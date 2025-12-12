पैरों के दर्द से परेशान रहते हैं, तो इस बार ट्राई करें Doctor Extra Soft के जूते

संक्षेप: डॉक्टर एक्स्ट्रा सॉफ्ट (Doctor Extra Soft) ने बेहतर कंफर्ट, सॉफ्टनेस और फ्लैक्सिबिलिटी वाले जूते तैयार किए हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखते हैं, प्रेशर पॉइंट्स पर काम करते हैं और परेशानियों को नियंत्रित करने में आपकी मदद कर सकते हैं।

प्रोडक्ट्स के सुझाव Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions... Loading Suggestions...

अगर आपके भी पैरों में दर्द रहता है या पैर में अन्य किसी तरह की परेशानी है, या फिर आपको डायबिटीज या बैक पेन की शिकायत रहती है, तो डॉक्टर एक्स्ट्रा सॉफ्ट के जूते (Doctor extra soft shoes) ट्राई करें। ये इनमें आपकी मदद कर सकते हैं। अक्सर ऐसी परेशानियों से पीड़ित लोगों के लिए चलना फिरना थोड़ा मुश्किल होता है। वहीं गलत फुटवियर (comfortable footwear for leg pain) के इस्तेमाल से ये परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाती हैं। ऐसी परेशानियों को ध्यान में रखते हुए डॉक्टर एक्स्ट्रा सॉफ्ट (Doctor Extra Soft) ने बेहतर कंफर्ट, सॉफ्टनेस और फ्लैक्सिबिलिटी वाले जूते तैयार किए हैं। ये ब्लड सर्कुलेशन को मेंटेन रखते हैं, प्रेशर पॉइंट्स पर काम करते हैं और परेशानियों को नियंत्रित करने में आपकी मदद कर सकते हैं। ताकि आप बेफिक्र होकर इन्हें लंबे घंटे तक कैरी करें और जितना मन हो उतनी वॉक कर सकें।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

Loading Suggestions... Loading Suggestions...

Doctor Extra Soft के इन जूतों में मेमोरी फोम कुशन का सोल है, जो रनिंग, वॉकिंग, जिम ट्रेनिंग, जॉगिंग इत्यादि जैसी शारीरिक गतिविधियों के दौरान पैरों को पूरी तरह रिलैक्स रखता है। आरामदायक होने के साथ यह कंफर्टेबल और स्टाइलिश भी है। इस कैजुअल लाइटवेट जूते को आप शारीरिक गतिविधियों के अलावा कैजुअल आउटफिट के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। यह फ्लैक्सिबल जूता घुटनों पर 7 से 15% तक कम स्ट्रेस डालता है। तो ज्यादा न सोचें, 78% के ऑफ के साथ इसे आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

अगर आपके पैरों में दर्द रहता है और आप शारीरिक गतिविधियों के दौरान गलत जूते का प्रयोग करते हैं, तो समस्याएं अधिक बढ़ सकती है। इसलिए इस बार डॉक्टर एक्स्ट्रा सॉफ्ट के जूते ट्राई करें। इसका गद्दार और मुलायम सोल पैरों को पूरी तरह रिलैक्स रखता है, वहीं ये बेहद लाइट वेट है, घुटनों पर कम दबाव डालता है। इन्हें पहनकर गतिविधियों में भाग लेना अधिक आसान हो जाता है। खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें अक्सर पैरों में तकलीफ रहती है। वहीं साधारण लोग इसे बैडमिंटन, डांसिंग, ट्रैकिंग मॉर्निंग वॉक और रनिंग जैसी गतिविधियों के दौरान आराम से कैरी कर सकते हैं।

Loading Suggestions...

अगर आपको कंफर्ट और स्टाइल दोनों एक ही जूते में चाहिए, तो डॉक्टर एक्स्ट्रा सॉफ्ट का ये रनिंग शू बिल्कुल परफेक्ट रहेगा। मेमोरी फोम इनसोल के साथ ये लाइटवेट जूता पैरों को पूरी तरह रिलैक्स रहने में मदद करता है। इस लाइटवेट जूते को पहन कर आप किसी भी शारीरिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। वहीं वर्कआउट और जिमिंग के लिए भी ये बेस्ट ऑप्शन है। इतना ही नहीं ये देखने में बेहद स्टाइलिश है, आप कैजुअल पार्टी वियर आउटफिट के साथ भी इसे स्टाइल कर सकते हैं। तो ज्यादा न सोचें, 75% के आकर्षक ऑफ पर इस बजट फ्रेंडली जूते को आज ही ऑर्डर करें।

Loading Suggestions...

पैरों में अक्सर डिस्कफर्ट रहती है, पर शारीरिक गतिविधियों में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो डॉक्टर एक्स्ट्रा सॉफ्ट के जूते ट्राई करें। इन जूतों में मेमोरी फोम कुशन का सोल है, जो रनिंग, वॉकिंग, जिम ट्रेनिंग, जॉगिंग इत्यादि जैसी शारीरिक गतिविधियों के दौरान पैरों को पूरी तरह रिलैक्स रखता है। आरामदायक होने के साथ यह कंफर्टेबल और स्टाइलिश भी है। इस कैजुअल लाइटवेट जूते को आप शारीरिक गतिविधियों के अलावा कैजुअल आउटफिट के साथ भी स्टाइल कर सकते हैं। इस समय इन पर 70% का ऑफ उपलब्ध है, 1199 में इन्हें घर बैठे फ्री डिलीवरी की सुविधा के साथ ऑर्डर कर सकते हैं।

Loading Suggestions...

Doctor Extra Soft के इन जूतों में मेमोरी फोम कुशन का सोल है, जो रनिंग, वॉकिंग, जिम ट्रेनिंग, जॉगिंग इत्यादि जैसी शारीरिक गतिविधियों के दौरान पैरों को पूरी तरह रिलैक्स रखता है। इसकी फ्लेक्सिबल फैब्रिक पैरों के मूवमेंट अनुसार एडजस्ट हो जाती है और आपके घुटनों पर 7 से 15% तक कम स्ट्रेस डालती है। इस तरह आप गतिविधियों को अधिक प्रोडक्टिव रूप से पूरा कर सकते हैं। इसके अलावा यह बॉडी एलाइनमेंट और पाश्चर मेंटेन करने में भी मदद करते हैं। इसे एक्सपर्ट द्वारा तैयार किया गया है, ताकि आप दर्द और डिस्कंफर्ट को पीछे छोड़ गतिविधियों में भाग ले सकें।

Loading Suggestions...