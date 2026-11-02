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दिवाली पर ट्राई करें DIY मिट्टी के दीये, रोशनी के साथ घर में बिखरेगी खूबसूरती

By Avantika Jain
लाइव हिन्दुस्तान
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दिवाली पर मिट्टी के दीए जलाने की परंपरा है। लेकिन हर बार प्लेन दीए जलाने की जगह आप दीयों को रंगों, मोतियों, गोटा-पट्टी, शीशों और फूलों से बेहद खूबसूरती से सजा सकते हैं। यहां सीखिए सजावट करने का तरीका-

How to decorate earthen lamps in a beautiful way
मिट्टी के दीए को सुंदर तरह से सजाने का तरीका

दीये जलाने से घर का अंधकार दूर होता है और चारों ओर एक पॉजिटिव रोशनी फैलती है। दिवाली पूजन से लेकर घर की सजावट तक के लिए मिट्टी के दीयों का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन अगर आप हर साल सादा मिट्टी के दीए इस्तेमाल करते हैं तो इस बार दीयों को रंगों, फूलों, मोतियों और सुंदर डिजाइनों से सजाएं। मिट्टी के दीये सजाने से हमें अपनी संस्कृति और परंपराओं से जुड़े रहने का मौका मिलता है। दिवाली पर मिट्टी के दीये सजाकर जलाना चाहते हैं तो यहां हम DIY बता रहे हैं। यहां बताए गए तरीके से सजे दीपकों का इस्तेमाल आप पूजन के अलावा सजावट में कर सकते हैं। जानिए दीपक सजाने के लिए क्या चाहिए और इसे कैसे सजाएं-

मिट्टी के दीपक के लिए DIY डेकोरेशन आइडिया

1) मिट्टी के दीए को सजाने के लिए आपको चाहिए मिट्टी के दीए, सजावट वाले शीशे, मोती, अक्रेलिक कलर और ग्लू।

2) दीए की सजावट करने के लिए सबसे पहले दोनों दीयों के निचले हिस्से को आपस में चिपका दें। इसके लिए दोनों एंड पर अच्छी तरह से ग्लू लगाएं और फिर एक के ऊपर दूसरे दीए को रख दें।

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3) कुछ देर के लिए इन चिपके दीयों को सूखने दें और फिर ही सजाना शुरू करें।

3) दीए सूखने के बाद अपनी पसंद का रंग लें और इसे अच्छी तरह से दीए को पेंट कर दें। इस DIY में एक ही रंग का इस्तेमाल किया गया है। लेकिन अगर आप चाहें तो दो रंगों का इस्तेमाल करके दीए को सजा सकते हैं।

4) अब सजावट वाले शीशे लें और फिर इन शीशों को अच्छी तरह से थोड़ा-थोड़ा गैप करते हुए दीए पर चिपका दें। अब इन शीशों को सूखने का समय दें।

5) एक पतला ब्रश लें और फिर शीशे के आस-पास सफेद रंग की डॉट्स लगाएं। चाहें तो आप कंट्रास्ट रंग का इस्तेमाल करके शीशे के पास डॉट्स लगा सकते हैं।

6) अब मोती लें और फिर दीए के ऊपर किनारे पर अच्छी तरह से चिपका दें।

7) दीए को सजाने के बाद आप या तो सरसों के तेल के साथ इसे जला सकते हैं। या फिर आप टीलाइट्स कैंडल का इस्तेमाल कर सकती हैं।

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इन टिप्स का रखें ख्याल

1) दीयों की सजावट शुरू करने से पहले दीयों को साफ करके अच्छी तरह सुखा लें।

2) दीए की सजावट में सुंदर रंगों का इस्तेमाल करें। लाल, पीला, गुलाबी, हरा और नीला जैसे चमकीले रंगों से दीयों को रंगें।

3) दीयों के किनारों पर सुनहरा और चांदी जैसा रंग लगाकर उन्हें आकर्षक बनाएं।

4) हर दीये को अलग रंग और डिजाइन से सजाएं, इससे दीयों का पूरा सेट खूबसूरत लगेगा। इस तरह के अलग रंग वाले दीए रंगोली में काफी अच्छे लगते हैं।

5) दीयों में तेल और बाती डालने से पहले पेंट और सजावट को पूरी तरह सूखने दें।

6) दीयों के बाहरी किनारों पर थोड़ा ग्लिटर लगाएं, जिससे वे चमकदार दिखाई दें।

7) दीये के अंदर और लौ के आसपास कोई सजावटी सामान न लगाएं।

8) दीयों के जोड़ पर बाहरी तरफ पर सुंदर रंग-बिरंगी लेस लगाएं। ये काफी सुंदर लगती है।

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Avantika Jain

लेखक के बारे में

Avantika Jain
अवंतिका जैन ने जर्नलिज्म एंड मास कॉम में डिग्री ली है। फिलहाल वह बतौर सीनियर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर लाइव हिंदुस्तान में लाइफस्टाइल सेक्शन के लिए लिखती हैं। एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरों को लिखने और वीडियोज बनाने में भी इनकी रुचि है। 5 साल से भी ज्यादा समय से पत्रकारिता कर रहीं अवंतिका लाइव हिन्दुस्तान से पहले ईटीवी भारत के दिल्ली डेस्क पर काम कर चुकी हैं। नई जगहों को एक्सप्लोर करना, नए लोगों से जुड़ना और फिल्में/वेब सीरीज देखने की शौकीन हैं। और पढ़ें
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