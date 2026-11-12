तांबा, स्टील या एल्यूमिनियम घर के सारे बर्तन चमकेंगे, मिट्टी के पुराने दीयों से बना लें क्लीनिंग पाउडर
दिवाली अगले दो दिन तक घरों में मिट्टी के दीये जलते हैं और फिर घर में ढेर सारे मिट्टी के दीये इकट्ठा हो जाते हैं। इन दीयों को कचरे में फेंकने की बजाय रीपर्पज कर लें। घर के बर्तन भी चमकेंगे और पैसे भी बचेंगे। बस मिट्टी के दीयों से बनाएं क्लीनिंग पाउडर, सीख लें बनाने का तरीका।
दिवाली के बाद घर में ढेर सारे मिट्टी के दीये इकट्ठा हो जाते हैं। इन दियों का क्या करें, समझ ही नहीं आता। कुछ को बच्चे खेलकर इस्तेमाल कर लेते हैं तो बाकी सब यूं ही कचरे में फेंक दिए जाते हैं। लेकिन आप चाहें तो इन बेकार समझकर फेंक देने वाले मिट्टी के दीयों से बड़े काम का सामान बनाकर तैयार कर सकती हैं। ये मिट्टी के दीये घर के तांबा, पीतल, स्टील, एल्यूमिनियम जैसे सारे बर्तनों को चमका सकता है। यहीं नहीं लोहे की कड़ाही और तवा भी इससे आसानी से साफ हो जाएगा। तो चलिए जानें कैसे बनाएं ये मिट्टी के दीये वाला पाउडर।
पुराने मिुट्टी के दीयों से बनाएं बर्तन धोने वाला पाउडर
घर में बेकार कचरे में फेंकने के लिए रखें मिट्टी के दीयों को इस्तेमाल करना सीख लें। ये रीपर्पज हो जाएंगे और आपके घर के बर्तन भी चमक जाएंगे। साथ ही पैसे भी तो बचेंगे। तो बस थोड़ी सी मेहनत कर लें।
- सबसे पहले सारे मिट्टी के दीयों को गर्म पानी में पांच मिनट के लिए डाल कर उबाल दें।
- ऐसा करने से मिट्टी के दीयों में सोखा हुआ तेल बाहर हो जाएगा और वो रिफ्रेश हो जाएंगे।
- बस इन सारे दीयों को पंद्रह मिनट धूप में रखकर पानी को सुखा लें।
- जब सारा पानी झड़ जाए तो इन मिट्टी के दीयों को पाउडर बना लें।
- अब पाउडर बनाने का दो तरीका आजमा सकती हैं।
- पहला तरीका है कि इसे कद्दूकस में घिस लें। वैसे तो इस काम में मेहनत और समय लगेगा लेकिन इससे एक फायदा और हो जाएगा, आपके कद्दूकस की धार तेज हो जाएगी। वहीं सारा मिट्टी का दीया भी पाउडर बन जाएगा। तो अगर आपको एक साथ दो काम करने हैं तो ये आइडिया बेस्ट होगा।
- दूसरा तरीका है कि आप सारे मिट्टी के दीयों को किसी भारी चीज से फोड़ कर चूर कर दें।
- फिर इन्हें छान लें। छानने से महीन भाग आपको मिल जाएगा और मोटे टुकड़े बाहर निकल जाएंगे।
- बस आप दीयों को महीन पाउडर में बदल किसी एयर टाइट डिब्बे में भर लें।
- आप वैसे ढेर सारा पाउडर बनाकर भी रख सकती हैं क्योंकि इसे पूरे सालभर तक बगैर खराब हुए इस्तेमाल किया जा सकता है।
- क्योंकि ये मिट्टी से बना है तो इसकी कोई एक्सपायरी भी नहीं होगी। जब तक चाहे इस्तेमाल करें।
- बस इस दीयों के पाउडर में एक चम्मच नमक और एक चम्मच कपड़े वाला डिटर्जेंट डाल दें।
- नमक और डिटर्जेंट दीयों के पाउडर की मात्रा के हिसाब से डालें, अगर पाउडर ज्यादा है तो इन दोनों की मात्रा बढ़ा भी सकते हैं।
- बस सारी चीजों को मिलाकर एयर टाइट डिब्बे में भरकर रख दें।
कैसे इस्तेमाल करें दीयों से बना पाउडर
- इस तैयार पाउडर को जब यूज करना हो तो बस इसमे आधा नींबू का रस डालकर पेस्ट तैयार कर लें। अब तांबा या पीतल के बर्तन है तो उसमे इस पेस्ट को लगाएं और रगड़कर पोंछ दें। सारे बर्तन चमक जाएंगे।
- इसी तरह से लोहे की कड़ाही या एल्यूमिनियम की कड़ाही साफ करनी है तो बस नींबू डालकर पेस्ट बनाएं और इसे पूरी कड़ाही पर लगाकर स्क्रब पैड से रगड़ें। पूरी कड़ाही की चिकनाई खत्म होगी और नयी जैसी चमकने लगेगी।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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