भगवान को भूलकर भी ना चढ़ाएं चांदी के वर्क वाली मिठाई, डॉक्टर बोले जानवरों की आंतों से बनती है!

संक्षेप: आप सोचते होंगे कि वर्क शुद्ध चांदी का बना हुआ होता है, लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि ये चांदी नहीं बल्कि जानवरों के मांस से बना हुआ होता है? अगर आप भी भगवान को भोग में ये चांदी के वर्क वाली मिठाइयां चढ़ाते हैं, तो आपको सख्त ध्यान देने की जरूरत है।

Mon, 20 Oct 2025 08:53 AMAnmol Chauhan लाइव हिन्दुस्तान
दिवाली हो और मिठाइयों का जिक्र ना हो, ऐसा कैसे हो सकता है। भगवान को भोग लगाने से ले कर, मेहमानों को सर्व करने तक, मिठाइयों का भरपूर इस्तेमाल होता है दिवाली पर। इन मिठाइयों को शाही टच देने के लिए, इनपर चांदी का वर्क लगाया जाता है। आप सोचते होंगे कि ये वर्क शुद्ध चांदी का बना हुआ होता है, लेकिन क्या हो अगर आपको पता चले कि ये चांदी नहीं बल्कि जानवरों के मांस से बना हुआ होता है? जी हां, जानें-मानें डॉक्टर योकेश अरुल ने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया है कि कैसे ये चांदी का वर्क नॉन वेज हो सकता है। अगर आप भी भगवान को भोग में ये चांदी के वर्क वाली मिठाइयां चढ़ाते हैं, तो आपको सख्त ध्यान देने की जरूरत है।

जानवरों के इस हिस्से से बनता है चांदी का वर्क

डॉ योकेश बताते हैं कि मिठाइयों पर लगने वाला चांदी का वर्क, चांदी नहीं बल्कि जानवरों के मांस से बना हुआ होता है। इसे आमतौर पर गाय और सुअर की इंटेस्टाइन यानी आंतों को कूट-कूटकर बनाया जाता है। हालांकि FSSAI यानी भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण ने इस तकनीक पर बैन लगाया हुआ है, लेकिन असल में ये कितना फॉलो किया जाता है, इसपर संदेह है।

बहुत महंगा होता है असली सिल्वर का वर्क

डॉक्टर बताते हैं कि असली सिल्वर का वर्क बहुत महंगा पड़ता है। यही वजह है कि इसे आज भी गाय और सुअर की आंतों को कूटकर ही बनाया जाता है। दरअसल FSSAI की मानें तो 99% सिल्वर एडिबल होता है, यानी उसे खाया जा सकता है। लेकिन असल में देखें तो ये काफी महंगा पड़ता है। एक शीट के लिए ही कम से कम 500 रुपए लग जाते हैं। ऐसे में एक डब्बा काजू कतली में 1000 से 1500 रुपए सिल्वर वर्क के ही लग सकते हैं, जो काफी महंगा पड़ेगा।

फिर क्या करें?

दिवाली पर मिठाइयां खरीदने जा रहे हैं, तो ऐसी मिठाई चुनें जिसपर चांदी का वर्क लगा हुआ ना हो। असली चांदी का वर्क बहुत ज्यादा महंगा होता है, इसलिए बहुत कम चांस हैं कि आपको शुद्ध चांदी का वर्क मिलेगा।

