Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsलाइफस्टाइल न्यूज़DIY Moringa Leaves Hair Mask for Strong and Healthy Hair
सर्दियों में कमजोर और रूखे बाल? मोरिंगा लीफ हेयर मास्क से पाएं नेचुरल मजबूती

सर्दियों में कमजोर और रूखे बाल? मोरिंगा लीफ हेयर मास्क से पाएं नेचुरल मजबूती

संक्षेप:

सर्दियों में रूखे और कमजोर होते बालों से परेशान हैं? मोरिंगा (सहजन) पत्तियों से बना यह DIY हेयर मास्क स्कैल्प को पोषण देकर बालों को मजबूती और हेल्थ देता है। जानें इसे बनाने का तरीका और कैसे लगाएं?

Jan 20, 2026 12:24 pm ISTShubhangi Gupta लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

सर्दियों का मौसम आते ही बालों की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। ठंडी और शुष्क हवा, स्कैल्प में नमी की कमी और ब्लड सर्कुलेशन धीमा होने से बाल कमजोर, रूखे और टूटने लगते हैं। ऐसे में मोरिंगा यानी सहजन की पत्तियों से बना हेयर मास्क एक असरदार और नेचुरल उपाय साबित हो सकता है। भारतीय घरों में मोरिंगा का इस्तेमाल सिर्फ सब्जी या सूप तक सीमित नहीं रहा है। पारंपरिक तौर पर इसकी ताजी पत्तियों को पीसकर स्कैल्प पर लगाने की परंपरा रही है, खासतौर पर सर्दियों में, जब बालों की जड़ों को अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

बालों के लिए फायदे

  1. मोरिंगा पत्तियों में आयरन, अमीनो एसिड और एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर मात्रा में होते हैं। जब इसे हेयर मास्क के रूप में सीधे स्कैल्प पर लगाया जाता है तो ये पोषक तत्व सीधे बालों की जड़ों तक पहुंचते हैं। सर्दियों में पाचन प्रक्रिया धीमी हो जाती है जिससे भोजन से मिलने वाले पोषक तत्व बालों तक पूरी तरह नहीं पहुंच पाते। ऐसे में टॉपिकल एप्लिकेशन ज्यादा प्रभावी माना जाता है।
  2. मोरिंगा पेस्ट स्कैल्प का नेचुरल ऑयल बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। यह अत्यधिक ड्राइनेस को कम करता है, बिना स्कैल्प की प्राकृतिक नमी को नुकसान पहुंचाए। यही वजह है कि यह उन लोगों के लिए भी उपयुक्त है, जिन्हें सर्दियों में डैंड्रफ या खुजली की समस्या रहती है।

मोरिंगा हेयर मास्क बनाने और लगाने का तरीका

  • एक कप ताजी मोरिंगा पत्तियों को अच्छी तरह धोकर 2–3 चम्मच पानी के साथ पीस लें।
  • अगर स्कैल्प बहुत ज्यादा ड्राई है, तो इसमें एक चम्मच नारियल या तिल का तेल मिला सकते हैं।

ये भी पढ़ें:फेस पर लगाने के लिए कौन सा तेल है बेस्ट? न्यूट्रीशनिस्ट श्वेता शाह ने दी रेटिंग
  • इस पेस्ट को स्कैल्प और बालों की जड़ों में लगाकर 2–3 मिनट हल्की मसाज करें और 20–25 मिनट बाद माइल्ड शैम्पू से धो लें।
  • सर्दियों में हफ्ते में एक बार इसका इस्तेमाल काफी होता है।

नोट: मोरिंगा हेयर मास्क कोई चमत्कारिक इलाज नहीं, लेकिन यह पारंपरिक समझ पर आधारित एक सरल उपाय है जो सर्दियों में बालों और स्कैल्प को अतिरिक्त सपोर्ट देता है। संतुलित आहार के साथ इसका उपयोग करने से बालों की मजबूती और हेल्थ में साफ फर्क नजर आ सकता है। इसके अलावा यह खबर सामान्य जानकारियों पर आधारित है, किसी चीज से एलर्जिक हैं या कोई हेयर ट्रीटमेंट ले रहे हैं तो पहले एक्सपर्ट से सलाह ले लें।

ये भी पढ़ें:10 स्किन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है ये क्रीम, दादी-नानी के जमाने से है मशहूर
Shubhangi Gupta

लेखक के बारे में

Shubhangi Gupta
चार साल से भी ज्यादा समय से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय शुभांगी गुप्ता लाइव हिंदुस्तान की वेब स्टोरीज टीम का हिस्सा हैं। एंटरटेनमेंट, फैशन और लाइफस्टाइल से जुड़े आर्टिकल लिखने में उनकी रुचि है। इनका उद्देश्य अपने लेखन से पाठकों को बांधे रखना है। लाइव हिंदुस्तान टीम के साथ जुड़ने से पहले ये अमर उजाला में काम कर चुकी हैं। और पढ़ें
Hair Care Tips

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।