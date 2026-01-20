सर्दियों में कमजोर और रूखे बाल? मोरिंगा लीफ हेयर मास्क से पाएं नेचुरल मजबूती
सर्दियों का मौसम आते ही बालों की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। ठंडी और शुष्क हवा, स्कैल्प में नमी की कमी और ब्लड सर्कुलेशन धीमा होने से बाल कमजोर, रूखे और टूटने लगते हैं। ऐसे में मोरिंगा यानी सहजन की पत्तियों से बना हेयर मास्क एक असरदार और नेचुरल उपाय साबित हो सकता है। भारतीय घरों में मोरिंगा का इस्तेमाल सिर्फ सब्जी या सूप तक सीमित नहीं रहा है। पारंपरिक तौर पर इसकी ताजी पत्तियों को पीसकर स्कैल्प पर लगाने की परंपरा रही है, खासतौर पर सर्दियों में, जब बालों की जड़ों को अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है।
बालों के लिए फायदे
- मोरिंगा पत्तियों में आयरन, अमीनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। जब इसे हेयर मास्क के रूप में सीधे स्कैल्प पर लगाया जाता है तो ये पोषक तत्व सीधे बालों की जड़ों तक पहुंचते हैं। सर्दियों में पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है जिससे भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व बालों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाते। ऐसे में टॉपिकल एप्लिकेशन ज्यादा प्रभावी माना जाता है।
- मोरिंगा पेस्ट स्कैल्प का नेचुरल ऑयल बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। यह अत्यधिक ड्राइनेस को कम करता है, बिना स्कैल्प की प्राकृतिक नमी को नुकसान पहुंचाए। यही वजह है कि यह उन लोगों के लिए भी उपयुक्त है, जिन्हें सर्दियों में डैंड्रफ या खुजली की समस्या रहती है।
मोरिंगा हेयर मास्क बनाने और लगाने का तरीका
- एक कप ताजी मोरिंगा पत्तियों को अच्छी तरह धोकर 2–3 चम्मच पानी के साथ पीस लें।
- अगर स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई है, तो इसमें एक चम्मच नारियल या तिल का तेल मिला सकते हैं।
- इस पेस्ट को स्कैल्प और बालों की जड़ों में लगाकर 2–3 मिनट हल्की मसाज करें और 20–25 मिनट बाद माइल्ड शैम्पू से धो लें।
- सर्दियों में हफ्ते में एक बार इसका इस्तेमाल काफी होता है।
नोट: मोरिंगा हेयर मास्क कोई चमत्कारिक इलाज नहीं, लेकिन यह पारंपरिक समझ पर आधारित एक सरल उपाय है जो सर्दियों में बालों और स्कैल्प को अतिरिक्त सपोर्ट देता है। संतुलित आहार के साथ इसका उपयोग करने से बालों की मजबूती और हेल्थ में साफ फर्क नजर आ सकता है। इसके अलावा यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है, किसी चीज से एलर्जिक हैं या कोई हेयर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो पहले एक्सपर्ट से सलाह ले लें।
