Optical Illusion: ‘बिहार’ की भीड़ में छिपा है अलग शब्द, 5 सेकंड में ढूंढ लिया तो कहलाएंगे इस गेम के धुरंधर?
अगर आपकी आंखें तेज है और दिमाग घोड़े की तरह दौड़ता रहता है, तो बिहार शब्द की भीड़ में लिखा अलग शब्द 5 सेकंड में खोजकर दिखाइये। अगर आप इस गेम को पूरा कर लेते हैं, तो आप ऑप्टिकल इल्यूजन के धुरंधर कहलाएंगे।
Optical Illusion Game: आजकल सोशल मीडिया पर ऑप्टिकल इल्यूजन वाले गेम काफी ट्रेंड में चल रहे हैं और उन्हें लोग मजे से सॉल्व भी कर रहे हैं। कई लोग एक दूसरे को चैलेंज देकर भी ये गेम खेल रहे हैं। हालांकि, इस चैलेंज में कुछ खास नहीं है, इसमें बस आपकी आंखों का धोखा होता है। आपका दिमाग एक पैटर्न को देखता है और वह वही समझता है। आंखें भी पैटर्न में गलत शब्द को खोजती रहती हैं, लेकिन जल्दी नहीं मिलता। अगर आप खुद को शब्दों का धुरंधर मानते हैं और हर गेम को जीतने का जज्बा रखते हैं, तो ये खेल खेलिए। इस तस्वीर में सभी जगह बिहार लिखा हुआ है और इसमें एक गलत शब्द लिखा है, जो इसी से मिलता-जुलता है।
कौन सा शब्द खोजना है
इस तस्वीर में सभी जगह आपको बिहार शब्द लिखा दिख रहा है लेकिन इसी बीच छिपा है 'विहार'। जी हां, ये गेम इसलिए ज्यादा चैलेंजिंग है क्योंकि दोनों ही शब्द एक जैसे है और बिहार भारत का राज्य है और विहार का मतलब होता है टहलना-घूमना। अब आपको बिहार के जाल में से खोजना है विहार।
क्या आप हैं धुरंधर?
ऑप्टिकल इल्यूजन वाले ये गेम इसलिए लोगों को पसंद आते हैं, क्योंकि इसमें दिमाग लगता है और आंखों को भी काम पर लगाना पड़ता है। जब बार-बार एक जैसा शब्द ही दिखाई देता है, तब दिमाग उसे ही पढ़ता और समझता है और यही कारण है कि बदला हुआ या गलत शब्द पकड़ में नहीं आता है। इसके लिए चाहिए आपकी तेज आंखें। तभी आप इस गेम के धुरंधर बन सकते हैं।
खोजने का सिंपल मेथड है
सबसे पहले खड़ी लाइन को ऊपर से नीचे तक देखें और फिर बेड़ी लाइनों को गौर से देखें। आप चाहे तो पेंसिल या फिंगर को रखकर शब्द पकड़ने की कोशिश करें। इस गेम को खेलते हुए आपको धैर्य रखना होगा और फोकस भी।
दिमाग-आंखों के लिए फायदेमंद
इस तरह के खेल को सिर्फ आप चैलेंज या टाइमपास के लिए न खेलें बल्कि इनसे आपके दिमाग और आंखों को भी काफी फायदा मिलेगा। ऑप्टिकल इल्यूजन जैसी एक्टिविटी ऑब्जर्वेशन स्किल बेहतर करने में मदद करती हैं और फोकस बढ़ाती हैं। ये सिर्फ बड़ों के लिए बच्चों के लिए भी फायदेमंद होते हैं।
आपने खोज लिया या नहीं?
अगर आपने 5 सेकंड के अंदर ‘विहार’ शब्ज खोज लिया है, तो मानना पड़ेगा कि आपकी नजरें सच में बहुत तेज हैं और आप ही धुरंधर हैं। अगर अभी तक जवाब नहीं मिला, तो चिंता की बात नहीं है। इस तरह के चैलेंज बड़े-बड़ों को कन्फ्यूजन में डाल देते हैं। तस्वीर में ‘विहार’ शब्द को हल्की लाल लाइन से मार्क किया गया है, ताकि आप आसानी से सही जवाब देख सकें। अगर आपने बिना मदद के इसे ढूंढ लिया, तो आपकी ऑब्जर्वेशन स्किल वाकई कमाल की है।
लेखक के बारे मेंDeepali Srivastava
दीपाली श्रीवास्तव पिछले 8 वर्षों से डिजिटल पत्रकारिता में सक्रिय हैं और 5 सालों से लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में डेप्युटी चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं। संस्थान में साल 2021 में वेब स्टोरी से अपने सफर की शुरुआत करने के बाद, वह आज लाइफस्टाइल टीम का अहम हिस्सा हैं। डिजिटल मीडिया के बदलते ट्रेंड्स, यूजर बिहेवियर और पाठकों की रुचि को समझने में उनकी मजबूत पकड़ उन्हें एक भरोसेमंद और प्रभावशाली कंटेंट प्रोफेशनल बनाती है।
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