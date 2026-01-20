सर्दियों में कमजोर और रूखे बाल? मोरिंगा लीफ हेयर मास्क से पाएं नेचुरल मजबूती

सर्दियों का मौसम आते ही बालों की समस्याएं बढ़ने लगती हैं। ठंडी और शुष्क हवा, स्कैल्प में नमी की कमी और ब्लड सर्कुलेशन धीमा होने से बाल कमजोर, रूखे और टूटने लगते हैं। ऐसे में मोरिंगा यानी सहजन की पत्तियों से बना हेयर मास्क एक असरदार और नेचुरल उपाय साबित हो सकता है। भारतीय घरों में मोरिंगा का इस्तेमाल सिर्फ सब्जी या सूप तक सीमित नहीं रहा है। पारंपरिक तौर पर इसकी ताजी पत्तियों को पीसकर स्कैल्प पर लगाने की परंपरा रही है, खासतौर पर सर्दियों में, जब बालों की जड़ों को अतिरिक्त पोषण की जरूरत होती है।