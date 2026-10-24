Diwali Decoration Ideas: साड़ी-दुपट्टे की लैस से बनाएं DIY तोरण, दिवाली की सजावट में होगी पैसों की बचत
दिवाली के मौके पर घर सजाना है तो दरवाजों पर लगा तोरण सबसे पहले याद आता है। लेकिन सुंदर तोरण लेने जाएं तो इनकी कीमत 300 से लेकर हजारों में रहती है। ऐसे में समझ नहीं आता इन्हें खरीदें या नहीं लेकिन इस टेंशन को आप इस DIY तोरण की मदद से दूर कर सकती हैं, सीखें कैसे बनाएं।
दिवाली नजदीक है। घर की साफ-सफाई के साथ ही सजावट की भी प्लानिंग होने लगती है। लास्ट मिनट पर मार्केट से जब आप तोरण खरीदने जाते हैं तो उनकी कीमत 400- 2000 रुपये तक पहुंच जाती है। ऐसे में दिवाली का पूरा बजट ही बिगड़ने लगता है। लेकिन आपको किफायती तरीके से घर की सजावट दिवाली पर करनी है तो अपनी पुरानी साड़ी और दुपट्टे की लैस का इस्तेमाल करें। कम पैसों में ही सुंदर तोरण बनकर तैयार होगा और घर वाले भी आपकी क्रिएटिवटी की तारीफ करेंगे।
DIY तोरण बनाने के लिए चाहिए ये चीजें
- DIY तोरण बनाना है तो मार्केट से आपको केवल बेस खरीदकर लाने की जरूरत है। बाकी चीजें बड़े ही आसानी से घर में ही मिल जाएंगी। बस पुराने दुपट्टे या साड़ी लें।
- इन पुराने दुपट्टे या साड़ी की किनारों पर लगी लैस को निकाल लें। गोल्डन कलर की लैस हो तो बहुत ही अच्छा है। लैस या गोटा दो डिजाइन का रखें, इससे तोरण ज्यादा सुंदर बनकर तैयार होगा।
- इसके साथ ही साड़ियों पर बने पैच भी आपके तोरण को सुंदर बना देंगे।
- बस साड़ियों या दुपट्टों पर लगे छोटे फूल वाले पैच को काटकर अलग कर लें।
- तोरण की लंबाई के हिसाब से आप 10-12 पैच काट लें।
- मोती की छोटी लड़ियां, इन्हें आप मार्केट से खरीदकर ला सकती हैं।
- फैब्रिक ग्लू और ग्लू गन।
DIY तोरण बनाने का तरीका
- बस अब तोरण बनाना बहुत ही आसान होगा।
- अगर आपके पास ग्लू गन नहीं है तो फैब्रिक ग्लू को डायरेक्ट यूज कर सकती हैं।
- सबसे पहले तोरण का बेस रखें और बीच में ग्लू लगा दें।
- अब एक चौड़े डिजाइन के गोटे या लैस को लेकर चिपकाएं।
- फिर किनारों पर लैस को लगाने के लिए फिर से किनारों पर ग्लू लगाएं और सीधे साइड से तोरण के बेस लैस को रखें। चिपकाते समय ध्यान रहे कि नीचे वाले हिस्से की तरफ लैस तोरण से बाहर लटके तो दिक्कत नहीं है। और हाथों की मदद से अच्छी तरह से प्रेस करें, जिससे सारी लैस चिपक जाए।
- तोरण के ऊपर वाले किनारे पर लैस लगाना है तो ध्यान रखें कि उसका किनारा बाहर की तरफ ना निकला हो बल्कि वो तोरण पर ही पूरा चिपके।
- ऊपर दूसरे तरीके की लैस को गोंद लगाकर सेम तरीके से चिपका दें।
- अब जो आपके छोटे पैच काटे हैं उन्हें डिजाइन के हिसाब से सीक्वेंस वाइज चिपकाएं।
- जैसे छोटे-बड़े दोनों आकार के पैच हैं तो इन्हें बीच में बड़े और साइड में छोटे या ऊपर नीचे छोटे-बड़े करके चिपकाएं।
- और अगर सारे पैच एक बराबर है तो उन्हें पूरा लाइन से थोड़े से स्पेस देकर चिपका दें।
- जब ये पैच चिपक जाए तो तोरण को उल्टा कर दें और किनारों पर थोड़ा-थोड़ा गोंद लगाएं
- मोतियों की छोटी लटकन या लड़ियां जो खरीद रखी हैं उन्हें इस तरह से चिपकाएं कि वो नीचे की तरफ लटकें।
- बस आपका DIY तोरण बनकर तैयार हो जाएगा और आपको 500-1000 कुछ भी पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लेकिन घर सुंदर तरीके से सज जाएगा।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
परिचय एवं अनुभव
अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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