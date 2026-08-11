प्लास्टिक की बोतल से बनाएं DIY झाड़ू, बारिश में काई-जाले सब होंगे साफ
बारिश के दिनों में मिट्टी जम जाती है और वहां काई लग जाती है। वहीं घर में जल्दी-जल्दी जाले लगते हैं तो साधारण झाड़ू बारिश में खराब हो जाती है। लेकिन अब ऐसा झंझट नहीं करना पड़ेगा घर में रखी पुरानी प्लास्टिक की बोतल से बनाएं झाड़ू।
घर में कोल्ड ड्रिंक्स की ढेर सारी बोतल कई बार इकट्ठा हो जाती हैं। समझ नहीं आता इन खाली बोतलों का क्या करें। काफी सारे लोग इन बोतलों को घर में रखे रहते हैं और अंत में जब ये पीली-गंदी हो जाती हैं तो फेंक देते हैं। वहीं जाला मारने, काई वाली जगह को साफ करने के लिए हर बार नई झाड़ू खरीदकर लाते हैं। जबकि थोड़ी सी मेहनत से आप घर में ही कमाल की झाड़ू तैयार कर सकती हैं। जो पानी में कूड़ा बटोरने और काई जैसी जमा गंदगी को साफ करने में मदद करेगी। बस छोटे से DIY हैक की मदद से पुरानी खाली प्लास्टिक की बोतलों से नई झाड़ू बनाकर तैयार कर सकती हैं। ये प्लास्टिक बोतल को रीयूज करने का स्मार्ट तरीका है। चलिए जानें कैसे बनाएं प्लास्टिक की बोतल से DIY झाड़ू।
प्लास्टिक की बोतल को रीयूज कर बनाएं झाड़ू
DIY झाड़ू बनाने के लिए मात्र दो से तीन चीजों की जरूरत होगी।
तीन से चार प्लास्टिक की पुरानी बोतलें (कोल्ड ड्रिंक वाली 2 लीटर वाली बोतल हो तो बढ़िया हैं)
साथ में कैंची, गोंद और एक बड़ा डंडा
DIY प्लास्टिक बोतल से झाड़ू बनाने का हैक
प्लास्टिक की पुरानी बोतल को रीयूज कर नई झाड़ू बनाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी। बस थोड़ा सा दिमाग लगाकर आप इसे बना सकती हैं।
- सबसे पहले डेढ़ या दो लीटर वाली प्लास्टिक की बोतल को लें और उसके नीचे के हिस्से को काटकर निकाल दें।
- कटिंग के लिए तेज धार चाकू का कटर का इस्तेमाल करें और सबसे सरल तरीका है कटर को गर्म कर लें। फिर काटे इससे प्लास्टिक तेजी से कट जाएगी।
- अब कटे हुए हिस्से के पास से बोतल की गर्दन के पास बनी लाइन तक पतले-पतले पट्टे काट लें। जब आप इन्हें काटेंगे तो ये झाड़ जैसे होते जाएंगे।
- इसी प्रोसेस से आप दो से तीन प्लास्टिक की बोतल को काटकर तैयार कर लें।
- एक बोतल के ढक्कन वाले हिस्से को छोड़कर बाकी सब का ढक्कन वाला हिस्सा भी काटकर निकाल दें।
- कटे हुई बोतल को हाथ से दबाएं और साइड में लाइटर से आग जलाकर हल्का सा गर्म करें। जिससे ये थोड़ा पिचक जाए।
- अब अब सारी तैयार बोतल की झाड़ को एक के अंदर एक डालें। सारी बोतलों को इस तरह डालें कि जिस बोतल का ढक्कन नहीं कटा है वो सबसे अंदर रहे और उसका मुंह बाहर निकला रहे।
- अब ग्लू गन की मदद से जहां पर सारी बोतल एक के अंदर एक डाली गई है वहां पर ग्लू गिराएं। जिससे सब आपस में चिपक जाएं।
- अब एक बड़ी डंडी लें और बोतल के ढक्कन को हटाकर उसके अंदर डंडे को डालकर गोंद से फिक्स कर लें।
- बस तैयार हो जाएगी आपकी प्लास्टिक की झाड़ू।
- इस झाड़ू से आप सीलन और नमी वाली जगह आराम से कूड़ा बटोर सकती हैं।
- वहीं कई बार घर के आंगन और छत वगैरह पर आसपास बारिश की वजह से काई जमने लगती है। ऐसे में ये प्लास्टिक की झाड़ू सारे काई को बाहर करने और जमीन की रगड़कर सफाई करने में मदद करेगी।
- बारिश के दिनों छत, सीढ़ी पर जमा मिट्टी को साफ करने में भी ये मदद करेगी।
लेखक के बारे मेंAparajita
अपराजिता शुक्ला पिछले छह सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं। वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में बतौर कंटेट प्रोड्यूसर काम कर रही हैं।
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अपराजिता शुक्ला पिछले छह से अधिक सालों से डिजिटल मीडिया के क्षेत्र में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती आ रही हैं। करियर की शुरुआत अमर उजाला डिजिटल में इंटर्नशिप और फिर बतौर जूनियर कंटेंट राइटर के रूप में की। जहां पर उन्हें मिसेज इंडिया 2021 की रनर अप के इंटरव्यू को भी कवर करने का मौका मिला। वहीं अब लाइव हिन्दुस्तान में कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर काम कर रही हैं। अपराजिता शुक्ला ने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बी.कॉम के साथ मास कम्यूनिकेशन की डिग्री ली है।
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