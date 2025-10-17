Hindustan Hindi News
Diwali Rangoli: रंगोली में हैं नौसिखिया तो काम आएंगी ये ट्रिक्स, एक्सपर्ट को भी देंगी मात

Diwali Rangoli: रंगोली में हैं नौसिखिया तो काम आएंगी ये ट्रिक्स, एक्सपर्ट को भी देंगी मात

संक्षेप: नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाकर घर में सकारात्मकता और सुख-समृद्धि लाती है रंग-बिरंगी रंगोली। दीपावली के अवसर पर इसका महत्व और बढ़ जाता है। दीपावली पर घर को रंगोली से सजाने के क्या हैं मायने, बता रही हैं स्मिता

Fri, 17 Oct 2025 05:28 PMKajal Sharma हिन्दुस्तान
घर में धन-संपदा की आमद कम न हो, इसलिए दीपावली पर देवी लक्ष्मी का हम आह्वान करते हैं। लक्ष्मी का स्वागत करने के लिए हम अपने घर को रंग-बिरंगी और सुंदर रंगोली से सजाते हैं। नकारात्मक ऊर्जा को दूर भगाने वाली रंगोली जीवंतता, सकारात्मकता और उत्साह का भी प्रतीक है। इसके ज्यामितीय पैटर्न व्यक्ति को धर्म के साथ-साथ अध्यात्म से भी जोड़ते हैं। अलग-अलग रंगों और डिजाइन से सजी रंगोली प्रकृति के अनुपम सौंदर्य को दर्शाती है। यह स्त्री की रचनात्मकता और सृजनशीलता को उजागर करती है। रंगोली व्यक्ति को जीवन की आपाधापी से प्रकृति की तरफ खींच लाती है। कलात्मक डिजाइन ईश्वर और अध्यात्म से जुड़ने के लिए भी प्रेरित करते हैं।

तरह-तरह के डिजाइन

पारंपरिक रूप से पीढ़ी-दर-पीढ़ी कमल के फूल, अन्य छोटे और सुंदर फूल की आकृति, मोर, आम, मछली और शुभ-लाभ चिन्ह को रंगोली के डिजाइन में शामिल किया जाता है। जीव और प्रकृति के ये प्रतीक-स्वरूप धार्मिक और आध्यात्मिक भाव, दोनों को दर्शाते हैं। लक्ष्मी-कुबेर, गणेश, रिद्धि-सिद्धि देवी-देवताओं का स्वागत करने और उनका आशीर्वाद पाने के लिए देवी-देवताओं के प्रतीक चिन्ह, देवी लक्ष्मी के चरण चिन्ह भी बनाए जाते हैं। अतिथि का स्वागत करने के लिए भी दीपावली के त्योहार के अवसर पर पारंपरिक रूप से रंगोली बनाई जाती है। अच्छे गुणों के गृह में प्रवेश और बुराई को घर से बाहर निकालने के लिए रंगोली बनाई जाती है। यदि रंगोली कलात्मक और सुंदर बनती है, तो घर की रौनक बढ़ जाती है। रंगोली बनाना एक कला है। इसके लिए आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा। अगर आप रंगोली बनाना नहीं जानती हैं, तो ये टिप्स आपको कम समय में बेहतर रंगोली बनाने में मदद कर सकते हैं:

1 स्टेंसिल या टेम्पलेट का इस्तेमाल करें

जटिल पैटर्न को हाथ से बनाने के बजाय स्टेंसिल या पहले से डिजाइन किए गए रंगोली टेम्पलेट से शुरुआत करें। इससे रंगोली की एक स्पष्ट रूपरेखा बन पाएगी और डिजाइन एक समान दिखेगी। इससे रंगोली बनाना आसान लगेगा।

2 पहले चॉक से अभ्यास करें

रंगीन पाउडर का इस्तेमाल करने से पहले जमीन पर चाॅक से डिजाइन बनाएं। इससे लेआउट का अभ्यास हो जाता है। चाॅक से बनाने पर आकृतियों के साथ आप प्रयोग भी कर सकती हैं और बिना किसी गड़बड़ी के इसमें सुधार भी ला सकती हैं। इससे आपका आत्मविश्वास और स्किल दोनों बढ़ेगा।

3 सरल डिजाइन से करें शुरुआत

यदि आप रंगोली बनाना सीख रही हैं, तो भारी-भरकम डिजाइन की बजाय शुरुआत में जियोमैट्रिक पैटर्न वाली आकृतियों या कनेक्टिंग डॉट्स जैसे आसान और हल्के-फुल्के डिजाइन का चुनाव करें। जटिल की बजाय आसान डिजाइन बनाने से कलर पाउडर लगाने के अनुभव से परिचित होने में मदद मिलती है।

4 सबसे पहले आउटलाइन बनाएं

कलर पाउडर से डिजाइन को भरने से पहले अपनी चुनी हुई डिजाइन की आउटलाइन चाॅक या पेंसिल से हल्के से बना लें। इससे आपको अपनी रंगोली के लिए एक स्पष्ट सीमा और संरचना मिल जाएगी। इससे रंगों की व्यवस्था को नियंत्रित करना आसान हो जाता है।

5 आजमाएं यह तरीका

बारीक संरचना और स्पष्ट रेखाओं के लिए आप एक खाली गोंद की बोतल में कलर पाउडर डालकर अपना खुद का रंगोली डिस्पेंसर बना सकती हैं। बोतल को हलके हाथ से दबाने पर पाउडर का अधिक सटीक उपयोग हो पाता है। इससे रंगोली में बारीकियों पर ध्यान देने में काफी मदद मिल सकती है।

अलग राज्य, अलग नाम

बिहार

अरिपन: भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए प्रार्थना करने के लिए कच्चे चावल के पेस्ट से अरिपन बनाया जाता है।

पश्चिम बंगाल

अल्पना: व्रत रखने वाली स्त्रियां देवी-देवताओं के प्रति सम्मान प्रकट करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अल्पना बनाती हैं।

उत्तर प्रदेश

चौक पूरना: सूखे चावल के आटे से अलग-अलग कलाकृति बनाई जाती है, जिसे चौक पूरना कहते हैं।

आंध्र प्रदेश

मुग्गू: आंध्र प्रदेश में भी चावल के आटे से मुग्गू बनाया जाता है। पुराने समय में मुग्गू बनाकर लोग चींटियों, पक्षियों आदि जैसे छोटे जीवों की प्रार्थना करते थे।

ओडिशा

चिता/झोटी: हल्के तरल चावल के आटे के लेप को चिता या झोटी कहा जाता है। कई उड़िया त्योहारों पर देवी लक्ष्मी के घर में स्वागत और धन-संपत्ति व शांति की बहाली के लिए इससे चित्र बनाए जाते हैं।

तमिलनाडु

कोलम: ज्यामितीय पैटर्न, मंडला, फूलों, पक्षियों, देवताओं और शुभ प्रतीकों जैसे कमल के फूल, शंख और दीपक के डिजाइन चावल के आटे के घोल से बनाए जाते हैं।

राजस्थान: मांडना

आमतौर पर नवरात्र और दीपावली के अवसर पर मांडना बनाया जाता है। चावल के आटे, चावल के घोल, चाॅक पाउडर और दूसरे तरह के रंगीन पाउडर को मिलाकर जमीन पर सजावट की जाती है।

उत्तरांचल: ऐपण

धार्मिक महत्व होने के कारण ऐपण चित्र घर के आंगन या मुख्य द्वार के पास बनाए जाते हैं। ये पैटर्न विवाह और अन्य अनुष्ठानों के अवसर पर बनते हैं। चावल के आटे के घोल से ऐपण तैयार किया जाता है।

Kajal Sharma

लेखक के बारे में

Kajal Sharma
काजल शर्मा लाइव हिन्दुस्तान वेबसाइट में एंटरटेनमेंट और लाइफस्टाइल टीम को लीड करती हैं। पत्रकारिता में करीब 15 वर्षों का अनुभव रखने वाली काजल ने प्रिंट और डिजिटल, दोनों ही माध्यमों में अपनी पहचान बनाई है। फिल्म, टीवी, फैशन और सेलिब्रिटी लाइफस्टाइल से जुड़े विषयों पर लेखन, कंटेंट प्लानिंग और एग्जिक्यूशन में उनकी गहरी पकड़ है। सोशल मीडिया ट्रेंड्स पर उनकी पैनी नजर रहती है, जिन्हें वह दिलचस्प अंदाज में खबरों के जरिए पाठकों तक पहुंचाती हैं। और पढ़ें
