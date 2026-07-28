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सावन में भगवान शिव की पूजा के लिए बनाएं स्पेशल हवन कप, घर में होगी पॉजिटिव महक

By Avantika Jain
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भगवान शिव को सावन का पूरा महीना समर्पित है। इस महीने में लोग रोजाना सुबह भोलेनाथ की पूजा करते हैं। ऐसे में घर में पॉजिटिव महक पाने के लिए आप पूजा में स्पेशल हवन कप का इस्तेमाल कर सकते हैं। सीखिए ये कप्स कैसे बनाएं।  

DIY hawan cups for pooja in sawan
रोजाना की पूजा में इस्तेमाल होने वाले फूलों का इस्तेमाल आप हवन कप बनाने के लिए कर सकते हैं। सीखिए कैसे बनाएं

सावन के महीने की शुरुआत 30 जुलाई से होने वाली है। इस महीने में भोलेनाथ के भक्त शिवलिंग को फल, फूल और दूध जैसी चीजें अर्पित करते हैं। ये महीना पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित है। कहते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करते हैं, तो भोलेनाथ भी बड़ी जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। भक्त भी इस महीने का इंतजार सालभर करते हैं और पूजा में किसी तरह की कमी नहीं छोड़ते। सावन में जहां लोग अलग-अलग मंदिरों में जाकर भगवान की पूजा करते हैं तो वहीं घर पर भी सुबह शाम अच्छी तरह से पूजा की जाती है। अगर आप भी घर की पूजा को सावन में खास तरीके से करना चाहते हैं तो घर पर हवन कप बनाकर तैयार करें। इन हवन कप को आप सुबह और शाम दोनों समय जला सकते हैं। इसके जलते ही खुशबू पूरे घर में तुरंत फैल जाती है और वातावरण एकदम पॉजिटिव बन जाता है। सीखिए, घर पर कैसे बना सकते हैं हवन कप।

हवन कप बनाने की सामग्री

-धूप में सुखाए हुए फूल

- 4-6 टुकड़े कपूर

-4-5 बूंदें अरोमा एसेंशियल ऑयल (वैकल्पिक)

-चिपचिपी धूप या लोबान

-1 बड़ा चम्मच शहद

-1 बड़ा चम्मच घी

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कैसे बनाएं हवन कप

हवन कप बनाने के लिए अलग-अलग तरह के फूलों को मिक्सर में पीसकर पाउडर बना लें। फिर कपूर पीस लें और इसके पाउडर को फूलों के पाउडर के साथ मिलाएं। अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें एसेंशियल ऑयल और घी डालकर अच्छी तरह मिक्स करें। अगर जरूरत हो, तो इसे बांधने के लिए थोड़ा पानी मिलाएं। इसे गोल आकार दें और फिर चपटा करें। बहुत ज्यादा चपटा ना करें बस बीच में एक गड्ढा बनाएं। अगर हाथ से बनाना मुश्किल लह रहा हो तो बर्फ जमाने की सिलिकॉन ट्रे पर इसे बना सकते हैं। इन कप को पूरी तरह सूखने के लिए धूप में रखें और फिर एयर-टाइट डिब्बे में स्टोर करें।

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कैसे करें इन कप को इस्तेमाल

इन हवन कब इस्तेमाल आप घर में धूप के तौर पर कर सकते हैं। बस माचिस की तीली या फिर लाइटर की मदद से इसे सावधानी से जलाएं और फिर हवन कप को मिट्टी के बर्तन या मेटल के धूप-दान में रखें। अगर जलाने में दिक्कत हो तो आप बीच में एक कपूर का टुकड़ा रख सकते हैं। आप इस तरह से इसे आरती करने के लिए दीये के तौर पर भी जला सकते हैं। घर पर आप इस तरह से अलग-अलग फूलों के कप बनाकर तैयार कर सकते हैं।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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