस मिनट छोड़ दें। फिर खौलता गर्म पानी धीरे-धीरे डालें और थोड़ा रुककर इंतजार करें। फिर दस मिनट बाद थोड़ा और गर्म पानी डालें। बेकिंग सोडा और विनेगर मिलकर नाली की पाइप को अंदर तक साफ करेगा। साथ ही बदबू भी दूर करेगा।

कचरा साफ करें नालियों पर हमेशा कवर लगे होते हैं। लेकिन इनमे बने छोटे छेद से काफी सारा कचरा अंदर चला जाता है। जैसे बाल, पत्तियां, खाने का सामान,कपड़ों के रेशे और कई बार छोटी-मोटी चीजें। इसलिए मॉनसून सीजन शुरू हो तो एक बार नालियों के कवर को हटाकर अंदर फंसे कचरे को बाहर निकाल कर हटा दें। ये आदत आपके नाली ब्लॉकेज की समस्या को बड़े आसानी से कम कर देगी।

प्लंजर जरूर रखें प्लंजर एक तरह का एयर सकर होता है जो जाम नाली की पाइप को खोलने का काम करता है। उल्टी कटोरी के जैसा रबर डंडे में फंसा होता है। इससे आप ब्लॉक नालियों को खोलने के काम में ले आएं। इस एक उपकरण को घर में जरूर रखें। बारिश में नाली जाम होने पर ये आपकी मदद करता है।

छत और घर के बाहरी हिस्सों की नाली की सफाई छत और घर के बाहरी हिस्से में मौजूद नालियों में अक्सर बड़ी मात्रा में कंकड़, मिट्टी, पत्ती और कई तरह का कचरा होता है। इन सबको भी कवर हटाकर एक बार जरूर साफ कर दें। अगर इन सारे उपाय को करने के बाद भी नाली की ब्लॉकेज नहीं खुल रही तो प्लंबर को बुलाकर ठीक करवाएं।

कैसे पता चलेगा कि नाली जाम होने वाली है? नाली में पानी जाना बंद हो गया तब तो पता चल ही गया कि नाली ब्लॉक हो गई है। लेकिन सावधानी के लिए नाली ब्लॉकेज की समस्या को पहले से पकड़ना जरूरी है। इसलिए इन बातों से समझें कि नाली ब्लॉक होने वाली है।

पानी रुक-रुक कर जाना अगर बाथरूम, सिंक, वॉशबेसिन या फिर घर के किसी भी हिस्से में रुक-रुक कर, धीरे-धीरे पानी जा रहा तो इसका मतलब है कि नाली ब्लॉक हो रही है। फौरन उसकी सफाई और ब्लॉकेज को क्लीन करना जरूरी है।

गड़-गड़ की आवाज आना अगर आपकी नाली से गड़-गड़ की आवाज आ रही है।

नाली से पानी वापस आना अगर पानी नाली से वापस लौट रहा तो मतलब कि पाइप की गहराई में कहीं ब्लॉकेज है। इसे दूर करना जरूरी है।

नाली के पास बुलबुले इकट्ठा होना नाली के पास पानी इकट्ठा हो रहा और वहां बुलबुले निकलने लग रहे तो इसका मतलब है कि अंदर ब्लॉकेज है और एयर ले लिया है। जिससे पानी नाली से जा नहीं पा रहा है।