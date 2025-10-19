घर के मेन दरवाजे की शोभा बढ़ा देंगी ये सुंदर रंगोली डिजाइन, देख लें फोटोज

संक्षेप: Rangoli Design: दिवाली के मौके पर घर के मेन दरवाजे पर सुंदर सी रंगोली डिजाइन बनाना चाहती हैं तो इन डिजाइन में से किसी एक को पसंद कर लें। जिसे बना दिया तो सब आपकी कलाकारी की तारीफ करेंगे। देख लें ये ब्यूटीफुल फोटोज।

दिवाली के मौके पर घर के मेन डोर पर सुंदर रंगोली अट्रैक्टिव लगती है। साथ ही ये मां लक्ष्मी को भी अट्रैक्ट करती है। तो अपने घर की सजावट को बिना रंगोली के अधूरा ना छोड़ें। ये ब्यूटीफुल सी रंगोली की डिजाइन को बना लें। जिसे देखकर घरवाले क्या पड़ोसी लोग भी तारीफ किए बगैर नहीं रह पाएंगे।

रंगोली बनाने का सही तरीका रंगोली को सुंदर और सही आकार में बनाने के लिए कुछ छोटे स्टेप को फॉलो करना जरूरी होता है। जिससे कि रंगोली की डिजाइन फोटो या फ्रंट दोनों तरह से देखने पर परफेक्ट नजर आए। इन रंगोली की डिजाइन को जब बनाएंगे तो पहले इन कुछ बातों का ध्यान जरूर रखेंगे। जिससे आपकी रंगोली सबसे सुंदर बनकर तैयार हो। पढ़ लें ये स्टेप।

कच्ची डिजाइन बनाएं रंगोली बनाने का सही तरीका है कि पहले कच्चा खाका खींच लें। किसी चॉक या फिर स्केच की मदद से पहले डिजाइन को बना लें। ऐसा करने से उसके ऊपर रंग चढ़ाना आसान हो जाएगा। ज्यादातर डिजाइन की लकीरें बिल्कुल सीधी बनकर तैयार होंगी।