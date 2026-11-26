चलती हुई कार में आखिर क्यों आती है नींद? न्यूरोसर्जन से समझें पूरा साइंस
काफी सारे लोग कार में बैठते ही सोना स्टार्ट कर देते हैं। गाड़ी थोड़ी दूर चली हो या फिर ज्यादा दूर नींद से आंखे भर जाती है। अगर आपके साथ भी ऐसा ही होता है और आप सोचते हैं कि मैं तो कुछ देर पहले ही सोकर उठा हूं तो इसका कारण जान लें।
कार में बैठे नहीं कि नींद आना शुरू हो जाती है। भले ही आपने भरपूर नींद ले रखी हो लेकिन चलती कार या गाड़ी में नींद आना काफी सारे लोगों की समस्या है। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो इसके कई कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। एच टी लाइफस्टाइल के साथ बातचीत में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शिव आर कुमार, मनिपाल हॉस्पिटल ने इसे एक्सप्लेन किया और इसके पीछे का साइंस समझाया। जिससे पता चलता है कि चलती कार में नींद आने के कई कारण जिम्मेदार होते हैं। जिन्हें समझना जरूरी होता है।
चलती गाड़ी में क्यों आती है नींद?
डॉक्टर कुमार के मुताबिक जब आप किसी चलती हुई गाड़ी में लांग जर्नी के लिए बैठते हैं और नींद आने लगती है तो इसका कारण सेंसेरी स्टीमुलेशन, ब्रेन एक्टीविटी, एनवायरमेंटल फैक्टर्स और बॉडी के नेचुरल स्लीप रेगुलेशन मैकेनिज्म काम करते हैं। गाड़ी की रफ्तार, एक जैसा वाइब्रेशन और आसपास का माहौल दिमाग को शांत करता है। डॉ. कुमार ने बताया कि पैदल चलने या किसी एक्टिविटी को करने में शरीर को मूवमेंट हलचल की जरूरत होती है, वहीं, कार में चुपचाप बैठे रहने से इंद्रियों की सक्रियता और शारीरिक उत्तेजना कम हो जाती है, जिससे दिमाग को नींद की तरफ जाना आसान लगता है।
कार में मिलती है पूरी आराम वाली फीलिंग
जिस तरह से बच्चे को सुलाने के लिए हम गोद में लेकर हल्का झूला झुलाते हैं। उसी तरह से जब कार चलती है और लो फ्रिक्वेंसी वाला वाइब्रेशन होता है तो ब्रेन को कम एक्टीविटी करनी पड़ती है और रिलैक्स वाली फीलिंग दिमाग में बनती है जिससे नींद आने लगती है। खासतौर पर जब गाड़ी के बाहर एक जैसा सीन ही मौजूद होता है जैसे गुजरती हुई गाड़ी, पेड़ या रोड।
बॉडी का सरकार्डियन रिदम करता है काम
चलती कार में नींद आने के लिए एक और फैक्टर काम करता है वो है बॉडी का सरकार्डियन रिदम। अगर आप किसी ऐसे वक्त पर ट्रैवल कर रहे जब आपके सोने का वक्त होता है तो भी कार में नींद आने लगती है। सरकार्डियन रिदम नींद और उठने के टाइम साइकल को रेगुलेट करता है और ट्रैवलिंग के लिए अगर आपने अपने स्लीपिंग टाइम को चुना है, लंच के बाद, जल्दी सुबह-सवेरे, लेट नाइट इन सब की वजह से दिमाग की अलर्टनेस कम हो जाती है। यहीं नहीं अगर पिछली रात आपने हैवी खाना खाया है या फिर ठीक से नींद नहीं ली है, कार का टेंपरेचर बॉडी के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट है तो ये सारे फैक्टर कार में नींद और सुस्ती के लिए जिम्मेदार होते हैं।
ड्राईवरों के लिए खतरनाक है ये सिचुएशन
कार में नींद आना पीछे की सीट पर बैठे इंसान के लिए तो सही है लेकिन ड्राइविंग सीट पर बैठे ड्राईवर के लिए ये खतरनाक सिचुएशन है। अगर नींद ड्राईवर को आती है तो उसे गाड़ी को रोककर फौरन आराम करना चाहिए, चाय-कॉफी जैसी माइंड को अलर्ट करने वाली चीजें पीने चाहिए। जिससे गाड़ी चलाते समय नींद ना आए।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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