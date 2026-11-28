हंसी का डबलडोज! टीचर और स्टूडेंट के जबरदस्त फनी जोक्स, ठहाके लगाने पर हो जाएंगे मजबूर
जिंदगी में टेंशन ज्यादा हो गई हो तो थोड़ा सा समय निकालकर दोस्तों के साथ हंसी-मजाक भी कर लें। अपने स्कूल के दिनों को याद करें और पढ़ें ये टीचर और स्टूडेंट वाले फनी जोक्स, जिन्हें पढ़कर हंसी रोकना मुश्किल हो जाएगा।
हंसी के बगैर जिंदगी अधूरी है। जीवन में टेंशन ज्यादा हो जाए तो सारी बातों की फिक्र छोड़ कुछ समय खुद के लिए निकाल लें। हंसे, हंसाएं और टेंशन को दूर भगाएं। दोस्तों के साथ मिलकर वो स्कूल के टेंशनफ्री, शरारत वाले दिन याद करते हैं तो इन स्टूडेंट और टीचर के जोक्स जरूर पढ़ लें। जिन्हें पढ़कर हंसी इतनी जोर होगी कि ठहाके नहीं रुकेंगे। पढ़ें स्टूडेंट और टीचर के जबरदस्त फनी जोक्स।
1- टीचर: घर की परभाषा बताओ ।
टीटू: जो घर हौसले से बनाये जाते हैं उसे “हाऊस” कहते हैं
जिन घरों में होम-हवन होते हैं उन्हें “होम” कहते हैं
जिन घरों में हवा ज्यादा चलती है उन्हें “हवेली”कहते हैं
जिन घरों में दीवारों के भी कान होते हैं उन्हें “मकान” कहते हैं
जिन घरों के लोन के इंस्टॉलमेंट भरते-भरते आदमी लेट जाता है उन्हें “फ्लैट” कहते हैं
और जिन घरों में यह भी न पता हो कि बगल के घर में कौन रहता है उन्हें “बंगला” कहते हैं
टीटू को student of the year चुना गया
2- एक छात्र होम वर्क नहीं करके लाया तो
टीचर ने पूछा कि होम वर्क क्यों नहीं किया ?
छात्र: लाइट नहीं थी
टीचर: मोमबत्ती जला लेते
छात्र: सर,माचिस नहीं थी !
टीचर: माचिस क्यों नहीं थी ?
छात्र: पूजा घर में रखी हुई थी !
टीचर: तो वहां से ले आते !
छात्र: नहाया हुआ नहीं था !
टीचर: नहाया हुआ क्यों नहीं था ?
छात्र: पानी नहीं था !
टीचर: पानी क्यों नहीं था ?
छात्र: सर मोटर नहीं चल रही थी !
टीचर: मोटर क्यों नहीं चल रही थी ?
छात्र: उल्लू के पट्ठे —बताया तो था लाइट नहीं थी
3- शिक्षक: छोटी मधुमक्खी तुम्हे क्या देती है ?
छात्र: शहद !
शिक्षक: काली बकरी?
छात्र: दूध– !
शिक्षक: और मोटी भैंस ?
छात्र: होमवर्क
दे थप्पड़ दे थप्पड़।
4- टीचर: एक दिन ऐसा आएगा
जब पृथ्वी पर पानी नहीं रहेगा ।
सब जीव नष्ट हो जायेंगे ।
पृथ्वी तबाह हो जाएगी ।
संता: मैडम जी, उस दिन
ट्यूशन आना है क्या ?
5- टीचर: जब मच्छर काटे तो क्या करना चाहिए
पप्पू: सर चुपचाप खुजा कर वापस सो जाना चाहिए
टीचर: क्यों
पप्पू: सर अब आप रजनीकांत तो हो नहीं जो मच्छर से सॉरी बुलवा लोगे।
6- टीचर: बच्चों कोई ऐसा वाक्य सुनाओ, जिसमें उर्दू, हिंदी, पंजाबी और अंग्रेजी तीनो आती हो
पप्पू: इश्क़ दी गली विच No Entry
टीचर: बेहोश
7- टीचर: लड़कियों का पीछा नहीं करोगे!
बच्चे: नहीं करेंगे.
टीचर: लड़कियों से दोस्ती नहीं करोगे!
बच्चे: नहीं करेंगे.
टीचर: वतन के लिए जान दे दोगे!
दे देंगे, फिर ऐसी जिन्दगी को जी कर करेंगे भी क्या
8- टीचर: सब अपनी कॉपी निकाल कर रखो सबकी डायरी में खुद होमवर्क लिखूंगी।
बच्चे: ठीक है मैडम जी।
टीचर चेलाराम से: आज तो तुमने काम किया नहीं? अगर कल काम नहीं किया तो मुर्गा बनाऊंगी।
चेलाराम: मैडम पर मैं तो मुर्गा नहीं खाता, आप मटर पनीर बना लेना।
9-टीचर: एक औरत एक घंटे मे 50 रोटी बना लेती है, तो तीन औरतें 1 घंटे में कितनी रोटी बनाएंगी…
बच्चा: एक भी नहीं, क्योंकि तीनों मिलकर सिर्फ चुगली करेंगी
बच्चे की बात सुन टीचर बेहोश
10- टीचर: सेमेस्टर सिस्टम से क्या फायदा है, बताओ?
स्टूडेंट: फायदा तो पता नहीं, पर बेइज्जती साल में दो बार हो जाती है।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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