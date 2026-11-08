लड़के रोमांटिक फिल्में पसंद करते हैं, बस बताते नहीं? जानें इसके पीछे की वजह

क्या रोमांटिक फिल्में सिर्फ लड़कियों को पसंद आती हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई लड़के भी ऐसी फिल्में देखना पसंद करते हैं। जानें, प्यार और इमोशन से भरी कहानियां पुरुषों को क्यों पसंद आती हैं।

अक्सर जब किसी लड़के से पूछा जाता है कि उसे रोमांटिक फिल्में देखना पसंद है या नहीं, तो वह हंसते हुए कह देता है, 'अरे, ये सब लड़कियों वाली फिल्में हैं, मुझे कहां पसंद आएंगी!' लेकिन क्या सच में ऐसा है? कई लड़के ऐसे हैं, जो पर्दे पर प्यार की कहानी देखकर खुश होते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और कभी-कभी अपनी पुरानी यादों में भी खो जाते हैं। कुछ को पार्टनर के साथ ऐसी फिल्में देखना अच्छा लगता है, तो कुछ को इनमें दिखने वाला प्यार और रिश्तों का जुड़ाव पसंद आता है। दरअसल, रोमांस पसंद करने का कोई जेंडर नहीं होता। आइए समझते हैं कि पुरुषों को रोमांटिक फिल्में इतनी पसंद क्यों आती हैं।

लड़कों को भी पसंद आती हैं रोमांटिक फिल्में मान लीजिए वीकेंड पर आप अपने पार्टनर के साथ फिल्म देखने बैठे हैं। आप रोमांटिक फिल्म चुनते हैं और वह पहले तो थोड़ा मुंह बनाता है, लेकिन फिल्म शुरू होने के बाद कहानी में खो जाता है। कई बार ऐसा भी होता है कि फिल्म खत्म होने के बाद वह उसके किसी सीन या डायलॉग की बात करने लगता है। ऐसा सिर्फ आपके घर में नहीं होता। पुरुषों को भी प्यार, रिश्तों और इमोशन से जुड़ी कहानियां पसंद आती हैं। बस फर्क इतना है कि कई बार वे इसे खुलकर बताने से बचते हैं।

कंसास स्टेट यूनिवर्सिटी की 2007 की एक स्टडी में भी सामने आया था कि ज्यादातर लड़के रोमांटिक फिल्में लगभग उतनी ही पसंद करते हैं, जितनी लड़कियां। वहीं, ब्रिटेन में हुए एक सर्वे में एक तिहाई से ज्यादा पुरुषों ने माना कि वे अपने पार्टनर के साथ कनेक्शन फील करने के लिए रोमांटिक फिल्में देखते हैं।

फिर क्यों माना जाता है कि रोमांटिक फिल्में सिर्फ लड़कियां देखती हैं? हमारे यहां लड़के और लड़कियों की पसंद को लेकर पहले से ही एक सोच बनी हुई है। लोगों को लगता है कि लड़कियों को प्यार-मोहब्बत वाली फिल्में पसंद आती हैं, जबकि लड़कों को एक्शन, मारधाड़, कॉमेडी या थ्रिलर देखना अच्छा लगता है। यही वजह है कि अगर कोई लड़का रोमांटिक फिल्म देखने की बात करे, तो दोस्त अक्सर उसका मजाक बनाने लगते हैं। अंग्रेजी की प्रोफेसर डॉ. जयश्री कांबले के अनुसार, जो पुरुष ऐसी फिल्में पसंद करते हैं, वे कई बार इस बारे में बात ही नहीं करते। इससे लोगों को लगता है कि पुरुषों को रोमांस पसंद नहीं है, जबकि हकीकत इससे अलग हो सकती है।

पुरुषों को रोमांटिक फिल्में पसंद आने की 4 बड़ी वजहें प्यार और अपनेपन की चाह हर किसी को होती है प्यार, केयर और किसी के साथ जुड़ाव महसूस करना सिर्फ महिलाओं की जरूरत नहीं है। पुरुष भी चाहते हैं कि कोई उन्हें समझे, उनकी परवाह करे और उनके साथ रहे। रोमांटिक फिल्मों में जब दो लोग एक-दूसरे के लिए मुश्किलों से लड़ते हैं, तो यह बात उन्हें भी पसंद आती है। ऐसी कहानियां प्यार को लेकर उम्मीद जगाती हैं।

पार्टनर के साथ समय बिताने का अच्छा तरीका कई पुरुष अपनी पार्टनर के साथ रोमांटिक फिल्में देखना पसंद करते हैं। ऐसी फिल्में देखने से उन्हें अपने पार्टनर के और करीब महसूस होता है। वहीं, कुछ लोगों के लिए यह साथ में समय बिताने का आसान तरीका है।

इमोशन दिखाने का मिलता है मौका लड़कों को बचपन से कई बार यह सिखाया जाता है कि उन्हें रोना नहीं चाहिए या अपनी भावनाएं खुलकर नहीं दिखानी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि उनके अंदर इमोशन नहीं होते। रोमांटिक फिल्में उन्हें बिना किसी झिझक के प्यार, दुख, खुशी और अपनेपन को महसूस करने का मौका देती हैं। वे किरदारों के साथ खुद को जोड़ पाते हैं।